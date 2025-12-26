اصنعي أجمل الستائر المزينة بالخرز باستخدام قبعات التحديد باستخدام هذه الفكرة الغريبة

ليس سرًا أن اتجاهات التصميم المستدام والعتيق تعود من جديد، ولهذا السبب يمتلئ الإنترنت بالطرق المستوحاة من الطراز القديم لإعادة استخدام البلاستيك في منزلك وحديقتك. تضمن أحد اختراقات TikTok تحويل قمم الأقلام القديمة أو الجافة إلى ستارة مطرزة ملونة ونابضة بالحياة تذكرنا بالستائر المطرزة العصرية التي اجتاحت العالم في الستينيات. يمكن لهذه الستائر المطرزة أن تضيف نسيجًا وإثارة إلى مداخل منزلك وتكون بمثابة بديل غريب للأبواب الداخلية التقليدية، والتي قد تجعل الغرفة في بعض الأحيان تبدو أكثر انغلاقًا. إذا كنت تبحث عن طريقة غير مكلفة لإضفاء طابع أكثر على غرفتك أو لمسة من الألوان، فإن هذا التصميم المباشر الذي يمكنك صنعه بنفسك يعد بديلاً ذكيًا للستائر التقليدية المزينة بالخرز، والتي قد تكلف في بعض الأحيان مئات الدولارات.

هذا عبارة عن منتج DIY منخفض النفايات يقوم بإعادة تدوير الأسطح البلاستيكية لأقلام التحديد، والتي قد ينتهي بها الأمر في مكب النفايات، مما يثبت أنه العنصر المنزلي المثالي الذي يجب عليك إعادة توظيفه وتحويله إلى ستائر أنيقة. قبل أن تبدأ، ستحتاج إلى خط صيد أو أي نوع آخر من الخيوط المتينة، ومجموعة متنوعة من الخرز، أو مقص أو سكين دقيق، ومقياس، ودباسة، ومجموعة من أغطية أقلام التحديد المهملة بألوان وأشكال مختلفة. ليس من الضروري أن تكون جميع القبعات من نفس العلامة التجارية؛ مجموعة متنوعة من الأحجام يمكن أن تخلق تأثيرًا بصريًا مثيرًا للاهتمام. يمكنك أيضًا استخدام الأغطية إلى جانب أقلام التحديد، مثل أغطية الأقلام الملونة أو أسطح أعواد الغراء. بمجرد قيامك بجمع المواد الخاصة بك، يمكنك بسهولة تكرار هذا DIY المستدام في المنزل.