اصنع رفًا مثاليًا للحلي لغرفتك بحيل بسيطة من ايكيا

سواء فعلنا ذلك بوعي أم لا، فإننا حتماً نجمع مجموعة متنوعة من الحلي والتذكارات والتماثيل الصغيرة والمقتنيات على مدار حياتنا. غالبًا ما تكون هذه العناصر ذات قيمة مالية قليلة ولكنها مليئة بالارتباط العاطفي، وهي عناصر نحتفظ بها لسنوات من أجل الذكريات التي تجلبها لنا. لسوء الحظ، عادة ما يتم إبقاؤها بعيدة عن الأنظار، ولا يتم إعادة اكتشافها إلا عندما نقوم بترتيب أدراجنا غير المرغوب فيها أو نقرر الاحتفاظ بالأشياء الصغيرة في غرف نومنا منظمة. فلماذا تبقي هذه الكنوز مغلقة؟ يوضح لنا Instagrammer @scaredycassss كيفية تحويل إطار صورة SANNAHED IKEA بقيمة 9.99 دولارًا إلى علبة عرض مثالية لعرض سلسلة من الحلي والمقتنيات وغيرها من العناصر الصغيرة.
بفضل أبعاده العميقة بشكل خاص، يحتوي هذا المنتج على إطار داخل إطار – إطار أصغر قابل للإزالة داخل الإطار الرئيسي يسمح لك بوضع الصورة بالقرب من الزجاج أو بعيدًا عنه. يستخدم @scaredycassss هذا الإطار الداخلي لإنشاء أرفف لعرض مختلف العناصر الصغيرة. على عكس هذا العرض الرائع الذي يمكنك صنعه بنفسك والمصنوع من عناصر شجرة الدولار، لا يحتاج هذا الاختراق إلى أي شيء آخر غير الإطار نفسه – والحلي الخاصة بك بالطبع. نظرًا لتعدد استخدامات الإطار، يمكنك ترك رف الحلي الخاص بك مفتوحًا من الأمام، مما يسمح لك بإضافة العناصر وتبديلها لعرض دوار، أو يمكنك إضافة غطاء حماية بلاستيكي في الأمام للحفاظ على رف الحلي الخاص بك خاليًا من الغبار.
استخدم الإطار الداخلي لإنشاء الرفوف
للبدء، قم بإزالة الجزء الخلفي من الورق المقوى لإطار صورة SANNAHED لتتمكن من الوصول إلى الإطار الداخلي المتداخل. يمكن تفكيك هذا الإطار الداخلي بلطف عند اللحامات يدويًا، كما هو موضح في الفيديو أعلاه، مما يوفر لك أربعة أجزاء منفصلة ستكون بمثابة الرفوف. اضبط إطار الصورة في وضع مستقيم ثم ضع قطعة منفصلة من الإطار الداخلي عموديًا على طول جانب واحد. يؤدي هذا إلى زيادة سماكة الحافة وتوفير مساحة كافية لإسفين قطعة ثانية بشكل عمودي عبر الإطار – بدون أي غراء أو مادة لاصقة لإبقائها في مكانها. كرر نفس العملية مع القطع المتبقية لإكمال الرفوف.
عدد الرفوف متروك لك. فقط تأكد من توزيعها وفقًا للحلي أو التذكارات التي تخطط لعرضها. يمكنك توخي الحذر ولصق جوانب الرفوف بالإطار إذا كنت ترغب في ذلك، خاصة إذا كنت تخطط لعرض بعض العناصر الثقيلة. بمجرد الانتهاء من ترتيب العناصر المراد عرضها على الرفوف، استبدل الجزء الخلفي من الورق المقوى وثبته في مكانه. يمكن الآن تعليق رف الحلي الجديد الخاص بك على الحائط مثل إطار الصورة العادي، أو وضعه بشكل مستقيم على سطح مستو.
استخدم رف الحلي كصندوق هدايا
من المغري الاحتفاظ بهذه الحقيبة الجميلة لنفسك، ولكنها تحتوي على كل ما يجعلها هدية مثالية. استخدمه لعرض تذكارات ثمينة من الموعد الأول – كعقب تذكرة فيلم، أو حجر مفضل، أو لقطات فوتوغرافية سخيفة – كهدية للذكرى السنوية. حولها إلى كبسولة زمنية لطفلك من خلال تخزين تذكارات من شبابه مثل اللهايات أو بطاقات معصم الولادة أو زوج من أحذية الأطفال لتقديمها له في مناسبة مهمة.
يعتبر رف الحلي هذا أيضًا وسيلة أصلية لتقديم الهدايا. قم بشراء عدة عبوات من زجاجات التوابل GULDFISK من ايكيا — أبعادها تتناسب تمامًا مع الرفوف — واستخدمها لعرض مجموعة من التوابل لتقديمها كهدية لعشاق الطعام في حياتك. بدلًا من ذلك، يمكنك ملء زجاجات التوابل بالحلوى، وهو شيء سيحبه محبو الحلويات. وبدلاً من إهداء الفنان صندوقًا عامًا من الدهانات، قم بترتيب زجاجات الطلاء على طول الرف بدلاً من ذلك.