اصنع رفًا مثاليًا للحلي لغرفتك بحيل بسيطة من ايكيا

سواء فعلنا ذلك بوعي أم لا، فإننا حتماً نجمع مجموعة متنوعة من الحلي والتذكارات والتماثيل الصغيرة والمقتنيات على مدار حياتنا. غالبًا ما تكون هذه العناصر ذات قيمة مالية قليلة ولكنها مليئة بالارتباط العاطفي، وهي عناصر نحتفظ بها لسنوات من أجل الذكريات التي تجلبها لنا. لسوء الحظ، عادة ما يتم إبقاؤها بعيدة عن الأنظار، ولا يتم إعادة اكتشافها إلا عندما نقوم بترتيب أدراجنا غير المرغوب فيها أو نقرر الاحتفاظ بالأشياء الصغيرة في غرف نومنا منظمة. فلماذا تبقي هذه الكنوز مغلقة؟ يوضح لنا Instagrammer @scaredycassss كيفية تحويل إطار صورة SANNAHED IKEA بقيمة 9.99 دولارًا إلى علبة عرض مثالية لعرض سلسلة من الحلي والمقتنيات وغيرها من العناصر الصغيرة.

بفضل أبعاده العميقة بشكل خاص، يحتوي هذا المنتج على إطار داخل إطار – إطار أصغر قابل للإزالة داخل الإطار الرئيسي يسمح لك بوضع الصورة بالقرب من الزجاج أو بعيدًا عنه. يستخدم @scaredycassss هذا الإطار الداخلي لإنشاء أرفف لعرض مختلف العناصر الصغيرة. على عكس هذا العرض الرائع الذي يمكنك صنعه بنفسك والمصنوع من عناصر شجرة الدولار، لا يحتاج هذا الاختراق إلى أي شيء آخر غير الإطار نفسه – والحلي الخاصة بك بالطبع. نظرًا لتعدد استخدامات الإطار، يمكنك ترك رف الحلي الخاص بك مفتوحًا من الأمام، مما يسمح لك بإضافة العناصر وتبديلها لعرض دوار، أو يمكنك إضافة غطاء حماية بلاستيكي في الأمام للحفاظ على رف الحلي الخاص بك خاليًا من الغبار.