اصنع الزهور في الستائر الخاصة بك لرفع أي مساحة على الفور

على المستوى العملي ، تتخلص من زهور الستار مع الحاجة إلى التعادل. يمكن أن تعطل Tiebacks كمية الضوء الطبيعي الذي يدخل في غرفة إذا تم وضعه منخفضًا جدًا ، لكن من السهل ضبط ارتفاع الزهور. غالبًا ما تحتوي Tiebacks على ميزات زخرفية حادة يمكنها أن تتسبب في ستائر وتسبب أضرارًا ، ولكن نظرًا لأن الزهرة تستخدم فقط حلقة ناعمة ، فلا توجد فرصة لحدوث ذلك. وهل تتذكر الستائر البرك ، الستائر الطويلة التي تجلس في السحب على الأرض والتي تعد واحدة من علاجات النوافذ ذات الشعبية التي تعود إلى منزلك؟ بالنسبة لمحبي الستارة البركية المتشددة ، فهذه طريقة مثالية لربط التعادل لأنها تستخدم النسيج الزائد.

إذا كنت تتساءل عن كيفية جعل الستائر محور ديكورك ، فقد يكون هذا الحل الغريب هو الحل. إن إزهار الستائر الخاصة بك مبدعًا وممتعًا ، ولكنه يضيف أيضًا إلى السحر الرومانسي لمساحتك مع الحفاظ على الستائر المفتوحة الخاصة بك محتوى وأنيقًا بعيدًا عن الطريق. إنها متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها في أي غرفة ، بما في ذلك المطبخ أو غرفة النوم أو الحمام أو الدراسة. تم القيام به بشكل صحيح ، حتى أنهم يعملون في بيئة رسمية وأبسط ، مما يجلب تلميحًا من النعومة إلى مساحة تقشف خلاف ذلك. للحصول على نتيجة غير عادية ، استخدم ستائر Ombre مثل الستائر البرتقالية المحترقة Xflingbao. مع التواء الدقيق ، يمكنك ترتيب المكان الذي تظهر فيه الألوان على الزهرة ، مع الاحتفاظ بها بنفس الظل أو تحريكها خارج المركز للحصول على إزهار متناقض. قد لا تكون الستائر المزخرفة بشكل كبير مثاليًا ، لأن النتيجة قد تبدو فوضوية وليست أنيقة.