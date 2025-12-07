اصنع أطباقك الرائعة بنفسك باستخدام طريقة شجرة الدولار هذه

ليست هناك حاجة لكسر البنك في المرة القادمة التي تستضيف فيها حفل عشاء. يمكنك صنع أطباقك الرائعة باستخدام مجموعة من المواد البسيطة والقليل من السحر الذي يمكنك صنعه بنفسك. قد تفترض أنك بحاجة إلى الاستثمار في مجموعة أواني طعام فاخرة لجعل غطاء الطاولة الخاص بك أكثر إثارة للاهتمام. ولكن، صدق أو لا تصدق، يمكنك إنشاء تصميم أكثر أناقة من خلال العناصر التي يبيعونها في متجر Dollar. احصل على بعض الأطباق الزجاجية مثل طبق العشاء الزجاجي الشفاف من Moderno من Dollar Tree والمناديل المزخرفة وطلاء الرش لصياغة لوحة رائعة ومقنعة.
بعض المواد المهمة الأخرى التي ستحتاجها لهذا المشروع هي مسحوق Mod آمن للغسل في غسالة الأطباق، ومقص، وقلم طلاء، وسطح عمل لا تمانع في طلاءه بالكامل. يجب أن تعمل قطعة قماش القنب أو قطعة كبيرة من الورق المقوى بشكل جيد. عند اختيار المناديل الخاصة بك، تأكد من اختيار المناديل المنقوشة ذات الطبقة المزدوجة. ستعرف أنك اخترت النوع المناسب إذا كان بإمكانك بسهولة إزالة النمط من المنديل. يمكنك اختيار إعادة إنشاء طبق كلاسيكي مستوحى من الصين أو ربما طبق أكثر تصميمًا يعتمد على جمالية أو موسم معين. على سبيل المثال، أنشأ مستخدم TikTok، shellydoesdiy، طبقًا صينيًا تقليديًا ولكنه صنع أيضًا طبقين مستوحى من عيد الميلاد. اختر لون الرش الخاص بك بناءً على النمط الذي تحدده. إذا كنت تستخدم نمطًا صينيًا، فقد ترغب في استخدام طلاء رش أبيض. إذا قمت بعمل نمط زهور ربيعي، فربما تجد أن اللون الأصفر سيبدو أفضل. اختر قلم طلاء فضي أو ذهبي لاستخدامه على حافة اللوحة.
كيفية صنع طبق صيني مذهل بنفسك
إذا كنت مستعدًا لإعادة تصميم ديكور الطاولة المناسب للميزانية، فابدأ بتجهيز الأطباق الزجاجية. من المحتمل أن يكون لديهم ملصق بطاقة السعر في الأسفل. نحن بحاجة إلى أن تكون هذه المساحة جميلة ونظيفة لإنجاز هذا المشروع. بدلًا من خدش العلامة اللاصقة، استخدم مجفف الشعر حتى يذوب اللاصق. يجب أن تقشر نظيفة. اغسل اللوحة جيدًا وتأكد من خلوها من أي غبار أو ألياف. الآن حان الوقت لإعداد نمط منديلك الفاخر. أولاً، قم بإزالة الطبقة الخلفية من المنديل من النمط. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بقص الأشكال التي تريد تضمينها في التصميم الخاص بك بعناية. خذ هذا الوقت لتحديد المكان الذي تريد وضع أنماطك فيه.
بمجرد أن تقرر اتجاه التصميم، أضف طبقة رقيقة من حشوة Mod الآمنة للغسل في غسالة الأطباق على الجزء الخلفي من اللوحة الزجاجية. رتّب قصاصات المناديل على الطبق. ضعي طبقة أخرى من Mod podge واتركيها حتى تجف. إذا كنت تريد إضافة زخرفة ذهبية أو فضية باستخدام قلم الطلاء الخاص بك، فافعل ذلك الآن. بعد أن يجف الطلاء والطلاء تمامًا، قم بتغطية الجزء الخلفي من الطبق باستخدام طلاء الرش. بمجرد أن يجف، ضعي طبقة أخيرة من البودج الآمن للاستخدام في غسالة الأطباق وستجده جاهزًا! لقد قمت بإنشاء لوحة DIY Tree جميلة وبأسعار معقولة.