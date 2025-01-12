اصنع قواعد أكواب ريفية من أساسيات شجرة الدولار باستخدام طريقة سهلة الاستخدام للمبتدئين

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها صنع قواعد أكواب لحماية الأثاث الخشبي في منزلك، وهذا المشروع هو بالتأكيد أحد المشاريع التي يمكنك إضافتها إلى القائمة. ليس من السهل صنعه فحسب، بل يمكن أيضًا صنعه بميزانية محدودة وتخصيصه بسهولة. في حين أن هذا المشروع يبدو في البداية ريفيًا، إلا أن الأكواب المصنوعة بهذه الطريقة يمكن استخدامها لأي نمط منزلي تقريبًا.
في رحلتك القادمة إلى Dollar Tree، ستحتاج إلى الحصول على الإمدادات اللازمة لصنع الأكواب الخاصة بك. ابدأ بشراء لعبة Tumbling Tower هذه، والتي تأتي مع 72 قطعة. سيكون هذا كافيًا لصنع ستة قواعد أكواب، كل منها يستخدم 12 قطعة تدحرج. إذا كنت بحاجة إلى صنع المزيد من الأكواب أو ترغب في إنشاء تصميمك الخاص، فضع هذه الأرقام في الاعتبار عند تحديد عدد الألعاب التي تريد شراؤها. قد ترغب أيضًا في إلقاء نظرة على اختراق Dollar Tree هذا لإنشاء صينية منسوجة جميلة من نفس الكتل المتداعية حتى تتمكن من التقاط كتل إضافية لهذا المشروع.
ستحتاج أيضًا إلى صفائح الفلين اللاصقة المربعة من Crafter وبعض من غراء الخشب الأصلي لشركة Super Glue Corporation. إذا كنت تريد أن تجعل هذا المشروع خاصًا بك، فاطلع على الإمدادات الحرفية الأخرى في Dollar Tree أيضًا. قد تكون بعض ورق الحائط القابل للتقشير أو أحجار الراين أو الطلاء مفيدًا.
كيفية إنشاء الوقايات الريفية لشجرة الدولار
يمكن صنع هذه الأكواب في جلسة واحدة فقط. ابدأ بأخذ الكتل المتداعية ولصقها معًا. يمكنك إنشاء أي نمط تريده، طالما ظل مربعًا كبيرًا بما يكفي ليناسب أكوابك. للصق المكعبات معًا، استخدم نقطتين من غراء الخشب على الحافة الطويلة للمكعب ثم ضع بعض الغراء الساخن في المنتصف. سوف يتصلب الغراء الساخن بشكل أسرع حتى تتمكن من مواصلة العمل الحرفي. بمجرد أن يجف كل شيء، يمكن أن يكون هذا هو التصميم النهائي الخاص بك أو يمكنك إضافة المزيد من الديكور.
ضع في اعتبارك طلاء الطوب بلون ثابت أو تصميم يناسب ذوقك، أو قم بلصق بعض ورق الحائط القابل للتقشير واللصق على الجزء العلوي من السفينة. يمكنك أيضًا صبغ التصميم — سيعمل هذا بشكل أفضل إذا كنت تستخدم الطوب الأخف وزنًا — وإضافة أحجار الراين إلى جوانب المشروع. هناك العديد من الخيارات للتزيين، لكن تأكد من استخدام مادة مانعة للتسرب عند الانتهاء للحفاظ على مشروعك آمنًا من الانسكابات.
بمجرد حصولك على التصميم المطلوب، قم بقص ورقة الفلين بحجم الجزء السفلي من مشروعك. قم بلصقه في الجزء السفلي من المشروع عن طريق تقشير طبقة الورق. يمكنك بعد ذلك صنفرة حواف الفلين لجعلها مناسبة لحافة المشروع. مشروع Dollar Tree الخاص بك جاهز الآن للاستخدام. إذا أعجبك هذا التصميم، تحقق من كيف يمكن لرف أطباق Dollar Tree المقلوب أن يضيف مساحة تخزين إضافية إلى مطبخك.