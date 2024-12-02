اصنع أجمل أغطية الجرار المزخرفة لتجميل منزلك في العطلات

يمكن أن تكون إعادة استخدام البرطمانات الزجاجية واحدة من أفضل الطرق ليس فقط للحصول على تخزين وديكور قيم مقابل القليل من المال، ولكن أيضًا كوسيلة لتقديم هدايا يدوية مدروسة، مثل الشموع والحلويات والمعلبات المعلبة. سواء كنت تتبرع بها أو تحتفظ بها لنفسك، يمكن للجرار القديمة دائمًا استخدام القليل من البهجة في العطلة على شكل لمسات زخرفية ساحرة. اجعل أي برطمان احتفاليًا باتباع الأعمال اليدوية البسيطة التي تتضمن إنشاء أغطية رائعة للبرطمانات القماشية باستخدام قماش العطلات والزخرفة والشريط.

بالإضافة إلى تقديم الهدايا، فإن أغطية البرطمانات المزخرفة هذه مثالية لتزيين علب برطمانات المطبخ الخاصة بك لترتيب وتنظيم مطبخك. تعمل الجرار المغطاة أيضًا على تخزين السلع المخبوزة مؤقتًا أو ملئها بلمسات العطلات مثل مخاريط الصنوبر والمساحات الخضراء وغيرها من لمسات العطلات. قم بتحويلها إلى كرات ثلجية لطيفة يمكنك صنعها بنفسك أو قم بإضافة شمعة نذرية أو عمود تعمل بالبطارية للحصول على عنصر محوري لطيف. إنها أيضًا طريقة جميلة لإنشاء أوعية تخزين احتفالية لأشياء مثل اللوازم المكتبية ومفاهيم الخياطة وغيرها من الضروريات الصغيرة. ادمجها مع تقنية الطلاء لإنشاء أفضل حاويات تخزين الغرف الحرفية. أو استخدمها لتخزين الأساسيات، مثل المسحات القطنية والكرات القطنية، لتخزين الحمام بشكل أنيق وعملي.