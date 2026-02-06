اصنع أجمل إكليل على باب عيد الحب باستخدام شجرة الدولار الماكرة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

تساعد أكاليل الزهور على إضفاء الحيوية على أي ديكور للعطلات، بينما تبدو جميلة وتساعد على إضفاء البهجة على المساحات الداخلية والخارجية. يمكن تعليقها على باب منزلك الأمامي، أو يمكنك استخدامها لتزيين جدار فارغ في غرفة المعيشة الخاصة بك. تعد العطلات الموسمية أو عطلات نهاية العام أكثر خيارات الإكليل شيوعًا، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك عمل إكليل عيد الحب للاحتفال بهذه العطلة. من خلال الذهاب إلى Dollar Tree، يمكنك إنشاء شيء مذهل دون أن يكلفك ذلك الكثير.

بالنسبة لهذا DIY، ستحتاج إلى بضع لفات من الجوت، وأضواء خرافية تعمل بالبطارية، وطلاء، وقلم طلاء أبيض، والعديد من عناصر الديكور الصغيرة لعيد الحب. إذا كنت تريد القليل من التألق في حياتك، فقد تكون بعض أنابيب الجليتر إضافة جيدة أخرى. يجب أن تكون قادرًا على العثور على العشرات من الخيارات، بما في ذلك الزخارف الخشبية الصغيرة لعيد الحب من Dollar Tree. خذ بعض الوقت للتفكير في ديكورات لبقية منزلك أيضًا، حيث يوجد الكثير من المصنوعات اليدوية لشجرة الدولار التي يمكنك تزيينها بميزانية محدودة في عيد الحب هذا.

إذا كنت تريد تبني سمة القلب بالكامل، فسيتعين عليك الحصول على الإطار من مكان آخر، حيث لا يبدو أنهم يبيعونه في Dollar Tree. ومع ذلك، فإن أكاليل سلك القلب Aodaer ستعمل بشكل جميل. إنها تأتي في عبوتين، وعلى الرغم من أنك لا تحتاج إلى اثنتين لهذا المشروع، يمكنك استخدام العبوة الإضافية لعيد الحب الذكي الآخر باستخدام مفارش المائدة من المتاجر بالدولار.