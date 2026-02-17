اصنع ديكورًا رائعًا لمنزلك باستخدام بلاط TikTok Creator الذي يمكنك صنعه بنفسك

واحدة من أفضل الطرق لإنشاء مظهر مخصص حقًا لمنزلك هو تخصيص الوقت لإنشاء ديكور DIY. في حين أن هناك الكثير من فناني Etsy الذين يعرضون قطعًا مخصصة للشراء كما هي، يمكن للحرفي الذكي إنشاء شيء مماثل مقابل جزء بسيط من التكلفة مع القليل من الجهد. إذا كنت تبحث عن فكرة ديكور منخفضة الميزانية والتي من المؤكد أنها ستثير الإعجاب، فإن منشئ TikTok abby.jasper لديه مشروع مذهل يمكنك تجربته: فسيفساء بلاط الاسم الأخير المخصص.
سواء كنت تبحث عن ديكور زفاف يمكنك إعادة استخدامه بعد اليوم الكبير أو كنت متشوقًا للعثور على طريقة أنيقة لعرض اسم عائلتك، فإن مشروع فسيفساء البلاط هذا هو بالتأكيد خيار جميل. يمكن للديكور المخصص المماثل أن يكلفك ما يزيد عن 300 دولار عندما يكون لديك شخص يصنعه لك. يمكنك خفض التكلفة الإجمالية إلى النصف إذا كنت على استعداد للتشمير عن سواعدك والقيام بالمشروع بنفسك.
في هذا المشروع، ستحتاج إلى طابعة، وشبكة بلاط، وبلاط فسيفساء، وغراء بلاط، وكماشة بلاط، وجص، وإسفنجة، وخشب رقائقي بسمك نصف بوصة، وورق صنفرة، وغراء خشب، وصبغة خشب، وتأطير خشب. ذكرت منشئة TikTok أن هذا المشروع استغرق ما يقرب من 80 ساعة لإكماله من البداية إلى النهاية، لذا استعد لعملية طويلة. الآن دعنا نتعرف على كيفية إعادة إنشاء هذا التصميم وجعله خاصًا بك.
إنشاء فسيفساء البلاط الخاص بك
أمر عملك الأول هو تصميم فسيفساء اسمك الأخير. استخدم أدوات مجانية مثل Canva لمعرفة الشكل الذي تريد أن تظهر به القطعة. تأكد من أن حجم القماش يطابق حجم مشروعك المطلوب بالبوصة. العب بخطوط وألوان مختلفة حتى تشعر بالرضا. قبل تصدير مشروعك، تأكد من توسيط القطعة بشكل صحيح، مع نفس القدر من المسافة على الجوانب الأربعة للنص.
بمجرد الانتهاء من التصميم الخاص بك، حان الوقت لطباعته. أرسله إلى محل طباعة احترافي للحصول على قالب بالحجم الحقيقي. يمكنك أيضًا طباعة كل قسم من القطعة على ورق الطابعة العادي، لكن هذا قد يستغرق وقتًا طويلاً. قم بتثبيت شبكة البلاط أعلى القالب المطبوع. الآن حان الوقت للصق البلاط. ابدأ بالاسم الأخير. ضع البلاط ليتناسب مع شكل كل حرف. استخدم كماشة البلاط لتشكيل كل قطعة أثناء التنقل.
بعد الانتهاء من الاسم، حان الوقت لمعالجة الخلفية. استخدم @abby.jasper نوعًا من التصميم الصدفي في خلفية مقالتك. للحصول على مظهر مختلف، اختر نمطًا بسيطًا آخر قابل للتكرار. للحصول على نمط أكثر انتقائية، قم برمي أنواع مختلفة من البلاط أو ضعها بطريقة غير متوقعة.
ضع اللمسات الأخيرة على مشروعك
بمجرد أن يجف عمل البلاط، قم بإعداد الجص. يستخدم @abby.jasper اللون الأبيض الفاتح، لكن لا تتردد في استخدام أي لون يتناسب مع تصميمك. قم بتنعيم الجص، مع الحرص على ملء جميع الفجوات بين البلاط بالتساوي. استخدم اسفنجة مبللة لتسهيل عملك أثناء التنقل. بمجرد أن تشعر بالرضا عن نتائجك، اتركها حتى تجف طوال الليل.
في اليوم التالي، استخدم قطعة قماش أو فرشاة صغيرة لتنظيف غبار الجبس عن البلاط. أنتقل الآن إلى الخشب الرقائقي الخاص بك. تأكد من تطابقه مع بلاط الفسيفساء الخاص بك. رمل حواف الخشب الرقائقي الخاص بك. الآن قم بلصق الفسيفساء بالكامل على الخشب الرقائقي واتركها حتى تجف. بمجرد أن يجف، استخدم إطار الخشب الخاص بك لإنشاء حدود. تأكد من قصه حسب الحجم بحيث تشكل الحواف إطارًا سلسًا. صبغه الآن إذا كنت ترغب في ذلك.
استخدم غراء الخشب لإلصاق الإطار بحواف الفسيفساء. استخدم الشريط اللاصق لتثبيت الإطار معًا بإحكام بينما يجف غراء الخشب. بعد تأمين الإطار، قم بتوصيل أجهزة التثبيت بالخلف حتى يكون لديك شيء يمكن تعليق القطعة الفنية عليه. والآن أصبح لديك قطعة فنية جدارية مخصصة ستعتز بها لسنوات قادمة.