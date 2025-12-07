اصنع أطباقك الرائعة بنفسك باستخدام طريقة شجرة الدولار هذه

ليست هناك حاجة لكسر البنك في المرة القادمة التي تستضيف فيها حفل عشاء. يمكنك صنع أطباقك الرائعة باستخدام مجموعة من المواد البسيطة والقليل من السحر الذي يمكنك صنعه بنفسك. قد تفترض أنك بحاجة إلى الاستثمار في مجموعة أواني طعام فاخرة لجعل غطاء الطاولة الخاص بك أكثر إثارة للاهتمام. ولكن، صدق أو لا تصدق، يمكنك إنشاء تصميم أكثر أناقة من خلال العناصر التي يبيعونها في متجر Dollar. احصل على بعض الأطباق الزجاجية مثل طبق العشاء الزجاجي الشفاف من Moderno من Dollar Tree والمناديل المزخرفة وطلاء الرش لصياغة لوحة رائعة ومقنعة.

بعض المواد المهمة الأخرى التي ستحتاجها لهذا المشروع هي مسحوق Mod آمن للغسل في غسالة الأطباق، ومقص، وقلم طلاء، وسطح عمل لا تمانع في طلاءه بالكامل. يجب أن تعمل قطعة قماش القنب أو قطعة كبيرة من الورق المقوى بشكل جيد. عند اختيار المناديل الخاصة بك، تأكد من اختيار المناديل المنقوشة ذات الطبقة المزدوجة. ستعرف أنك اخترت النوع المناسب إذا كان بإمكانك بسهولة إزالة النمط من المنديل. يمكنك اختيار إعادة إنشاء طبق كلاسيكي مستوحى من الصين أو ربما طبق أكثر تصميمًا يعتمد على جمالية أو موسم معين. على سبيل المثال، أنشأ مستخدم TikTok، shellydoesdiy، طبقًا صينيًا تقليديًا ولكنه صنع أيضًا طبقين مستوحى من عيد الميلاد. اختر لون الرش الخاص بك بناءً على النمط الذي تحدده. إذا كنت تستخدم نمطًا صينيًا، فقد ترغب في استخدام طلاء رش أبيض. إذا قمت بعمل نمط زهور ربيعي، فربما تجد أن اللون الأصفر سيبدو أفضل. اختر قلم طلاء فضي أو ذهبي لاستخدامه على حافة اللوحة.