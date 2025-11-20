اصنعي غطاء وسادة كبير الحجم يتناسب تمامًا مع حيلة الطي

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

تعد الوسائد المزخرفة من أكثر اتجاهات الديكور المنزلي الكلاسيكي تنوعًا لأنه يمكنك تبديل أكياس الوسائد الخاصة بك لتغيير مظهرها بالكامل. على سبيل المثال، يمكنك اختيار حافظات ملونة لإضفاء البهجة على غرفة نومك أو تبديل أغطية الوسائد لتتناسب مع الديكور الموسمي. ومع ذلك، هناك مشكلة صغيرة واحدة في هذه العملية. قد يكون لديك أكياس وسائد كبيرة جدًا بالنسبة للوسادة التي تخطط لتغطيتها. لحسن الحظ، يمكنك صنع غطاء وسادة كبير الحجم يناسبك تمامًا باستخدام حيلة سهلة الطي. كل ما عليك فعله هو طي غطاء الوسادة بالطول ودس الطرف المفتوح للداخل.

بعد طي غطاء الوسادة إلى الحجم المناسب ووضعه في مكانه، لن تتمكن حتى من معرفة أن حجمه أكبر من اللازم. لن يكون هناك داعٍ للقلق بشأن الاضطرار إلى محاربة أغطية الوسائد لإبقائها على وساداتك بعد الانتهاء من هذه الحيلة. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص لوضع أغطية الوسائد ذات الحجم المناسب لوسائد السرير فوق وسائد مربعة الشكل. قد يكون لديك أيضًا أغطية وسائد إضافية للسرير تشغل مساحة في خزانة الكتان الخاصة بك. باستخدام هذه الحيلة، يمكنك إعادة تصميمها على وسائدك. كما أنه يعمل بشكل جيد عندما يكون غطاء الوسادة صغيرًا جدًا بالنسبة لوسادة السرير، مما يساعدك على الحصول على مظهر وسادة السرير المثالي.