اصنع بنفسك مطبخًا من الطين باستخدام طريقة سهلة وبأسعار معقولة من ايكيا

إنها قاعدة غير معلنة مفادها أنه إذا كان الطفل بالقرب من التراب أو الماء أو الطين، فإنه ينجذب إليه حتمًا لسبب غير مفهوم. حسنًا، ربما هذا هو حال أطفالنا فقط، لكن هل يمكننا جميعًا أن نتفق على أنه لا يوجد شيء يحبه الأطفال الصغار أكثر من خلط جرعات الطين؟ وهنا يأتي سحر مطابخ الطين. تم تصميمها للسماح للأطفال بالخروج، والتحليق، وإطلاق العنان لخيالهم، ومطابخ الطين عبارة عن عدادات بحجم الأطفال تحتوي على أواني ومقالي وأوعية – سمها ما شئت. لسوء الحظ، لا تحتوي هذه المطابخ الصغيرة الجاهزة دائمًا على سعر صغير: فهي تتراوح من 100 دولار إلى 300 دولار وأكثر. ولكن بفضل DIYer @josephinewahlgrens، أصبح من الممكن الآن إنشاء واحدة بنفسك مقابل 70 دولارًا تقريبًا في منتجات ايكيا وبضعة فترات بعد الظهر.
في مقطع الفيديو الخاص بها على Instagram، قامت بتجميع صندوق KNAGGLIG واحد، ثم قامت ببناء نصف الصندوق الآخر، مع ترك الجزء السفلي واللوح الجانبي بعيدًا. إنها تعيد توظيف تلك لإنشاء باكسبلاش. وبعد إضافة لمسة من الطلاء، تقوم بلصق الصناديق معًا لإنشاء المطبخ الطيني. بعد ذلك تقوم بإدخال صندوقين TROFAST غير عميقين إلى الطاولة المفتوحة وصندوق TROFAST كبير أسفلها، وتضيف رف توابل BEKVÄM وخطافات وحاويات إضافية للتخزين.
نصيحتنا؟ معالجة هذا المشروع على ثلاث مراحل. أولاً، قم بالأعمال التحضيرية: قم ببناء الصناديق وقم بتجميع الخط الخلفي. بعد ذلك، الرمال، الأولية، والطلاء. (هذا أمر مهم نظرًا لأن مطبخك الطيني سيقضي معظم العام في الخارج على الأرجح). وأخيرًا، قم بتجميعه في محطة اللعب المثالية في الفناء الخلفي.
حوّل صناديق KNAGGLIG إلى مطبخ طيني سيحبه أطفالك
السر في صنع مطبخ طيني رائع لأطفالك يكمن في المواد. نظرًا لأن معظم مطابخ الطين تعيش في الخارج، فيجب تجميعها وتزيينها باستخدام غراء الخشب والطلاءات الأولية والدهانات التي يمكنها تحمل العناصر (ناهيك عن الغمر اليومي بالطين). يعد الغراء غير السام المقاوم للماء، مثل Titebound III Ultimate Wood Glue، مثاليًا لجعل هذا الاختراق من ايكيا يدوم. للحصول على لون دائم لا يبهت في الشمس أو يتقشر من الرطوبة، استخدمي طلاء خارجي للخشب مقاوم للعوامل الجوية والأشعة فوق البنفسجية، مثل Zinsser Rust-OLEUM 1-2-3 Plus. أما بالنسبة للطلاء، فابحث عن شبه لامع أو لامع، مثل BEHR Premium White Urethane Alkyd Semi-Gloss Enamel، للمساعدة في الحفاظ على الماء والطين بعيدًا.
ابدأ في بناء المطبخ الطيني من خلال تجميع صندوق KNAGGLIG واحد وفقًا للتعليمات. بعد ذلك، قم ببناء ثلاثة جوانب من الصندوق الثاني وقم بتفكيك اللوحة الجانبية المتبقية. قم بلصق القطع الصغيرة من اللوحة الرابعة أفقيًا على الجزء الداخلي من الجدران القصيرة للصندوق الثاني أعلى الدعامات الرأسية. بعد ذلك، خذ الألواح الأطول المتبقية وألصقها على الجانب الخلفي من اللوحة الخلفية للصندوق الأول لعمل خط باكسبلاش.
الآن إلى المرحلة الثانية! قم بصنفرة أي مناطق خشنة باستخدام ورق صنفرة 180 حبيبة رملية، ثم قم بتنعيمها باستخدام ورق صنفرة 220 حبيبة رملية. امسح أي غبار، ثم أضف طبقة (أو اثنتين – اتبع إرشادات الشركة المصنعة) من الطلاء التمهيدي، ثم طبقتين من الطلاء الخارجي. قم بطلاء كل الخشب لمنع تلف الماء أو الطقس. إذا كنت لا تستخدم الطلاء الخارجي، أضف طبقة من مادة مانعة للتسرب شفافة لحماية الخشب واللون.
طرق مقتصدة لإضفاء طابع شخصي على مطبخك الطيني الجديد
بمجرد تجميع كل ذلك معًا باستخدام الغراء الخاص بك (أو استخدام المسامير، مثل Grip-Rite Exterior Galvanized Spiral-Shank Patio/Deck Nails، للحصول على دعم إضافي) وتركها تجف، فقد حان وقت التخصيص. لتتبع خطى @josephinewahlgrens، التقط صندوقي TROFAST قليلي العمق ليتناسب مع الفتحة الموجودة على المنضدة. قم بتعليق رف التوابل BEKVÄM المحبوب من أعلى الخط الخلفي لمزيد من التنظيم (كما أنه مناسب أيضًا لهذه الحيلة للحفاظ على غرفة نوم طفلك خالية من الفوضى). أضف أيضًا بعض الخطافات والعلب لتنظيم مستلزمات المطبخ الطينية. توجه إلى متجر التوفير لتخزين الأوعية والأطباق والأكواب والمخفقات البلاستيكية أو المعدنية لإضفاء إحساس المطبخ الحقيقي الذي سيحبه أطفالك.
إذا كان أطفالك يفضلون طاولة عمل من الطين (إذا كنت تعلم، كما تعلم) أو حتى محطة طلاء خارجية، فمن السهل تعديل هذه الحيل من ايكيا لجعلها تعمل. استبدل ملحقات صندوق TROFAST بقطعة احتياطية من الخشب الرقائقي المصقول والمطلي والمطلي لإنشاء سطح عمل قوي وتعليق ربط أو لوح من الفلين من الخط الخلفي لإنشاء مساحة تخزين لأدواتهم أو مستلزمات الطلاء. جمال هذا الاختراق هو خزانة القاعدة، والتي يمكن تعديلها ليس فقط لميزانيتك، ولكن لخيال أطفالك.