اصنع بنفسك شكل إكليل أساسي باستخدام أدوات المطبخ الأساسية المتوفرة لديك بالفعل

بالنسبة للحرفيين عديمي الخبرة، قد يعتمد تجميع إكليل من الزهور للباب الأمامي على ما هو متاح في متاجر الفنون والحرف اليدوية في منطقتك. بالنسبة للحرفي الرئيسي، يمكن العثور على أدوات صنع إكليل الزهور في المنزل باستخدام أشياء موجودة بالفعل في المطبخ. وعاء طبخ كبير. عدد قليل من العلاقات البريدية. زوج من المقص. وبالنسبة لمعظم هؤلاء الحرفيين غير المبتدئين، توفر رحلة بالخارج بقية إكليل الزهور – بعض الفروع والأغصان الخضراء الطويلة، ومجموعات من الأوراق على فرع، وأزهار من الحديقة.

إذا كنت من بين الحرفيين الذين يندرجون ضمن فئة ذوي الخبرة، فابدأ هذه المغامرة الحرفية عن طريق الاستيلاء على وعاء طهي سطحي إلى حد ما ولكنه واسع من الخزانة. قطر الوعاء يحدد حجم الإكليل، فكلما كان الوعاء أكبر، كلما كان الإكليل أكبر. تشمل المواد الأخرى التي ستحتاجها لتحويل الاكتشافات الثمينة إلى إكليل من الزهور مقصًا وبعض الروابط المضغوطة.

تخطي شكل الإكليل المصنوع تجاريًا من متجر الحرف اليدوية، وبدلاً من ذلك، قم ببناء واحد من الأغصان الخضراء والفروع من شجرة – كلما كان أكثر خضرة، كلما كان ذلك أفضل – وبعض الروابط المضغوطة. البدء بأغصان الشجرة، مثل الصفصاف أو شجرة البتولا، يمنحك الدعم عندما يحين وقت بناء شكل الإكليل لأن هذه الأشجار معروفة بوجود فروع مرنة. إذا كان بإمكانك الوصول إلى مثل هذه الشجرة، فاستفد منها عندما تقوم بجمع الإمدادات الخاصة بك. قم أيضًا بتجميع نوع النباتات التي تصنع إكليلًا مثاليًا للباب، بما في ذلك أغصان الصنوبر والأقماع والجوز ومجموعات الأوراق التي لا تزال على الفرع والزهور.