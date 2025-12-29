اصنع بنفسك مدفأة وهمية لتضفي جاذبية على غرفة معيشتك

يمكن للمدفأة أن تغير شكل غرفة المعيشة بالكامل. إنها دافئة ومريحة وتضفي إحساسًا فاخرًا على أبسط المساحات. ليست جميع المنازل مجهزة بموقد غاز أو حطب مدمج بالكامل، ويمكن أن يتكلف تركيب واحد ما بين 1900 دولار و6000 دولار، وفقًا لموقع Home Guide. لحسن الحظ، يمكنك تزييف عباءة واقعية جدًا باستخدام ألواح خشبية ومطرقة وبعض البلاط والقليل من الدهن. إذا كنت ترغب في صنع إطار الموقد الكهربائي الخاص بك بنفسك، فهذا مشروع رائع لأولئك الذين لا يخشون أن تتسخ أيديهم.

المفتاح لهذا المشروع ليس إنشاء غطاء حول النطاق الكهربائي، بل بناء غطاء على الحائط الذي يتناسب مع ملحقك. من خلال اختيار تصميم ممتد من الأرض حتى السقف، بما في ذلك القوالب التي تتوافق مع الألواح الموجودة لديك، يكون البناء الجديد متماسكًا مع القديم. يمكنك تعزيز الوهم بشكل أكبر باستخدام نفس لون الطلاء على المحيط الجديد كما هو الحال في بقية الغرفة. في حين أن هناك بعض أشياء السلامة التي يجب وضعها في الاعتبار قبل إضافة مدفأة إلى منزلك، إذا كنت تستخدم الغاز أو حرق الخشب، فإن هذا المحيط الداخلي المزيف يمنحك مساحة أكبر للتخصيص الإبداعي في غرفة المعيشة الخاصة بك مع قيود أقل، مثل متطلبات المداخن.