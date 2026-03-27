اصنع بنفسك حامل مناديل أنيق باستخدام هذه المكتشفات الشهيرة لشجرة الدولار

من الجيد أن يكون لديك مناديل ورقية في مكان معيشتك، وعلى الأقل في متناول يدك في حالة الإصابة بنزلات البرد والحساسية، أو احتياجات العناية الشخصية في بعض الأحيان. إلى جانب فوائد المنفعة، يمكن لهذه المناديل الورقية أيضًا أن تقدم قيمة جمالية رائعة بفضل الغلاف الذي تضعها فيه. لكن الصناديق الكرتونية ذات العلامات التجارية مملة وقد تتعارض مع ديكور غرفتك، في حين أن حاملات صناديق المناديل التي يتم شراؤها من المتجر عادة ما تكون إما عامة جدًا أو باهظة الثمن. فلماذا لا تجرب حامل المناديل الأنيق الذي تصنعه بنفسك مثل الذي صنعته TikToker @sara.and.ramal؟ إنها إحدى الطرق الإبداعية لرفع مستوى صناديق المناديل المملة لتتناسب مع جمالية منزلك. كل ما تحتاجه لصنع واحدة هو الغراء، وحامل شموع من الزجاج الشفاف من نوع Tree Roman Urn بقيمة 1.25 دولار، وحامل شموع مخدد باللونين الأسود أو الأبيض بنفس السعر.
مع فكرة حامل المناديل المُوفّرة هذه، فإنك لا تجبر المواد الرخيصة على التظاهر بأنها شيء آخر. بمجرد تجميعها معًا، تبدو العناصر وكأنها مصنوعة للتو لحمل المناديل. سيبدو رائعًا ليس فقط على طاولة تزيين الحمام، ولكن أيضًا على الطاولة النهائية في غرفة المعيشة أو غرفة نوم الضيوف أو الحامل الليلي أو سطح المطبخ. وعلى عكس أغطية صناديق المناديل القماشية، أو الصناديق الخشبية، أو السلال التي تتأثر بالرطوبة وتصبح مغناطيسًا للغبار والشعر والوبر والمنتج، فإن هذا الإصدار الزجاجي سيكون سهل التنظيف والصيانة للغاية. ما عليك سوى غسلها بقطعة قماش وماء وصابون كلما احتجت لذلك.
العملية البسيطة لإنشاء حامل مناديل شجرة الدولار الخاص بك بنفسك
الخطوة الأولى لإنشاء موزع المناديل المزخرفة هي مسح أي بقايا أوساخ قد تكون موجودة في الجزء السفلي من الزجاج الشفاف لضمان الالتصاق المناسب عند وضع الغراء. افعل الشيء نفسه بالنسبة للجزء العلوي من الشمعدان المخدد. بعد ذلك، قم بتسخين مسدس الغراء الخاص بك، ثم قم بتمرير حبة من الغراء على السطح السفلي للزجاج. لا تحتاج إلى كمية كبيرة — فقط ما يكفي لإنشاء اتصال كامل مع القاعدة. الآن ضع هذا الزجاج الشفاف Roman Urn مباشرة فوق حامل الشموع المخدد. تأكد من توسيط الزجاج بشكل صحيح قبل أن يتماسك الغراء بحيث يكون حامل المناديل متماثلًا. بمجرد تركيبه، اتركه بمفرده لبضع دقائق حتى يبرد الغراء ويتماسك. وهذا كل شيء.
كل ما عليك فعله الآن هو أخذ عبوة من المناديل الورقية، وإزالتها بعناية من صندوقها الأصلي دون ترتيبها، ثم وضع المجموعة داخل الحامل الزجاجي. اسحب الجزء العلوي من الأنسجة لبدء التوزيع. نظرًا لأن الموزع الزجاجي ثقيل، فإنه لن يرتفع عند الإمساك بالمناديل، وهو أمر شائع للحيوانات الأليفة مع معظم حوامل المناديل خفيفة الوزن.
إذا كنت لا تريد أن تنظر إلى مناديلك المجعدة في الزجاج الشفاف، فيمكنك لف الجزء الخارجي من الزجاج بدقة باستخدام ورق لاصق بلوري أو فيلم نافذة أو الفينيل المحفور باللون الأبيض غير اللامع للحصول على لمسة نهائية ناعمة وغير شفافة. يمكنك أيضًا إعادة استخدام بعض الخيوط القديمة أو الأشرطة اللطيفة حول الحامل المخدد لإضافة بعض الأناقة إلى جمالياته البسيطة.