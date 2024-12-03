اصنع أغلفة شمع العسل الخاصة بك في المنزل بهذه الطريقة البسيطة

سواء كنت تحاول أن تكون أكثر وعيًا بالميزانية أو تراقب صحة بيئتك – سواء في منزلك أو حول الكوكب – فمن المحتمل أنك فكرت في التخلص من أكياس تخزين المواد الغذائية البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وهي فكرة جيدة لعدة أسباب. لا يقتصر الأمر على أن الأكياس البلاستيكية تستهلك ميزانيتك وتسبب الفوضى في البيئة فحسب، بل من المحتمل أيضًا أن تتسرب مواد كيميائية سامة إلى طعامك.
لا يجب أن يكون الانفصال عن الأكياس البلاستيكية أمرًا صعبًا. هناك الكثير من خيارات أكياس الساندويتشات القابلة لإعادة التدوير، والقابلة للتحلل الحيوي، و/أو القابلة لإعادة الاستخدام والتي ليست فقط أكثر صحة بالنسبة لك وللكوكب وميزانيتك – ولكنها غالبًا ما تكون أكثر متعة، خاصة إذا كنت تصنعها بنفسك وتضيف القليل من أسلوبك الشخصي.
يوضح مستخدم Instagram Alexandria Smith (@lovedaphnemae) كيفية صنع أغلفة شمع العسل الخاصة بك في خمس خطوات بسيطة. اختر مادة — من الأفضل أن تكون 100% من القطن لأن الألياف أقل سمية وفائقة الامتصاص — وقص الأحجام والأشكال حسب رغبتك. قم بتغطية سطح الخبز الآمن في الفرن بورق البرشمان ثم ضع قطع القماش في الأعلى. رشيها بطبقة من حبيبات شمع العسل وسخنيها في فرن محمى على حرارة 300 درجة فهرنهايت لمدة 10 دقائق تقريبًا. وبعد ذلك، اترك القماش يبرد ويمتص الشمع. يحتل هذا المشروع مرتبة منخفضة بشكل مبهج على مقياس الصعوبة كما أنه فعال من حيث التكلفة أيضًا. يمكنك الحصول على 3 ياردات من نسيج القطن العضوي بعرض 44 بوصة من Craftido مقابل 20 دولارًا تقريبًا، وسعر حبيبات شمع العسل ENCANLIGHT أقل من 15 دولارًا على أمازون.
أغلفة شمع العسل ليست مثالية
كلمة تحذير، ولكن. في حين يتم الإشادة بشمع العسل لخصائصه المضادة للميكروبات (مما يعني أنه يمكنك في كثير من الأحيان التخلص من مجرد شطف وتجفيف أغلفةك)، فإن استخدام شمع النحل بنسبة 100٪ سيجعل أغلفةك قاسية جدًا، وسوف يستغرق الأمر الكثير من الحرارة والضغط لإنشاء ختم حقيقي. ، على الأقل لأول عشرة استخدامات أو نحو ذلك. يقوم بعض أصحاب الأعمال اليدوية بخلط حوالي ملعقتين صغيرتين من راتنج الصنوبر وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا في شمع العسل المذاب لمكافحة ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، في حين أن هذه البدائل للأغلفة البلاستيكية ورقائق القصدير تفعل المعجزات لإزالة السموم من تخزين الطعام، إلا أنها تحتاج إلى صيانة عالية قليلاً. من الواضح أن شمع العسل يذوب، لذا فهو ليس مناسبًا لنقل الأطعمة شديدة السخونة، ويجب غسل الأغلفة بالماء البارد لنفس السبب. إذا كان هذا يبدو وكأنه يتطلب الكثير من العمل، فهناك الكثير من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها التخلص من البلاستيك واستبداله بمنزل أكثر صداقة للبيئة. على سبيل المثال، أكياس السيليكون القابلة لإعادة الاستخدام. إنها أغلى قليلاً – مجموعة مكونة من حقيبتين من Zip Top ستكلفك حوالي 20 دولارًا – ولكنها مصممة لتدوم طويلاً. كما أنها تتحمل درجات الحرارة القصوى، لذلك لا توجد مشكلة في سحبها من الفريزر ووضعها مباشرة في الميكروويف لإعادة تسخين الحساء أو إضافتها إلى غسالة الأطباق عندما تحتاج إلى التنظيف.
في مقطعها على Instagram، تقترح سميث ببراعة صنع أغلفة DIY هذه كهدايا. يمكنك أيضًا أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام وتستخدم أغلفة شمع العسل لتغليف هدية صغيرة! ضاعف المدخرات البيئية وضاعف الهدايا!