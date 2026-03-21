اصنع بنفسك زارعًا شمسيًا متوهجًا يمكن استخدامه كعلامة عنوان الشرفة

هناك شيء ترحيبي خاص في الشرفة الجميلة. هناك كل أنواع الطرق لإضفاء الاهتمام مع مجموعة من الألوان، وهناك عدد من الطرق الإبداعية لعرض أرقام المنازل. على YouTube، تحتوي قناة HomeTalk على أداة DIY ذكية تمكن من الجمع بين هذين العنصرين في زارع مضاء بالطاقة الشمسية يمكن استخدامه أيضًا كعلامة عنوان. قد يكون لديك بالفعل الكثير مما تحتاجه لهذا التصميم الجذاب الذي تصنعه بنفسك، على الرغم من أن كل شيء يجب أن يكون متاحًا في متجر الأجهزة المحلي لديك. إنها ترقية شرفة صديقة للميزانية يمكنك إكمالها في عطلة نهاية الأسبوع.

بالنسبة للعلامة والإضاءة، ستحتاج إلى فانوس شمسي على شكل عربة وسياج وأرقام منازل. يشتري المقدم أيضًا حاملًا سلكيًا من Dollar Tree ويقطعه لاستخدامه في توصيل الفانوس بالاعتصام، ولكن يمكن قطع أي سلك بقطر مماثل وثنيه في الشكل.

يمكن طلاء اعتصام السياج بأي لون تختاره، لكن اللون الأبيض أو ظل الباستيل سيسمح للأرقام بالظهور. ضع أرقامك في موضعها، ثم قم بالثقب بعناية حتى تتمكن من النقر على الأظافر بلطف دون المخاطرة بإتلافها. عند اختيار مكان وضعها، ضع في اعتبارك أن البوصات القليلة الأخيرة من الاعتصام ستكون مخفية في الوعاء. قم بحفر الجزء السفلي من المصباح الشمسي بحيث يتناسب السلك مع الداخل، ثم قم بتثبيته على الاعتصام باستخدام مشابك معدنية صغيرة.