اصنع بنفسك قرية عيد الميلاد الرائعة بميزانية شجرة الدولار

قرية عيد الميلاد هي زخرفة سحرية بغض النظر عن عمرك. إنه يثير الحنين لدى الكثير من الناس. ربما قامت جدتك بإعداد مشهد مصغر عندما كنت طفلاً أو ربما كانت قرية كبيرة معروضة في مركز التسوق المحلي الخاص بك. ألن يكون من الرائع أن يكون لديك قرية عيد الميلاد خاصة بك؟ ومع ذلك، فإن شراء جميع المنازل والتماثيل الخزفية الصغيرة والميزات الاحتفالية الأخرى يمكن أن تضاف بسرعة. كانت القرى موجودة منذ أوائل القرن العشرين، مما يجعلها ديكورًا عتيقًا لعيد الميلاد يمكنك البحث عنه في متجر التوفير. أو للحصول على حل أسرع وبأسعار معقولة، توجه إلى Dollar Tree. يمكنك إنشاء قرية عيد الميلاد بنفسك باستخدام لوازم الصياغة ذات الأسعار المعقولة والديكورات الموسمية وحتى عناصر التخزين الخاصة بها.
تشبه قرى عيد الميلاد زيارة مدينة ريفية جذابة خلال موسم العطلات، فقط في صورة مصغرة. ابدأ بشراء بعض مباني قرية Dollar Tree Cobblestone Décor الرائعة مقابل 1.50 دولار فقط لكل منها. يوجد بائع زهور ومطعم ومخبز ومتجر ألعاب وكنيسة ومزرعة شجرة عيد الميلاد وبعض المنازل المزينة بشكل احتفالي. إنها تضيء، مما يجعل عرض عيد الميلاد الخاص بك يبدو أكثر احتفالية بعد غروب الشمس. لاحظ أنه ليس كل متجر لديه المجموعة. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام علب الهدايا المتداخلة لمنزل عيد الميلاد من Dollar Tree. ما هي المدينة التي لن تكتمل بدون سكانها وأشياءهم؟ لقد قامت Dollar Tree بتغطية هذا أيضًا بحزم من تماثيل قرية Cobblestone Corners Christmas Winter Village. حتى أنها تشمل فروستي وسانتا!
استخدم الإبداع لإضفاء الحيوية على قرية Dollar Tree Christmas الخاصة بك
لقد حصلت على المباني والتماثيل لقرية عيد الميلاد الخاصة بك. لتوجيه اتجاه عيد الميلاد هذا الذي يبعث على الحنين إلى الماضي والذي يعود بأناقة هذا العام، تحتاج إلى صياغة الخلفية المثالية. أسهل طريقة هي تخصيص مكان احتياطي على سطح الطاولة أو رف الموقد. ومع ذلك، فإن إنشاء مسرح مخصص لقريتك ليس بالأمر الصعب. بالإضافة إلى ذلك، فهو أكثر قابلية للحمل. حصلت على جهاز جديد مؤخرا؟ قم بإزالة تلك القطعة الكبيرة المسطحة من عبوة الستايروفوم من الصندوق. إذا كانت الرغوة بها مسافة بادئة، فتعامل معها وكأنها وادي نهر حيث تقع قريتك بداخله. أو يمكنك استخدام صينية الشاحن البلاستيكية المستطيلة الذهبية من Dollar Tree كقاعدة لك. قم بتغطيته بالثلج الاصطناعي المنفوش لمزيد من الملمس.
أنت الآن جاهز لإضافة زخارف إلى مشهدك الشتوي الغريب. استخدم المباني البلاستيكية لإنشاء شارع رئيسي أو ساحة المدينة، ثم قم بإضافة التماثيل. قم بتوزيع بعض أشجار عيد الميلاد المصغرة ذات الزوايا المرصوفة بالحصى من Dollar Tree حول الشاشة ورش بعضًا من زينة عيد الميلاد المتقزحة الخاصة بالثلج الصناعي فوق كل شيء. أضف بعض الخيوط أو الأضواء الشريطية التي تعمل بالبطارية حول حدود المدينة. فقط تخيل كيف ستضيء وجوه الناس عندما يرون ذلك! إذا كنت تفضل عيد الميلاد البسيط والمبسط، قم برش المباني باستخدام طلاء تمهيدي أبيض وطلاء سبورة محايد اللون. اصطفهم في الثلج مع بعض أشجار الصنوبر (على الرغم من عدم وجود تماثيل) وقم بتشغيل الأضواء. كيفما قمت بتجميع قريتك معًا، فمن المؤكد أنك ستضيف لمسة من سحر العطلة إلى منزلك.