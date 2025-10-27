اصنع بنفسك شكل إكليل أساسي باستخدام أدوات المطبخ الأساسية المتوفرة لديك بالفعل

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
بالنسبة للحرفيين عديمي الخبرة، قد يعتمد تجميع إكليل من الزهور للباب الأمامي على ما هو متاح في متاجر الفنون والحرف اليدوية في منطقتك. بالنسبة للحرفي الرئيسي، يمكن العثور على أدوات صنع إكليل الزهور في المنزل باستخدام أشياء موجودة بالفعل في المطبخ. وعاء طبخ كبير. عدد قليل من العلاقات البريدية. زوج من المقص. وبالنسبة لمعظم هؤلاء الحرفيين غير المبتدئين، توفر رحلة بالخارج بقية إكليل الزهور – بعض الفروع والأغصان الخضراء الطويلة، ومجموعات من الأوراق على فرع، وأزهار من الحديقة.
إذا كنت من بين الحرفيين الذين يندرجون ضمن فئة ذوي الخبرة، فابدأ هذه المغامرة الحرفية عن طريق الاستيلاء على وعاء طهي سطحي إلى حد ما ولكنه واسع من الخزانة. قطر الوعاء يحدد حجم الإكليل، فكلما كان الوعاء أكبر، كلما كان الإكليل أكبر. تشمل المواد الأخرى التي ستحتاجها لتحويل الاكتشافات الثمينة إلى إكليل من الزهور مقصًا وبعض الروابط المضغوطة.
تخطي شكل الإكليل المصنوع تجاريًا من متجر الحرف اليدوية، وبدلاً من ذلك، قم ببناء واحد من الأغصان الخضراء والفروع من شجرة – كلما كان أكثر خضرة، كلما كان ذلك أفضل – وبعض الروابط المضغوطة. البدء بأغصان الشجرة، مثل الصفصاف أو شجرة البتولا، يمنحك الدعم عندما يحين وقت بناء شكل الإكليل لأن هذه الأشجار معروفة بوجود فروع مرنة. إذا كان بإمكانك الوصول إلى مثل هذه الشجرة، فاستفد منها عندما تقوم بجمع الإمدادات الخاصة بك. قم أيضًا بتجميع نوع النباتات التي تصنع إكليلًا مثاليًا للباب، بما في ذلك أغصان الصنوبر والأقماع والجوز ومجموعات الأوراق التي لا تزال على الفرع والزهور.
صنع شكل الإكليل من الصفر
الوعاء في هذه المعادلة يعمل كقالب لشكل الإكليل. سوف تقوم بلف الفروع إلى دائرة عن طريق لفها كما تفعل مع خرطوم الحديقة ووضع الفروع الملفوفة داخل الوعاء. سوف تضغط الذاكرة “العضلية” للفروع على جوانب الوعاء، مما يجعلها تتشكل على شكل دائرة. اضغط على الفروع في قاع الإناء أولاً ثم انتقل إلى حافة الإناء.
نظرًا لأنك تستخدم الوعاء كقالب لشكل إكليل الزهور، ستكون كلتا يديك حرة في العمل مع الفروع حيث يحمل الوعاء الفروع في شكل إكليلها أثناء العمل. إذا لم تكن الفروع قابلة للثني كما تريد، فحاول نقعها في الماء لبضع ساعات قبل ثنيها لشكلها. قم بربط فروع إكليل باب DIY هذا باستخدام الروابط المضغوطة، ووضعها في أماكن استراتيجية على شكل الإكليل لضمان بقاء الشكل الدائري سليمًا. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك أن الجزء العلوي من شكل الإكليل هذا لن يحتوي على نباتات، لذا إذا كان بإمكانك تجنب وضع أربطة مضغوطة على مساحة كبيرة من النموذج، فهذا مثالي.
أخيرًا، قم بقص ذيول الأربطة المضغوطة. يتميز تصميم هذا الإكليل بالزهور والأوراق في الأسفل مع شكل مفتوح في الأعلى. اعمل العناصر الزهرية في إكليل الزهور، وثبتها برباطات مضغوطة وقطع ذيول الأربطة بمجرد وضعها في المكان الذي تريده. قم بتعليق الإكليل على الباب الأمامي بمجرد الانتهاء من ذلك.
طرق لتصحيح المشكلات وجعل إكليل DIY أكثر احتفالية
إذا انتهى بك الأمر، على الرغم من بذل قصارى جهدك، إلى الحصول على شكل إكليل من الزهور يحتوي على أربطة مضغوطة في الأعلى، فاستخدم العناصر الحرفية والمواهب لإخفاء الروابط المضغوطة المكشوفة. تتبادر إلى الذهن هنا مجموعة من الشريط كحل. لفه حول الجزء العلوي من الإكليل، مع الحرص على تغطية الأربطة المضغوطة. نظرًا لأن هذا الإكليل يتميز بتصميم ريفي، فقد ترغب في تجربة استخدام شريط ذو مظهر طبيعي مثل شريط الخيش المزخرف Dirvcp Wired Edge لإبقائه متسقًا مع الموضوع.
لديك أيضًا خيار سحب العناصر من المخزون الموجود لديك بالفعل في لوازم الصياغة أو التزيين الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كنت تصنع إكليلًا من الزهور لعطلات الخريف والشتاء، فاربط عناصر مثل Elcoho Rustic Christmas Ornaments فوق الأربطة المضغوطة المخالفة. استخدم مقتطفات من أغصان الصنوبر كسرير زخرفي لتستقر عليه الزخارف قبل ربط الزخارف بالإكليل.
أو إذا كان لديك خيوط، قم بلف مجموعة منها حول المكان الذي توجد فيه ربطة العنق. قم بلف الخيط حول البقعة خمس أو ست مرات ثم اربطه من الخلف. بمجرد تثبيت الخيط بشكل آمن، قم بقطع ربطة السحاب. يجب أن يحافظ الخيط على الفروع في مكانها إذا كنت قد استخدمت ما يكفي منه، وسيبدو كجزء طبيعي من تصميم الإكليل. لجعله يبدو متوازنًا، أضف عدة جولات من الخيوط على شكل الإكليل في أماكن مختلفة، حتى في الأماكن التي لا تحاول فيها تغطية الأربطة المضغوطة.