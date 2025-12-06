اصنع بنفسك قرية عيد الميلاد الرائعة بميزانية شجرة الدولار

قرية عيد الميلاد هي زخرفة سحرية بغض النظر عن عمرك. إنه يثير الحنين لدى الكثير من الناس. ربما قامت جدتك بإعداد مشهد مصغر عندما كنت طفلاً أو ربما كانت قرية كبيرة معروضة في مركز التسوق المحلي الخاص بك. ألن يكون من الرائع أن يكون لديك قرية عيد الميلاد خاصة بك؟ ومع ذلك، فإن شراء جميع المنازل والتماثيل الخزفية الصغيرة والميزات الاحتفالية الأخرى يمكن أن تضاف بسرعة. كانت القرى موجودة منذ أوائل القرن العشرين، مما يجعلها ديكورًا عتيقًا لعيد الميلاد يمكنك البحث عنه في متجر التوفير. أو للحصول على حل أسرع وبأسعار معقولة، توجه إلى Dollar Tree. يمكنك إنشاء قرية عيد الميلاد بنفسك باستخدام لوازم الصياغة ذات الأسعار المعقولة والديكورات الموسمية وحتى عناصر التخزين الخاصة بها.

تشبه قرى عيد الميلاد زيارة مدينة ريفية جذابة خلال موسم العطلات، فقط في صورة مصغرة. ابدأ بشراء بعض مباني قرية Dollar Tree Cobblestone Décor الرائعة مقابل 1.50 دولار فقط لكل منها. يوجد بائع زهور ومطعم ومخبز ومتجر ألعاب وكنيسة ومزرعة شجرة عيد الميلاد وبعض المنازل المزينة بشكل احتفالي. إنها تضيء، مما يجعل عرض عيد الميلاد الخاص بك يبدو أكثر احتفالية بعد غروب الشمس. لاحظ أنه ليس كل متجر لديه المجموعة. وبدلاً من ذلك، يمكنك استخدام علب الهدايا المتداخلة لمنزل عيد الميلاد من Dollar Tree. ما هي المدينة التي لن تكتمل بدون سكانها وأشياءهم؟ لقد قامت Dollar Tree بتغطية هذا أيضًا بحزم من تماثيل قرية Cobblestone Corners Christmas Winter Village. حتى أنها تشمل فروستي وسانتا!