اصنع بنفسك رف تخزين كبير باستخدام قطع ايكيا بأسعار معقولة

هناك الكثير من الحيل الذكية التي يمكنك القيام بها بنفسك باستخدام مكتبة IKEA BILLY لرفع مستوى المواد الأساسية ذات الأسعار المعقولة وجعلها خاصة بك. من إضافة ورق الحائط إلى الطلاء وحتى تركيب الأبواب، فإن تعدد استخدامات BILLY جذاب مثل سعره. ومع ذلك، فإن التخصيص لا يكمن فقط في رفع مستوى كل مكتبة على حدة. من بين الأعمال اليدوية الرائعة الأخرى التي نحبها، الجمع بين قطع BILLY المتعددة لإنشاء حل تخزين كبير مثالي وبميزانية محدودة. يمكن أن تصبح الرفوف من الجدار إلى الجدار باهظة الثمن بسرعة، خاصة لأنها تحتاج في كثير من الأحيان إلى أن تكون مصممة خصيصًا لتناسب المساحة بشكل مثالي. تعمل مجموعة BILLY على التخلص من هذه المشكلة من خلال السماح لك بالمزج والمطابقة بين الارتفاعات والعروض المختلفة حتى تصل إلى القياسات التي تناسب غرفتك بشكل أفضل بالإضافة إلى متطلبات التخزين الخاصة بك.

أظهر أحد DIYer على TikTok أنهم كانوا قادرين على تحقيق وهم الرفوف كاملة الجدار من خلال الجمع بين BILLY القياسي المكون من ستة طبقات (79 دولارًا) ونموذج نحيف بنفس الارتفاع (59 دولارًا). ثم أضافوا رفًا كلاسيكيًا من ثلاث طبقات (59 دولارًا) ليناسب جزءًا صغيرًا من السقف المقبب. في حين أن كل رف كتب بمفرده ربما لم يوفر رفوفًا كافية، فإن الجمع بينهما بهذه الطريقة سمح لـ DIYer بزيادة مساحة التخزين إلى الحد الأقصى من خلال تغطية كل المساحة المتاحة. وعلى الرغم من عدم استخدامها في هذا المشروع بالتحديد، فإن وحدات تمديد الارتفاع الخاصة بنظام BILLY كانت ستسمح بتركيب أكثر دقة من خلال المساعدة في أخذ ارتفاع كل وحدة حتى السقف مباشرةً.