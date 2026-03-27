اصنع بنفسك حامل مناديل أنيق باستخدام هذه المكتشفات الشهيرة لشجرة الدولار

من الجيد أن يكون لديك مناديل ورقية في مكان معيشتك، وعلى الأقل في متناول يدك في حالة الإصابة بنزلات البرد والحساسية، أو احتياجات العناية الشخصية في بعض الأحيان. إلى جانب فوائد المنفعة، يمكن لهذه المناديل الورقية أيضًا أن تقدم قيمة جمالية رائعة بفضل الغلاف الذي تضعها فيه. لكن الصناديق الكرتونية ذات العلامات التجارية مملة وقد تتعارض مع ديكور غرفتك، في حين أن حاملات صناديق المناديل التي يتم شراؤها من المتجر عادة ما تكون إما عامة جدًا أو باهظة الثمن. فلماذا لا تجرب حامل المناديل الأنيق الذي تصنعه بنفسك مثل الذي صنعته TikToker @sara.and.ramal؟ إنها إحدى الطرق الإبداعية لرفع مستوى صناديق المناديل المملة لتتناسب مع جمالية منزلك. كل ما تحتاجه لصنع واحدة هو الغراء، وحامل شموع من الزجاج الشفاف من نوع Tree Roman Urn بقيمة 1.25 دولار، وحامل شموع مخدد باللونين الأسود أو الأبيض بنفس السعر.

مع فكرة حامل المناديل المُوفّرة هذه، فإنك لا تجبر المواد الرخيصة على التظاهر بأنها شيء آخر. بمجرد تجميعها معًا، تبدو العناصر وكأنها مصنوعة للتو لحمل المناديل. سيبدو رائعًا ليس فقط على طاولة تزيين الحمام، ولكن أيضًا على الطاولة النهائية في غرفة المعيشة أو غرفة نوم الضيوف أو الحامل الليلي أو سطح المطبخ. وعلى عكس أغطية صناديق المناديل القماشية، أو الصناديق الخشبية، أو السلال التي تتأثر بالرطوبة وتصبح مغناطيسًا للغبار والشعر والوبر والمنتج، فإن هذا الإصدار الزجاجي سيكون سهل التنظيف والصيانة للغاية. ما عليك سوى غسلها بقطعة قماش وماء وصابون كلما احتجت لذلك.