اصنع رفًا أنيقًا للكتب من خلال إعادة استخدام بقايا الخشب

تعتبر قطع التخزين الأنيقة والمدمجة مفيدة في أي منزل، خاصة تلك التي تستفيد بشكل أفضل من الأجزاء الصغيرة من المساحة الإضافية غير المستخدمة. ينطبق هذا بشكل خاص على الزوايا، التي غالبًا ما تظل فارغة أو تشغلها النباتات أو غيرها من الديكورات التي قد تخفف من زوايا الغرفة، ولكنها لا تحتوي على العديد من التطبيقات الوظيفية. ومع ذلك، قد يكون تجهيز تلك الزوايا بالرفوف أسهل وأقل تكلفة بكثير مما تعتقد. من خلال إعادة استخدام منصة شحن خشبية وبعض الخشب الخردة الذي قد تكون تركته من مشاريع أخرى، يمكنك إنشاء رف كتب زاوية أنيق مثالي للأماكن الضيقة ولا يكلف إنشاءه أي شيء تقريبًا.
تتطلب هذه الأعمال اليدوية السهلة من @bashmadeit على TikTok الحد الأدنى من مهارات ولوازم النجارة. يمكن تكييفها بسهولة لاستخدام الخشب الذي قد يكون لديك بالفعل، مثل المنصات القديمة. تعد هذه المواد جيدة الصنع مصدرًا غالبًا ما يتم التغاضي عنه للخشب المعالج القوي والذي يمكن استخدامه لإنشاء عدد من المنصات الخشبية الصديقة للميزانية. يمكنك عادة العثور عليها بالقرب من صناديق القمامة خارج شركات التصنيع وتجار التجزئة، أو العثور على مجموعة منها على Facebook Marketplace أو Craigslist.
صنع رف كتب زاوية سهل من خشب البليت
ابدأ بتفكيك المنصات الخاصة بك وإزالة أي أجهزة وملء أي ثقوب متبقية بمعجون الخشب. بمجرد تجهيز السطح، قم برمل قطع الخشب وإنهائها باستخدام الصبغة أو لون الطلاء الصلب الذي تفضله. اعتمادًا على عرض الرفوف، ضع قطعتين أو ثلاث قطع من المنصات بالطول. ستشكل القطع الصغيرة الأخرى من اللوح الخشبي دعامة أسفلها، مما يجعل رفًا قويًا مثبتًا بمسامير لاصقة وغراء الخشب.
بالنسبة للإطار والدعامات الرأسية، استخدم قطعتين طويلتين من الخشب الخردة أو الخشب لكل جانب ليصبح المجموع أربعة (يمكنك استخدام 2x2s، 2x4s، أو أي شيء متوفر لديك.) قم بقطع أجزاء أصغر لتكون بمثابة دعامات للأرفف، و قم بربطها بفتحات جيب بالألواح الأطول في شكل سلم. عند الانتهاء من الدعامتين الجانبيتين، استخدم مفصلين أو ثلاثة أبواب لربطهما معًا. ضع الأرفف التي قمت بإنشائها من خشب البليت عبر القضبان الأفقية وقم بتثبيتها بمسامير.
بدائل أخرى لبناء أرفف الكتب الخشبية البليت
يمكنك أيضًا إنشاء نسخة أنيقة ونحيفة تتناسب تمامًا مع الزاوية خلف الباب. استخدم لوحين من الخشب مقاس 1 × 6 موضوعين بشكل متعامد مع بعضهما البعض وممتدين بواسطة أرفف خشبية بعرض الباب. قم بتثبيت الرفوف على اللوحة بفتحات جيوب على مسافات متساوية.
قم بإنشاء طاولة أصغر أو نسخة كونترتوب من رف الزاوية باستخدام خشب البليت للدعامات الرأسية. قم ببناء جانبين يتناسبان معًا بشكل مريح باستخدام فتحات تجريبية ومسامير خشبية، أو عن طريق نشر الحواف معًا بزاوية. استخدم الخشب الرقائقي المقطوع على شكل مثلث ومدعومًا أسفله بأقواس وتد خشبية مثبتة في الإطار.
باستخدام المطرقة، يمكنك بسهولة تفكيك قطع الخشب الفردية للحصول على ألواح متعددة الوظائف. تعمل هذه الوحدة المدمجة بشكل مثالي كحل تخزين لمساحة صغيرة: استخدمها في الأماكن الضيقة مثل طاولات المطبخ أو طاولات الحمام أو على مكتب زاوية لحمل اللوازم المكتبية على سطح منطقة عملك. أو استخدم بقايا الخشب لزيادة مساحة التخزين في خزانتك بطريقة فريدة وأنيقة.