اصنع طاولة مدخل حديثة مذهلة مع أوعية سلطة ايكيا

إن مدخلك هو مساحة تصميم داخلية مهمة لا ينبغي التغاضي عنها. غالبًا ما يكون طاولة المدخل أو وحدة التحكم هو أول شيء يراه الناس عند دخول منزلك. يسمحون للزائرين بمعرفة ما يمكن توقعه من بقية ديكورك ، وفي كثير من الحالات (مثل سيدة Doordash) قد يكون الجزء الوحيد من منزلك الذي سيراهون على الإطلاق. قد يكون الوقت قد حان لإعطاء مدخلك بعض الاهتمام الذي تمس الحاجة إليه. طريقة واحدة للقيام بذلك هي مع طاولة مدخل حديثة للاحترار ودعوة الانطباع الأول ، وقد يكون هذا DIY هو الحل الأمثل.
قامت Cassandra Noel من Cassandranoelhome على Instagram بإصدارها DIY من طاولة المدخل التي شاهدتها بمبلغ 10،000 دولار. كما يحدث في كثير من الأحيان ، كانت تحب المظهر ولكن ليس السعر. على الرغم من أننا لم نتمكن من العثور على جدول الإلهام الأصلي ، إلا أننا وجدنا نسخة مماثلة على Wayfair (جدول وحدة التحكم الخرسانية Wade Logan Caedance) مقابل 2400 دولار – لا يزال سعرًا شديد الانحدار. باستخدام ثمانية من الأطباق التي تقدمها Blanda Matt من Ikea (24.99 دولارًا للقطعة) كقوة وقطع حافة الأسقلوب إلى لوحة خشبية ، ابتكرت طاولة مدخل مذهلة وفريدة من نوعها من المؤكد أنها ستقوم بانطباع مماثل لكسر من التكلفة – ويمكنك فعل الشيء نفسه لمنزلك. لا يشغل جدول DIY هذا مساحة كبيرة ويعمل في أي من أنواع المداخل الثلاثة.
كيف تصنع طاولة مدخل Ikea Bowl
يمكنك استخدام لوحة خشبية صلبة كبيرة للطاولة ، والتي يمكن شراؤها من أي متجر لاجهزة الكمبيوتر. تتبع صحن Blanda Matt الذي تم تقسيمه لإنشاء تصميم أسقلوب كبير على طول حافة واحدة ، ثم قطع الخشب باستخدام منشار رقصة. خيار آخر هو تخطي حافة الأسقلوب لإلقاء نظرة أكثر تنسيقًا. بعد ذلك ، قم ببناء ساقيك عن طريق لصق اثنين من الأوعية التقديم مع لاصق البناء الشاق مثل loctite. لجعل الأمر كله أكثر ثباتًا ، قد ترغب في إضافة أكياس أو أوزان للرمل إلى الشوط السفلي من اثنين من المجالات قبل لصق الجزء العلوي. املأ الجانبين بحشو الخشب أيضًا لإنشاء كرة متماسكة.
بعد ذلك ، رمل جميع قطع الخشب الخاصة بك قبل تلطيخ. في الفيديو ، يستخدم Cassandranoelhome مكيف خشبي ما قبل الخواص Minwax ، يليه اثنين من المعاطف من وصمة عار Minwax في الجوز المظلم (تم مسحه مع قطعة قماش لإلقاء نظرة رخامية فو) وانتهت برذاذ البولي يوريثان Minwax. أيضا النظر في تبديل وصمة عار للطلاء. بمجرد أن يجف كل شيء ، يمكنك لصق مجالاتين معًا لصنع الساقين ، ثم لصق الخشب في الأعلى مع حافة الأسقلوب التي تواجه الخارج.
لإضافة ارتفاع إلى جدول وحدة التحكم ، يمكنك إضافة كرة أخرى لكل جانب ، أو حتى نصف كرة. يمكنك أيضًا قطع وصبغ لوحين ، ووضع واحد بين المجالين الرأسيين كرف لإنشاء مساحة تخزين إضافية. إذا كنت تحب المنتج النهائي ، فحاول استخدام ايكيا كيتشن الأساسية لإنشاء طاولات حديثة بجانب السرير.