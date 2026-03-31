اصنع بنفسك مطبخًا من الطين باستخدام طريقة سهلة وبأسعار معقولة من ايكيا

إنها قاعدة غير معلنة مفادها أنه إذا كان الطفل بالقرب من التراب أو الماء أو الطين، فإنه ينجذب إليه حتمًا لسبب غير مفهوم. حسنًا، ربما هذا هو حال أطفالنا فقط، لكن هل يمكننا جميعًا أن نتفق على أنه لا يوجد شيء يحبه الأطفال الصغار أكثر من خلط جرعات الطين؟ وهنا يأتي سحر مطابخ الطين. تم تصميمها للسماح للأطفال بالخروج، والتحليق، وإطلاق العنان لخيالهم، ومطابخ الطين عبارة عن عدادات بحجم الأطفال تحتوي على أواني ومقالي وأوعية – سمها ما شئت. لسوء الحظ، لا تحتوي هذه المطابخ الصغيرة الجاهزة دائمًا على سعر صغير: فهي تتراوح من 100 دولار إلى 300 دولار وأكثر. ولكن بفضل DIYer @josephinewahlgrens، أصبح من الممكن الآن إنشاء واحدة بنفسك مقابل 70 دولارًا تقريبًا في منتجات ايكيا وبضعة فترات بعد الظهر.

في مقطع الفيديو الخاص بها على Instagram، قامت بتجميع صندوق KNAGGLIG واحد، ثم قامت ببناء نصف الصندوق الآخر، مع ترك الجزء السفلي واللوح الجانبي بعيدًا. إنها تعيد توظيف تلك لإنشاء باكسبلاش. وبعد إضافة لمسة من الطلاء، تقوم بلصق الصناديق معًا لإنشاء المطبخ الطيني. بعد ذلك تقوم بإدخال صندوقين TROFAST غير عميقين إلى الطاولة المفتوحة وصندوق TROFAST كبير أسفلها، وتضيف رف توابل BEKVÄM وخطافات وحاويات إضافية للتخزين.

نصيحتنا؟ معالجة هذا المشروع على ثلاث مراحل. أولاً، قم بالأعمال التحضيرية: قم ببناء الصناديق وقم بتجميع الخط الخلفي. بعد ذلك، الرمال، الأولية، والطلاء. (هذا أمر مهم نظرًا لأن مطبخك الطيني سيقضي معظم العام في الخارج على الأرجح). وأخيرًا، قم بتجميعه في محطة اللعب المثالية في الفناء الخلفي.