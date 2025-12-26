اصنعي أجمل الستائر المزينة بالخرز باستخدام قبعات التحديد باستخدام هذه الفكرة الغريبة

ليس سرًا أن اتجاهات التصميم المستدام والعتيق تعود من جديد، ولهذا السبب يمتلئ الإنترنت بالطرق المستوحاة من الطراز القديم لإعادة استخدام البلاستيك في منزلك وحديقتك. تضمن أحد اختراقات TikTok تحويل قمم الأقلام القديمة أو الجافة إلى ستارة مطرزة ملونة ونابضة بالحياة تذكرنا بالستائر المطرزة العصرية التي اجتاحت العالم في الستينيات. يمكن لهذه الستائر المطرزة أن تضيف نسيجًا وإثارة إلى مداخل منزلك وتكون بمثابة بديل غريب للأبواب الداخلية التقليدية، والتي قد تجعل الغرفة في بعض الأحيان تبدو أكثر انغلاقًا. إذا كنت تبحث عن طريقة غير مكلفة لإضفاء طابع أكثر على غرفتك أو لمسة من الألوان، فإن هذا التصميم المباشر الذي يمكنك صنعه بنفسك يعد بديلاً ذكيًا للستائر التقليدية المزينة بالخرز، والتي قد تكلف في بعض الأحيان مئات الدولارات.
هذا عبارة عن منتج DIY منخفض النفايات يقوم بإعادة تدوير الأسطح البلاستيكية لأقلام التحديد، والتي قد ينتهي بها الأمر في مكب النفايات، مما يثبت أنه العنصر المنزلي المثالي الذي يجب عليك إعادة توظيفه وتحويله إلى ستائر أنيقة. قبل أن تبدأ، ستحتاج إلى خط صيد أو أي نوع آخر من الخيوط المتينة، ومجموعة متنوعة من الخرز، أو مقص أو سكين دقيق، ومقياس، ودباسة، ومجموعة من أغطية أقلام التحديد المهملة بألوان وأشكال مختلفة. ليس من الضروري أن تكون جميع القبعات من نفس العلامة التجارية؛ مجموعة متنوعة من الأحجام يمكن أن تخلق تأثيرًا بصريًا مثيرًا للاهتمام. يمكنك أيضًا استخدام الأغطية إلى جانب أقلام التحديد، مثل أغطية الأقلام الملونة أو أسطح أعواد الغراء. بمجرد قيامك بجمع المواد الخاصة بك، يمكنك بسهولة تكرار هذا DIY المستدام في المنزل.
اصنع بنفسك ستارة بغطاء قلم التحديد في المنزل
للبدء، قم بقياس طول الباب الخاص بك وتحديد المدة التي تريد أن تكون عليها ستائرك المزينة بالخرز؛ ثم قم بقص عدة قطع من الخيط إلى الطول المناسب. تأكد من أن قطع الخيط أو خط الصيد كلها بنفس الطول، بحيث تبدو الستارة موحدة بمجرد تجميعها. بعد ذلك، استخدم مقصًا أو سكينًا حادًا لعمل ثقب في أغطية أقلام التحديد بعناية. تأكد من أن الفتحة كبيرة بما يكفي لتمرير الخيط من خلالها.
أنت الآن جاهز لبدء التوتير. اربطي نهاية الخيوط بعقدة قوية كبيرة بما يكفي لمنع الخرز والقبعات من الانزلاق. قم بتمرير خط الصيد عبر الفتحة الموجودة أعلى أغطية التحديد وقم بالتبديل بين الأغطية المختلفة والخرز المتنوع. يمكنك استخدام حبات حشو متعددة بين أغطية أقلام التحديد لإنشاء مظهر أكمل وأكثر تزيينًا وتجربة مجموعات ألوان مختلفة وأنسجة خرزية لإضافة المزيد من العمق إلى الستائر.
أخيرًا، بمجرد الانتهاء من خيوط الخرز، قم بتثبيتها على مقياس، مع التأكد من أنها متباعدة بشكل متساوٍ ومثبتة بشكل آمن حتى لا تسقط. أنت الآن جاهز لتركيب ستارة غطاء العلامة أعلى المدخل باستخدام المقياس وبعض البراغي أو المسامير. إذا كنت ترغب في الحصول على مظهر أكثر دقة، يمكنك طلاء القبعات بألوان أكثر حيادية أو معدنية قبل ربطها؛ ومع ذلك، فإن الستارة المطرزة النابضة بالحياة ومتعددة الألوان تتناسب بشكل جيد مع ديكور المنزل الانتقائي ذي الطابع البوهيمي. كما أنه متعدد الاستخدامات – وهو مثالي للعلامة التجارية لباب غرفة حرفية أو بديل لباب خزانة على طراز السبعينيات.