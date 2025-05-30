اصنع الزهور في الستائر الخاصة بك لرفع أي مساحة على الفور

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
تعد الستائر جزءًا لا يتجزأ من ديكورك وتساهم كثيرًا في المظهر العام والشعور للغرفة. يعد تأثير الستار البسيط هذا وسيلة مبهجة لإضافة لمسة خاصة تستغرق أقل من دقيقة واحدة لتفعلها بمجرد تناول بعض الممارسة. يتم إنشاء الزهور باستخدام نسيج الستار الفعلي ، مما يعني تدفقًا سهلاً من اللون لا يعطل العين أو يضيف تباينًا.
تحتاج إلى حلقة ستارة كبيرة واحدة لكل ثنى لإنشاء تأثير الزهرة ، مثل مجموعة الخاتم الخشبية من Yuyudehm 10 قطعة. العمل مع ثنى واحد في وقت واحد ، اسلك الحواف في الارتفاع الذي تريد أن تكون زهورك. اجمع النسيج من كلا الجانبين حتى تلتقي أصابعك في الوسط ونقل النسيج المربوط إلى يد ، وسحب القسم الأوسط وتغذيته عبر الحلبة. انشر الستار المربوطة حتى يجتمع في الأسفل ويصنع شكل زهرة جميل. قد يتطلب الأمر بعض التدريبات للحصول على كلا الجانبين لتبدو كما هو ، ولكن لا ينبغي أن يمر وقت طويل حتى يكون لديك أزهار مثالية.
لماذا زهور الستار رائعة
على المستوى العملي ، تتخلص من زهور الستار مع الحاجة إلى التعادل. يمكن أن تعطل Tiebacks كمية الضوء الطبيعي الذي يدخل في غرفة إذا تم وضعه منخفضًا جدًا ، لكن من السهل ضبط ارتفاع الزهور. غالبًا ما تحتوي Tiebacks على ميزات زخرفية حادة يمكنها أن تتسبب في ستائر وتسبب أضرارًا ، ولكن نظرًا لأن الزهرة تستخدم فقط حلقة ناعمة ، فلا توجد فرصة لحدوث ذلك. وهل تتذكر الستائر البرك ، الستائر الطويلة التي تجلس في السحب على الأرض والتي تعد واحدة من علاجات النوافذ ذات الشعبية التي تعود إلى منزلك؟ بالنسبة لمحبي الستارة البركية المتشددة ، فهذه طريقة مثالية لربط التعادل لأنها تستخدم النسيج الزائد.
إذا كنت تتساءل عن كيفية جعل الستائر محور ديكورك ، فقد يكون هذا الحل الغريب هو الحل. إن إزهار الستائر الخاصة بك مبدعًا وممتعًا ، ولكنه يضيف أيضًا إلى السحر الرومانسي لمساحتك مع الحفاظ على الستائر المفتوحة الخاصة بك محتوى وأنيقًا بعيدًا عن الطريق. إنها متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها في أي غرفة ، بما في ذلك المطبخ أو غرفة النوم أو الحمام أو الدراسة. تم القيام به بشكل صحيح ، حتى أنهم يعملون في بيئة رسمية وأبسط ، مما يجلب تلميحًا من النعومة إلى مساحة تقشف خلاف ذلك. للحصول على نتيجة غير عادية ، استخدم ستائر Ombre مثل الستائر البرتقالية المحترقة Xflingbao. مع التواء الدقيق ، يمكنك ترتيب المكان الذي تظهر فيه الألوان على الزهرة ، مع الاحتفاظ بها بنفس الظل أو تحريكها خارج المركز للحصول على إزهار متناقض. قد لا تكون الستائر المزخرفة بشكل كبير مثاليًا ، لأن النتيجة قد تبدو فوضوية وليست أنيقة.
لزهرة ، أو لا تزهر
هذه الزهور لا تعمل مع جميع أنواع الأقمشة. إذا كان لديك مادة سميكة للغاية ، مثل Velvet ، فمن المحتمل أن تعمل ضخمة جدًا. لحسن الحظ ، من السهل اختبار النسيج السميك عن طريق تحريكه في يديك والتحقق مما إذا كان يناسب الحلقة. وينطبق الشيء نفسه على ستائر خفيفة الوزن واهية تتدلى ولا تحمل شكل الزهرة ، على الرغم من أنه يمكنك التسلل مع الستائر الأكثر ليونة عن طريق وضع قطعة دائرية من نسيج التول خلفها لإضافة شكل وشكل قبل التجمع.
أثناء اتباع نصائح لاختيار الستائر المثالية لمساحتك ، هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل احتضان باقة النافذة هذه. إذا كانت غرفتك مشغولة بالفعل ومليئة بالزخارف ، على سبيل المثال ، فقد ترغب في تجنب هذا الاختراق لأن إضافة زهور الستار يمكن أن تجعل غرفة مزدحمة تشعر بالفوضى بدلاً من الساحرة. ولكن يمكنك دائمًا تعديل القطع الأخرى في الغرفة والحفاظ على الزهور إذا كنت تحبها. موقف آخر حيث سيكون من الحكمة تخطي هذا DIY؟ إذا كانت الستائر معلقة أقصر من عتبة النافذة أو الأرضية تزعجك. إذا كان المظهر يجعل قلبك سعيدًا ، فاذهب إليه ، ولكن إذا كنت تحب الزهرة وليس المظهر كله ، فالمرضى هذا.