اصنعي غطاء وسادة كبير الحجم يتناسب تمامًا مع حيلة الطي

تعد الوسائد المزخرفة من أكثر اتجاهات الديكور المنزلي الكلاسيكي تنوعًا لأنه يمكنك تبديل أكياس الوسائد الخاصة بك لتغيير مظهرها بالكامل. على سبيل المثال، يمكنك اختيار حافظات ملونة لإضفاء البهجة على غرفة نومك أو تبديل أغطية الوسائد لتتناسب مع الديكور الموسمي. ومع ذلك، هناك مشكلة صغيرة واحدة في هذه العملية. قد يكون لديك أكياس وسائد كبيرة جدًا بالنسبة للوسادة التي تخطط لتغطيتها. لحسن الحظ، يمكنك صنع غطاء وسادة كبير الحجم يناسبك تمامًا باستخدام حيلة سهلة الطي. كل ما عليك فعله هو طي غطاء الوسادة بالطول ودس الطرف المفتوح للداخل.
بعد طي غطاء الوسادة إلى الحجم المناسب ووضعه في مكانه، لن تتمكن حتى من معرفة أن حجمه أكبر من اللازم. لن يكون هناك داعٍ للقلق بشأن الاضطرار إلى محاربة أغطية الوسائد لإبقائها على وساداتك بعد الانتهاء من هذه الحيلة. هذه الطريقة مفيدة بشكل خاص لوضع أغطية الوسائد ذات الحجم المناسب لوسائد السرير فوق وسائد مربعة الشكل. قد يكون لديك أيضًا أغطية وسائد إضافية للسرير تشغل مساحة في خزانة الكتان الخاصة بك. باستخدام هذه الحيلة، يمكنك إعادة تصميمها على وسائدك. كما أنه يعمل بشكل جيد عندما يكون غطاء الوسادة صغيرًا جدًا بالنسبة لوسادة السرير، مما يساعدك على الحصول على مظهر وسادة السرير المثالي.
كيفية إكمال اختراق غطاء الوسادة هذا
قدم مستخدم TikTok @efficiency دليلًا مرئيًا بسيطًا يجب اتباعه عند إكمال هذا الاختراق الكبير لطي غطاء الوسادة. ابدأ بوضع وسادتك داخل العلبة. بعد ذلك، اضغط على غطاء الوسادة في المنتصف بالأعلى حيث توجد الفتحة. مع بقاء القماش في متناول اليد، استخدم يدك الحرة لضغط الحافظة من الأعلى وحركها لأسفل إلى أعلى الوسادة داخل الحافظة. ثم استخدم اليد الموجودة أعلى غطاء الوسادة لدس القماش الزائد إلى الداخل. تأكد من وضع كل القماش الزائد في الداخل بشكل أنيق، ثم اسحب زوايا العلبة للخارج لإنشاء حافة مستقيمة وناعمة. هذا كل ما في الأمر.
@مساحات فعالة
متابعة طلباتك لشهر ديسمبر xx #organize #homehacks #tipsandtricks
♬ مقطوعات (نسخة بيانو منفردة) – دانيلو ستانكوفيتش
للحفاظ على غطاء الوسادة المطوي آمنًا دون الحاجة إلى إغلاقه، يمكنك استخدام مشابك التمساح البلاستيكية على شكل حرف U من TKYPZY من أمازون. فقط قم بتمريرها على الطرف المطوي من القماش حتى لا تتفكك. إذا كنت لا ترغب في استخدام المشابك، فهناك طريقة منفصلة لطي غطاء الوسادة قد ترغب في تجربتها، وهي أكثر أمانًا بعض الشيء، ولكنها أكثر تعقيدًا بعض الشيء. ابدأ بقلب غطاء الوسادة الخاص بك من الداخل إلى الخارج. بعد ذلك، ضعه فوق وسادتك. لفه حول الوسادة ثم لف الجزء الداخلي من الطرف المفتوح للوسادة حول أحد جانبي الوسادة. اقلب الوسادة وكرر هذه العملية على الجانب الآخر. في بضع طيات فقط، تتحول أغطية الوسائد كبيرة الحجم إلى أغطية مناسبة تمامًا، مما يمنح وساداتك مظهرًا أنيقًا ومخصصًا دون أي تكلفة إضافية.