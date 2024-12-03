اصنع أغلفة شمع العسل الخاصة بك في المنزل بهذه الطريقة البسيطة

سواء كنت تحاول أن تكون أكثر وعيًا بالميزانية أو تراقب صحة بيئتك – سواء في منزلك أو حول الكوكب – فمن المحتمل أنك فكرت في التخلص من أكياس تخزين المواد الغذائية البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وهي فكرة جيدة لعدة أسباب. لا يقتصر الأمر على أن الأكياس البلاستيكية تستهلك ميزانيتك وتسبب الفوضى في البيئة فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن تتسرب مواد كيميائية سامة إلى طعامك.

لا يجب أن يكون الانفصال عن الأكياس البلاستيكية أمرًا صعبًا. هناك الكثير من خيارات أكياس الساندويتشات القابلة لإعادة التدوير، والقابلة للتحلل الحيوي، و/أو القابلة لإعادة الاستخدام والتي ليست فقط أكثر صحة بالنسبة لك وللكوكب وميزانيتك – ولكنها غالبًا ما تكون أكثر متعة، خاصة إذا كنت تصنعها بنفسك وتضيف القليل من أسلوبك الشخصي.

يوضح مستخدم Instagram Alexandria Smith (@lovedaphnemae) كيفية صنع أغلفة شمع العسل الخاصة بك في خمس خطوات بسيطة. اختر مادة — من الأفضل أن تكون 100% من القطن لأن الألياف أقل سمية وفائقة الامتصاص — وقص الأحجام والأشكال حسب رغبتك. قم بتغطية سطح الخبز الآمن في الفرن بورق البرشمان ثم ضع قطع القماش في الأعلى. رشيها بطبقة من حبيبات شمع العسل وسخنيها في فرن محمى على حرارة 300 درجة فهرنهايت لمدة 10 دقائق تقريبًا. وبعد ذلك، اترك القماش يبرد ويمتص الشمع. يحتل هذا المشروع مرتبة منخفضة بشكل مبهج على مقياس الصعوبة كما أنه فعال من حيث التكلفة أيضًا. يمكنك الحصول على 3 ياردات من نسيج القطن العضوي بعرض 44 بوصة من Craftido مقابل 20 دولارًا تقريبًا، وسعر حبيبات شمع العسل ENCANLIGHT أقل من 15 دولارًا على أمازون.