اصنع فطر DIY لحديقتك لاختراق أمن المنزل

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يعد إيجاد طرق لجعل ديكور المنزل الوظيفي أحد تلك الأفراح الصغيرة في الحياة التي تشعر دائمًا بالفوز الكبير. غالبًا ما يكون هذا في الداخل أسهل ، حيث تغطي اللوحات صناديق الصمامات والمنحوتات القبيحة مضاعفة كرفوف معطف ، مما هو عليه في مناطق المعيشة في الهواء الطلق. وعندما تجد شيئًا يعمل على تجميل وجعل الحياة أسهل ، فإنه غالبًا ما يأتي بسعر ضخم. لحسن الحظ ، يمكن أن يؤدي القليل من براعة DIY إلى خفض التكاليف ويمنحك ميزة حديقة الفطر العصرية مع غرض خفي – يضيف الأمان السري لمفتاحك الاحتياطي.
يتضمن هذا الاختراق تجويف قطعة من الفرع لاستخدامها كجذع من الضفدع وتصميم الغطاء من المزيج الخرساني الجاهز للاستخدام. تعشق علبة صغيرة في الداخل للحفاظ على المفتاح. جزء تزيين النشاط هو الأكثر متعة ويجلب غابة غريب الأطوار إلى الممتلكات الخاصة بك. إذا كنت متوترة من جانب السلامة في ترك مفتاح في الخارج ، فإن هذا المشروع هو أيضًا وسيلة أنيقة لإخفاء الكنوز لمطاردة القراصنة للأطفال أو حتى عنصر الجغرافي. فقط تذكر أن GeoCache في متناول العديد من المشاركين ، لذلك يجب وضع ذلك على مشارف الممتلكات الخاصة بك حيث لا تمانع في قدوم الأشخاص للعب. بقدر حلي حديقة DIY لتعزيز مساحتك الخارجية ، هذا المزيج المثالي من الأناقة والفائدة التي لن تكسر البنك.
يدوي حارس مفتاح حديقتك
لبدء ديكور الحديقة الجديد الخاص بك ، ستحتاج إلى مسحوق خرساني مثل Quikrete (وهو ميسور التكلفة في Home Depot) ، والتشبث بالفيلم ، وتدريبات بأسمائها بأسمائهارية ، والطلاء ، وفرع سميك من الفناء الخاص بك ، وزجاجة صغيرة. إذا لم يكن لديك علبة في متناول اليد ، فيمكنك شراء حاويات أفلام ذات طراز عتيق ، مثل علب كاميرا Lasenersm 10 عبوات. أي أنبوب جوفاء مشابه لأنبوب PVC البطني سيعمل أيضًا كطبع إذا كنت ترغب في تجنب الحفر. الآن لديك كل شيء لصياغة DIY السريع والسهل الذي سيبدو رائعتين في الفناء الخاص بك لمفتاح أو كنز الجغرافيا الخاص بك.
تشكيل غطاء الفطر الأسمنت مع بعض أفلام التشبث ووعاء ضحل ، وأدخل غطاء العلبة. خذ فرعًا واسعًا بما يكفي لاستيعاب العلبة الرئيسية ، وقطعه إلى الطول المطلوب ، وقم بجوفه مع بت الأشياء بأسمائها. مرة أخرى ، يمكنك تخطي هذه الخطوة واستخدام عنصر أسطواني مجوف آخر يناسب الزجاجة. أدخل نهاية الأنبوب أولاً ، وقم بإلحاقها على الغطاء. قم بطلاء Toadstool Red مع بقع بيضاء ، أو استخدم نغمات محايدة لمساعدته على المزج في محيطه. ملاحظة: يمكن للاختباء من الفطر بين الحلي الحديقة الأخرى تحسين أمان الباب الأمامي والحفاظ على بقعة مخبأك بشكل جيد. يمكنك أيضًا استخدام الملصقات أو الإستنسل أو استخدام قالب زهرة لأعلى الخرسانة ، ورسم الأخضر الأساسي. أخيرًا ، قم بإغلاق كل شيء للحفاظ على مانعة للماء ، وإضافة الحجارة أو الأسمنت إلى القاعدة بحيث يبقى خلال الرياح العاتية.