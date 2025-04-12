اصطحب لعبة ترتيب الأزهار إلى المستوى التالي من خلال زراعة هذه الزهرة المبهجة في المنزل

إذا كنت تحب ملء المزهريات بترتيبات زهرة مبهجة ، فإن العثور على أزهار صديقة للميزانية يشبه ضرب الفوز بالجائزة الكبرى. لكن تزايد الزهور الفاخرة لباقاتك يمكن أن تجعل هذه الهواية أكثر بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الوصول إلى الأزهار الطازجة الممكنة ، والتي تساعد إبداعاتك على أن تبدو أفضل وأخير لأطول فترة ممكنة. Kangaroo Paw (Anigozanthos Flavidus) هو نوع واحد لافت للنظر للزراعة في المنزل. يمكنك زراعتها في حديقة زهرة مقطوعة في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 10 أ إلى 11 ب وكن في مكان آخر.

يعد Kangaroo Paw خيارًا مثاليًا لترتيبات الأزهار لأن أزهاره لا تتلاشى بسرعة بعد قطع السيقان. تتفتح الزهور في الربيع والصيف والسقوط عندما يعيش النبات في الخارج. يجرؤك كل شكل على التحديق لفترة من الوقت وربما تعلق على نتوءاتها التي تشبه الإصبع. من المهم تقليم هذا النبات بمجرد إنفاق زهوره ، مما يساعده على تجنب بقعة الحبر ، وهو مرض فطري يستهدف أيضًا الحجم والاسقصار. يعد قطع النبات إلى حوالي 1.5 بوصة مثالية. يمكن أن يخصيته بانتظام أيضًا تعزيز مقاومة المرض ، خاصة إذا أعطيته دفعة من الكالسيوم.

نظرًا لأن Kangaroo Paw موطن لأستراليا الغربية ، فإنه يحب الطقس الدافئ والتربة الرملية الرملية التي تستنزف بشكل كاف. يمكن أن تتسامح بعض الأنواع أيضًا من الطين في الأرض طالما أن المياه الدائمة ليست مشكلة. قد يصل PAW Kangaroo إلى ارتفاع 6 أقدام إذا نمت تحت أشعة الشمس الكاملة ، لكنه سيقبل الظل الجزئي أيضًا. عند التسوق لهذا النبات ، من المحتمل أن تجد أصنافًا ذات أزهار حمراء أو صفراء أو خضراء أو وردية.