اصنع بنفسك زارعًا شمسيًا متوهجًا يمكن استخدامه كعلامة عنوان الشرفة

هناك شيء ترحيبي خاص في الشرفة الجميلة. هناك كل أنواع الطرق لإضفاء الاهتمام مع مجموعة من الألوان، وهناك عدد من الطرق الإبداعية لعرض أرقام المنازل. على YouTube، تحتوي قناة HomeTalk على أداة DIY ذكية تمكن من الجمع بين هذين العنصرين في زارع مضاء بالطاقة الشمسية يمكن استخدامه أيضًا كعلامة عنوان. قد يكون لديك بالفعل الكثير مما تحتاجه لهذا التصميم الجذاب الذي تصنعه بنفسك، على الرغم من أن كل شيء يجب أن يكون متاحًا في متجر الأجهزة المحلي لديك. إنها ترقية شرفة صديقة للميزانية يمكنك إكمالها في عطلة نهاية الأسبوع.
بالنسبة للعلامة والإضاءة، ستحتاج إلى فانوس شمسي على شكل عربة وسياج وأرقام منازل. يشتري المقدم أيضًا حاملًا سلكيًا من Dollar Tree ويقطعه لاستخدامه في توصيل الفانوس بالاعتصام، ولكن يمكن قطع أي سلك بقطر مماثل وثنيه في الشكل.
يمكن طلاء اعتصام السياج بأي لون تختاره، لكن اللون الأبيض أو ظل الباستيل سيسمح للأرقام بالظهور. ضع أرقامك في موضعها، ثم قم بالثقب بعناية حتى تتمكن من النقر على الأظافر بلطف دون المخاطرة بإتلافها. عند اختيار مكان وضعها، ضع في اعتبارك أن البوصات القليلة الأخيرة من الاعتصام ستكون مخفية في الوعاء. قم بحفر الجزء السفلي من المصباح الشمسي بحيث يتناسب السلك مع الداخل، ثم قم بتثبيته على الاعتصام باستخدام مشابك معدنية صغيرة.
اضبط الضوء الشمسي والاعتصام داخل الغراس
ويظهر في الفيديو قطعة إضافية من الخشب يتم تثبيتها في أسفل الاعتصام. يعتمد ما إذا كنت تريد القيام بذلك على عمق الأصيص الذي تستخدمه والطول الذي تريد أن تكون عليه العلامة النهائية. لدعم ذلك، يستخدم مقدم العرض مزيجًا من أعمدة السياج الخرسانية المحضرة مباشرة في الوعاء، وهو أمر سريع وسهل. ومع ذلك، فإن القيام بذلك بالطريقة الموضحة سيؤدي إلى سد فتحات التصريف، مما يعرض النباتات لخطر التشبع بالمياه.
لتجنب ذلك، ضع وعاءً أصغر داخل الوعاء الرئيسي واملأه بالخرسانة. يمكنك استخدام أصيص زرع آخر أو قطع إبريق ماء سعة 5 جالون على سبيل المثال. بحلول الوقت الذي يتم فيه تسوية مزيج الزراعة حوله، سيكون هناك ما يكفي من الدعم لاعتصام السياج خفيف الوزن والضوء الشمسي. ضع الاعتصام في مكانه وادعمه ببعض قصاصات الخشب الأفقية المثبتة معًا أثناء تجميع الخرسانة. إذا لم يكن لديك مشابك، فإن زوجًا من الأربطة المضغوطة ستفي بالغرض. فقط قم بقطعهم لاحقًا.
كل ما تبقى هو إضافة مزيج الأصيص والزهور التي اخترتها ووضع زارع الطاقة الشمسية وعلامة العنوان في مكان ما على الشرفة الخاصة بك أو المسار الأمامي حيث يمكن التقاط بعض أشعة الشمس. هناك الكثير من الطرق لإضفاء لمسة جمالية على منزلك، ولكن القليل منها ملفت للنظر وسهل التنفيذ.