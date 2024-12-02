اصنع أجمل أغطية الجرار المزخرفة لتجميل منزلك في العطلات

يمكن أن تكون إعادة استخدام البرطمانات الزجاجية واحدة من أفضل الطرق ليس فقط للحصول على تخزين وديكور قيم مقابل القليل من المال، ولكن أيضًا كوسيلة لتقديم هدايا يدوية مدروسة، مثل الشموع والحلويات والمعلبات المعلبة. سواء كنت تتبرع بها أو تحتفظ بها لنفسك، يمكن للجرار القديمة دائمًا استخدام القليل من البهجة في العطلة على شكل لمسات زخرفية ساحرة. اجعل أي برطمان احتفاليًا باتباع الأعمال اليدوية البسيطة التي تتضمن إنشاء أغطية رائعة للبرطمانات القماشية باستخدام قماش العطلات والزخرفة والشريط.
بالإضافة إلى تقديم الهدايا، فإن أغطية البرطمانات المزخرفة هذه مثالية لتزيين علب برطمانات المطبخ الخاصة بك لترتيب وتنظيم مطبخك. تعمل الجرار المغطاة أيضًا على تخزين السلع المخبوزة مؤقتًا أو ملئها بلمسات العطلات مثل مخاريط الصنوبر والمساحات الخضراء وغيرها من لمسات العطلات. قم بتحويلها إلى كرات ثلجية لطيفة يمكنك صنعها بنفسك أو قم بإضافة شمعة نذرية أو عمود تعمل بالبطارية للحصول على عنصر محوري لطيف. إنها أيضًا طريقة جميلة لإنشاء أوعية تخزين احتفالية لأشياء مثل اللوازم المكتبية ومفاهيم الخياطة وغيرها من الضروريات الصغيرة. ادمجها مع تقنية الطلاء لإنشاء أفضل حاويات تخزين الغرف الحرفية. أو استخدمها لتخزين الأساسيات، مثل المسحات القطنية والكرات القطنية، لتخزين الحمام بشكل أنيق وعملي.
كيفية إنشاء وتخصيص أغطية الجرار القماشية
لإنشاء هذه الأغطية القماشية لأي حجم من الجرة، ستحتاج إلى قطعة من القماش يمكن تقطيعها إلى دائرة أكبر من الجزء العلوي من الجرة بمقدار 1 إلى 2 بوصة. قم بقص دائرة من قطعة قماش مربعة باستخدام قالب بنفس الحجم (مثل طبق صغير أو قرص من الورق المقوى). بمجرد الانتهاء من قطع الدائرة، قم بخياطة اختيارك من القطع حول محيط القماش باستخدام غرزة متعرجة بالآلة أو يدويًا. للحصول على نسخة سريعة بدون خياطة، يمكنك أيضًا استخدام بعض الغراء الساخن للصق القطع على الحواف. ضع القماش فوق غطاء الجرة وثبته بشريط مطاطي في مكانه، مع توسيع القماش حتى يصبح متساويًا. استخدم الشريط لتغطية الشريط وربط القوس كلكنة ولإخفاء الشريط تحته.
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إضافة تخصيص إضافي إلى أغطية البرطمانات الخاصة بك، بما في ذلك إضافة قطع من المساحات الخضراء والزخارف الصغيرة والخرز وأكواز الصنوبر الصغيرة وغيرها من الأشياء الصغيرة التي يمكنك إرفاقها بالغطاء أو الشريط. هذه فرصة رائعة لوضع القماش الموسمي المفضل لديك في مطبوعة للعطلات لاستخدامه، أو يمكنك اختيار نمط أكثر أناقة مع المخمل والأهداب أو أجواء ريفية طبيعية باستخدام الخيش وخيوط الجوت. تميل الأقمشة الرقيقة إلى العمل بشكل أفضل حيث أنه من الأسهل تجميعها بشكل متساوٍ عند ربطها مقارنة بالأقمشة السميكة.