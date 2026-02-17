اصنع ديكورًا رائعًا لمنزلك باستخدام بلاط TikTok Creator الذي يمكنك صنعه بنفسك

واحدة من أفضل الطرق لإنشاء مظهر مخصص حقًا لمنزلك هو تخصيص الوقت لإنشاء ديكور DIY. في حين أن هناك الكثير من فناني Etsy الذين يعرضون قطعًا مخصصة للشراء كما هي، يمكن للحرفي الذكي إنشاء شيء مماثل مقابل جزء بسيط من التكلفة مع القليل من الجهد. إذا كنت تبحث عن فكرة ديكور منخفضة الميزانية والتي من المؤكد أنها ستثير الإعجاب، فإن منشئ TikTok abby.jasper لديه مشروع مذهل يمكنك تجربته: فسيفساء بلاط الاسم الأخير المخصص.

سواء كنت تبحث عن ديكور زفاف يمكنك إعادة استخدامه بعد اليوم الكبير أو كنت متشوقًا للعثور على طريقة أنيقة لعرض اسم عائلتك، فإن مشروع فسيفساء البلاط هذا هو بالتأكيد خيار جميل. يمكن للديكور المخصص المماثل أن يكلفك ما يزيد عن 300 دولار عندما يكون لديك شخص يصنعه لك. يمكنك خفض التكلفة الإجمالية إلى النصف إذا كنت على استعداد للتشمير عن سواعدك والقيام بالمشروع بنفسك.

في هذا المشروع، ستحتاج إلى طابعة، وشبكة بلاط، وبلاط فسيفساء، وغراء بلاط، وكماشة بلاط، وجص، وإسفنجة، وخشب رقائقي بسمك نصف بوصة، وورق صنفرة، وغراء خشب، وصبغة خشب، وتأطير خشب. ذكرت منشئة TikTok أن هذا المشروع استغرق ما يقرب من 80 ساعة لإكماله من البداية إلى النهاية، لذا استعد لعملية طويلة. الآن دعنا نتعرف على كيفية إعادة إنشاء هذا التصميم وجعله خاصًا بك.