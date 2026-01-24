اصنع بنفسك رف تخزين كبير باستخدام قطع ايكيا بأسعار معقولة

هناك الكثير من الحيل الذكية التي يمكنك القيام بها بنفسك باستخدام مكتبة IKEA BILLY لرفع مستوى المواد الأساسية ذات الأسعار المعقولة وجعلها خاصة بك. من إضافة ورق الحائط إلى الطلاء وحتى تركيب الأبواب، فإن تعدد استخدامات BILLY جذاب مثل سعره. ومع ذلك، فإن التخصيص لا يكمن فقط في رفع مستوى كل مكتبة على حدة. من بين الأعمال اليدوية الرائعة الأخرى التي نحبها، الجمع بين قطع BILLY المتعددة لإنشاء حل تخزين كبير مثالي وبميزانية محدودة. يمكن أن تصبح الرفوف من الجدار إلى الجدار باهظة الثمن بسرعة، خاصة لأنها تحتاج في كثير من الأحيان إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب المساحة بشكل مثالي. تعمل مجموعة BILLY على التخلص من هذه المشكلة من خلال السماح لك بالمزج والمطابقة بين الارتفاعات والعروض المختلفة حتى تصل إلى القياسات التي تناسب غرفتك بشكل أفضل بالإضافة إلى متطلبات التخزين الخاصة بك.
أظهر أحد DIYer على TikTok أنهم كانوا قادرين على تحقيق وهم الرفوف كاملة الجدار من خلال الجمع بين BILLY القياسي المكون من ستة طبقات (79 دولارًا) ونموذج نحيف بنفس الارتفاع (59 دولارًا). ثم أضافوا رفًا كلاسيكيًا من ثلاث طبقات (59 دولارًا) ليناسب جزءًا صغيرًا من السقف المقبب. في حين أن كل رف كتب بمفرده ربما لم يوفر رفوفًا كافية، فإن الجمع بينهما بهذه الطريقة سمح لـ DIYer بزيادة مساحة التخزين إلى الحد الأقصى من خلال تغطية كل المساحة المتاحة. وعلى الرغم من عدم استخدامها في هذا المشروع بالتحديد، فإن وحدات تمديد الارتفاع الخاصة بنظام BILLY كانت ستسمح بتركيب أكثر دقة من خلال المساعدة في أخذ ارتفاع كل وحدة حتى السقف مباشرةً.
حوّل مكتبات BILLY إلى مساحة تخزين مخصصة من الجدار إلى الجدار
بمجرد قياس المساحة لديك، حان الوقت لاختيار المجموعة المناسبة من مكتبات BILLY لتناسب العرض والارتفاع المتوفرين. جرّب أبعاد BILLY المتنوعة لاختبار التكوينات المتعددة حتى تجد ما تفضله، وتذكر أنه يمكنك أيضًا البحث خارج النطاق لبناء حل التخزين المثالي. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي المزج بين خزانتين EKET مربعتين ملونتين (فكر باللونين الأصفر والوردي) إلى إضافة لمسات من الألوان الحديثة إلى التصميم مع ملء أي فجوات محتملة أيضًا.
فيما يتعلق بالجاذبية الجمالية، يمكنك التحول إلى الطراز التقليدي واختيار مكتبات BILLY التي تكون جميعها بنفس اللون، أو مزج وتطابق التشطيبات المختلفة المصنوعة من خشب البتولا والبلوط للحصول على تأثير متدرج مدهش. يعد طلاء جميع الرفوف، بالطبع، خيارًا أيضًا، أو يمكنك تجربة TikTok DIY الرائعة لتحويل خزانة كتب ايكيا الكلاسيكية إلى واجهة عرض فريدة من نوعها مع إضافة مصابيح LED وقطع من الخشب الرقائقي لمنح مكتبات الكتب واجهة جديدة بحواف منحنية.
بمجرد الانتهاء من المشروع، قم بإنهاء المشروع باتباع نصيحة Nate Berkus البسيطة لتصميم خزانة الكتب، والتي ستزيد من مساحتك على الفور. بدلاً من تحميل الرفوف بالكتب العمودية، كما ترى في المكتبة، قم بخلط اتجاهاتها مع إضافة اللمسات الشخصية. كما شارك بيركوس على إنستغرام، فهو يحب وضع الكتب في طبقات أفقيًا، ثم وضع أشياء خاصة فوقها. علاوة على ذلك، لا تخف من تخصيص بعض المستويات حصريًا للتذكارات، مما يحول حل التخزين إلى نقطة نقاش.