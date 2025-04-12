اصطحب لعبة ترتيب الأزهار إلى المستوى التالي من خلال زراعة هذه الزهرة المبهجة في المنزل

إذا كنت تحب ملء المزهريات بترتيبات زهرة مبهجة ، فإن العثور على أزهار صديقة للميزانية يشبه ضرب الفوز بالجائزة الكبرى. لكن تزايد الزهور الفاخرة لباقاتك يمكن أن تجعل هذه الهواية أكثر بأسعار معقولة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الوصول إلى الأزهار الطازجة الممكنة ، والتي تساعد إبداعاتك على أن تبدو أفضل وأخير لأطول فترة ممكنة. Kangaroo Paw (Anigozanthos Flavidus) هو نوع واحد لافت للنظر للزراعة في المنزل. يمكنك زراعتها في حديقة زهرة مقطوعة في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 10 أ إلى 11 ب وكن في مكان آخر.
يعد Kangaroo Paw خيارًا مثاليًا لترتيبات الأزهار لأن أزهاره لا تتلاشى بسرعة بعد قطع السيقان. تتفتح الزهور في الربيع والصيف والسقوط عندما يعيش النبات في الخارج. يجرؤك كل شكل على التحديق لفترة من الوقت وربما تعلق على نتوءاتها التي تشبه الإصبع. من المهم تقليم هذا النبات بمجرد إنفاق زهوره ، مما يساعده على تجنب بقعة الحبر ، وهو مرض فطري يستهدف أيضًا الحجم والاسقصار. يعد قطع النبات إلى حوالي 1.5 بوصة مثالية. يمكن أن يخصيته بانتظام أيضًا تعزيز مقاومة المرض ، خاصة إذا أعطيته دفعة من الكالسيوم.
نظرًا لأن Kangaroo Paw موطن لأستراليا الغربية ، فإنه يحب الطقس الدافئ والتربة الرملية الرملية التي تستنزف بشكل كاف. يمكن أن تتسامح بعض الأنواع أيضًا من الطين في الأرض طالما أن المياه الدائمة ليست مشكلة. قد يصل PAW Kangaroo إلى ارتفاع 6 أقدام إذا نمت تحت أشعة الشمس الكاملة ، لكنه سيقبل الظل الجزئي أيضًا. عند التسوق لهذا النبات ، من المحتمل أن تجد أصنافًا ذات أزهار حمراء أو صفراء أو خضراء أو وردية.
حصاد وترتيب الكفوف الكنغر
يعد حصاد الكفوف الكنغر في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية عند استخدامها في ترتيبات الأزهار. تأكد من أنك تختار العينات الناضجة من خلال تحديد الزهور التي فتحت على طول الطريق ولكن لا تظهر أي علامات على التلاشي. لإزالة زهرة من النبات ، اصنع مقطعًا زاويًا أعلى قليلاً من إحدى عقد أوراق الجذع. بعد ذلك ، امنح نباتك وقطع المياه العذبة. عندما تبدأ في إنشاء ترتيبك ، قم بعمل قطع زاوية أخرى بالقرب من قاع كل جذع والتخلص من أي أوراق غير ضرورية.
حريصة على استكشاف اتجاه تصميم الأزهار الانتقائي؟ يمثل مخلب الكنغر نقطة محورية رائعة لهذا النمط الترتيب المستوحى من بوهو. بالإضافة إلى تقديم الارتفاع والشكل المثير للاهتمام ، تجلب هذه الزهرة غموضًا للحفل الذي ترميه باقة. يمكن أن تجعل مخلب الكنغر مع الزهور في ألوان متناقضة التصميم الخاص بك جذابة بشكل خاص. لذلك يمكن دمج المساحات الخضراء اللامعة أو الأعشاب الشبيهة بالريش ، والتي تقدم قوامًا مختلفة للمزيج. ضع في اعتبارك أيضًا الحجم والشكل عند اختيار الزهور الأخرى لترتيبك. لإلقاء نظرة انتقائية ، حاول دمج الفاوانيا الرقيقة ، والتي يمكن للبستانيين المبتدئين أن تنمو في أواني أو حديقة قطع.
يمكنك أيضًا تطبيق مبادئ ترتيب الزهور اليابانية مع الكفوف الكنغر. هناك حاجة فقط إلى عدد قليل من الزهور لصنع محور غير متماثل لالتقاط الأنفاس. فكر في استخدام مخلب الكنغر كأطول زهرة وتؤكد على شكله النحت. التصميمات المستوحاة من أسلوب ترتيب Ikebana غالبًا ما يربط الزهور بعناصر غير طبيعية مثل Moss و Stone و Frants Tree Fryses. بدلاً من ذلك ، اذهب إلى الحد الأدنى واستمتع بمخلب الكنغر واحد في إناء.