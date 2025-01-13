اصنع رفًا أنيقًا للكتب من خلال إعادة استخدام بقايا الخشب

تعتبر قطع التخزين الأنيقة والمدمجة مفيدة في أي منزل، خاصة تلك التي تستفيد بشكل أفضل من الأجزاء الصغيرة من المساحة الإضافية غير المستخدمة. ينطبق هذا بشكل خاص على الزوايا، التي غالبًا ما تظل فارغة أو تشغلها النباتات أو غيرها من الديكورات التي قد تخفف من زوايا الغرفة، ولكنها لا تحتوي على العديد من التطبيقات الوظيفية. ومع ذلك، قد يكون تجهيز تلك الزوايا بالرفوف أسهل وأقل تكلفة بكثير مما تعتقد. من خلال إعادة استخدام منصة شحن خشبية وبعض الخشب الخردة الذي قد تكون تركته من مشاريع أخرى، يمكنك إنشاء رف كتب زاوية أنيق مثالي للأماكن الضيقة ولا يكلف إنشاءه أي شيء تقريبًا.

تتطلب هذه الأعمال اليدوية السهلة من @bashmadeit على TikTok الحد الأدنى من مهارات ولوازم النجارة. يمكن تكييفها بسهولة لاستخدام الخشب الذي قد يكون لديك بالفعل، مثل المنصات القديمة. تعد هذه المواد جيدة الصنع مصدرًا غالبًا ما يتم التغاضي عنه للخشب المعالج القوي والذي يمكن استخدامه لإنشاء عدد من المنصات الخشبية الصديقة للميزانية. يمكنك عادة العثور عليها بالقرب من صناديق القمامة خارج شركات التصنيع وتجار التجزئة، أو العثور على مجموعة منها على Facebook Marketplace أو Craigslist.