اصنع شلالًا صناعيًا ملفتًا للنظر في مزهرية لإضفاء لمسة منزلية مذهلة

قد يكون العثور على قطعة مميزة منزلية لافتة للنظر والتي تعطي انطباعًا حقيقيًا أمرًا صعبًا. ربما لاحظت أن العديد من هذه العناصر تبدو وكأنها أشكال مختلفة قليلاً عن بعضها البعض. وهذا يجعل من الصعب تحقيق الأصالة في أسلوب التصميم الداخلي الخاص بك. يمكنك مكافحة ذلك بسهولة عن طريق صنع قطعة مميزة لمنزلك باستخدام مهاراتك في العمل اليدوي، ويعد الشلال الاصطناعي الفريد في المزهرية أحد المشاريع التي تستحق وقتك. لإنشاء هذا بنفسك، كل ما عليك فعله هو وضع طبقة من الطين على طول الجزء الداخلي من مزهرية زجاجية شفافة بحيث تشبه الأوساخ، وتزيينها بالخضرة والصخور الاصطناعية. ستقوم بإنشاء شلال في وسط الطين باستخدام الثلج الاصطناعي.
تجتمع هذه المواد معًا لتكوين شلال صغير نابض بالحياة وواقعي داخل المزهرية. هذا ليس مشروعًا نموذجيًا لإعادة تدوير المزهريات التي تصنعها بنفسك، لذا قد تبدو العملية مخيفة في البداية. ولحسن الحظ، فهو في الواقع صديق للمبتدئين ويمكن إكماله في بضع خطوات بسيطة. دعنا نتعمق في كيفية بناء شلال مزيف خاص بك لاستخدامه كقطعة ديكور منزلية مذهلة على عكس أي شيء رأيته من قبل.
كيفية إنشاء شلال صناعي داخل مزهرية زجاجية
ابدأ بنشر Crayola Air Dry Clay في ظل Terra Cotta على جانب واحد من المزهرية. قم بعمل مسافات بادئة وملمس في الطين باستخدام أدوات نحت الطين من بليستايم بحيث يشبه الأوساخ. بعد ذلك، اترك الطين حتى يجف تمامًا. ثم ألصق الصخور والمساحات الخضراء على الطين باستخدام ملاقط E6000 وFri4Free Aquarium لالتقاط كل عنصر ووضعه في مكانه. يمكنك إكمال هذه الخطوة بأي مجموعة من حصى OUPENG وعشب Shindel Fairy الاصطناعي وSmall World Slate & Stone Slate Stone التي تناسب تفضيلاتك. فقط تأكد من ترك جزء فارغ في وسط الطين حتى تتمكن من وضع الماء الصناعي هناك.
بمجرد أن يجف الغراء تمامًا، تكون جاهزًا لإنشاء الماء الصناعي الخاص بك باستخدام JOYIN Fake Snow. ضع الغراء على جزء الطين الذي تركته فارغًا ثم رش الثلج عليه. قد تحتاج إلى الإبداع باستخدام الملقط والمغرفة للتأكد من وصولها إلى المكان الصحيح. وأخيرا، دع الطبقات الأخيرة تجف. هذه المزهرية مذهلة للغاية لدرجة أنك قد ترغب في التأكد من أنها يمكن أن تعمل كديكور ليلي أيضًا. يمكنك القيام بذلك عن طريق تحويلها إلى إضاءة أنيقة بمساعدة مصابيح Etinga Fairy Lights. ما عليك سوى لف الأضواء حول الجرة وتشغيلها بعد غروب الشمس.