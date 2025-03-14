اصنع طاولة مدخل حديثة مذهلة مع أوعية سلطة ايكيا

إن مدخلك هو مساحة تصميم داخلية مهمة لا ينبغي التغاضي عنها. غالبًا ما يكون طاولة المدخل أو وحدة التحكم هو أول شيء يراه الناس عند دخول منزلك. يسمحون للزائرين بمعرفة ما يمكن توقعه من بقية ديكورك ، وفي كثير من الحالات (مثل سيدة Doordash) قد يكون الجزء الوحيد من منزلك الذي سيراهون على الإطلاق. قد يكون الوقت قد حان لإعطاء مدخلك بعض الاهتمام الذي تمس الحاجة إليه. طريقة واحدة للقيام بذلك هي مع طاولة مدخل حديثة للاحترار ودعوة الانطباع الأول ، وقد يكون هذا DIY هو الحل الأمثل.

قامت Cassandra Noel من Cassandranoelhome على Instagram بإصدارها DIY من طاولة المدخل التي شاهدتها بمبلغ 10،000 دولار. كما يحدث في كثير من الأحيان ، كانت تحب المظهر ولكن ليس السعر. على الرغم من أننا لم نتمكن من العثور على جدول الإلهام الأصلي ، إلا أننا وجدنا نسخة مماثلة على Wayfair (جدول وحدة التحكم الخرسانية Wade Logan Caedance) مقابل 2400 دولار – لا يزال سعرًا شديد الانحدار. باستخدام ثمانية من الأطباق التي تقدمها Blanda Matt من Ikea (24.99 دولارًا للقطعة) كقوة وقطع حافة الأسقلوب إلى لوحة خشبية ، ابتكرت طاولة مدخل مذهلة وفريدة من نوعها من المؤكد أنها ستقوم بانطباع مماثل لكسر من التكلفة – ويمكنك فعل الشيء نفسه لمنزلك. لا يشغل جدول DIY هذا مساحة كبيرة ويعمل في أي من أنواع المداخل الثلاثة.