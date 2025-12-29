اصنع بنفسك مدفأة وهمية لتضفي جاذبية على غرفة معيشتك

يمكن للمدفأة أن تغير شكل غرفة المعيشة بالكامل. إنها دافئة ومريحة وتضفي إحساسًا فاخرًا على أبسط المساحات. ليست جميع المنازل مجهزة بموقد غاز أو حطب مدمج بالكامل، ويمكن أن يتكلف تركيب واحد ما بين 1900 دولار و6000 دولار، وفقًا لموقع Home Guide. لحسن الحظ، يمكنك تزييف عباءة واقعية جدًا باستخدام ألواح خشبية ومطرقة وبعض البلاط والقليل من الدهن. إذا كنت ترغب في صنع إطار الموقد الكهربائي الخاص بك بنفسك، فهذا مشروع رائع لأولئك الذين لا يخشون أن تتسخ أيديهم.
المفتاح لهذا المشروع ليس إنشاء غطاء حول النطاق الكهربائي، بل بناء غطاء على الحائط الذي يتناسب مع ملحقك. من خلال اختيار تصميم ممتد من الأرض حتى السقف، بما في ذلك القوالب التي تتوافق مع الألواح الموجودة لديك، يكون البناء الجديد متماسكًا مع القديم. يمكنك تعزيز الوهم بشكل أكبر باستخدام نفس لون الطلاء على المحيط الجديد كما هو الحال في بقية الغرفة. في حين أن هناك بعض أشياء السلامة التي يجب وضعها في الاعتبار قبل إضافة مدفأة إلى منزلك، إذا كنت تستخدم الغاز أو حرق الخشب، فإن هذا المحيط الداخلي المزيف يمنحك مساحة أكبر للتخصيص الإبداعي في غرفة المعيشة الخاصة بك مع قيود أقل، مثل متطلبات المداخن.
وضع المدفأة المحيطة بك معًا
لبدء البناء، ستحتاج إلى زيارة متجر مستلزمات البناء المحلي الخاص بك للحصول على بعض الحوائط الجافة والبلاط والمنشار والمطرقة والمسامير والطلاء وشريط الرسام والقوالب التي تشبه المنتج الذي تم تزيين غرفتك به. الآن، لبلاط المدفأة الخاصة بك للحصول على مظهر كلاسيكي مثالي في الثمانينيات، يمكنك استخدام البلاط والجص، أو اختيار منتج لاصق مثل باكسبلاش المطبخ القابل للتقشير والعصا من Art3d. يمكنك أيضًا استخدام الطوب الصناعي الذي يواجه مثل ألواح قشرة الطوب GenStone من Home Depot. بمجرد جمع الإمدادات، قم بقياس المساحة التي تريد وضع المدفأة فيها، ثم حددها بشريط الرسام، ثم ابدأ العمل.
قم بقص أربعة ألواح بارتفاع الغرفة ثم ضع لوحين متوازيين مع بعضهما البعض على جانبي الشريط، واثنتين على الجانب الآخر لتشبه محيط العمود. قم بفصلها عن بعضها البعض بحيث يكون هناك مساحة كافية لإدخال المدفأة بين الأعمدة. وهذا يخلق الإطار. قم بإضافة المزيد من الألواح لإنشاء الجزء العلوي من الوشاح، ومقعد لإدخال المدفأة لتنزلق فيه. قم بتغطية الهيكل الخشبي بالحوائط الجافة، مع ترك فتحة للمدخل، وقم بطلائه ليتناسب مع الجدار خلفه. أضف صب اللوح والبلاط لإنهاء المظهر. قم بتخصيص إبداعك من خلال اللعب بالألوان. ربما تريد تغطية الغطاء بالكامل بقشرة الطوب، أو تجربة تشطيب الخشب الصناعي باستخدام أداة حبيبات الخشب مثل صانع حبيبات الخشب الطبيعي LUTK باستخدام الطلاء أو الصبغة. مهما اخترت تخصيصها، يجب أن تحتوي غرفة المعيشة الخاصة بك الآن على مدفأة جديدة مريحة تبدو تمامًا مثل المدفأة الحقيقية.