اصنع قواعد أكواب ريفية من أساسيات شجرة الدولار باستخدام طريقة سهلة الاستخدام للمبتدئين

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها صنع قواعد أكواب لحماية الأثاث الخشبي في منزلك، وهذا المشروع هو بالتأكيد أحد المشاريع التي يمكنك إضافتها إلى القائمة. ليس من السهل صنعه فحسب، بل يمكن أيضًا صنعه بميزانية محدودة وتخصيصه بسهولة. في حين أن هذا المشروع يبدو في البداية ريفيًا، إلا أن الأكواب المصنوعة بهذه الطريقة يمكن استخدامها لأي نمط منزلي تقريبًا.

في رحلتك القادمة إلى Dollar Tree، ستحتاج إلى الحصول على الإمدادات اللازمة لصنع الأكواب الخاصة بك. ابدأ بشراء لعبة Tumbling Tower هذه، والتي تأتي مع 72 قطعة. سيكون هذا كافيًا لصنع ستة قواعد أكواب، كل منها يستخدم 12 قطعة تدحرج. إذا كنت بحاجة إلى صنع المزيد من الأكواب أو ترغب في إنشاء تصميمك الخاص، فضع هذه الأرقام في الاعتبار عند تحديد عدد الألعاب التي تريد شراؤها. قد ترغب أيضًا في إلقاء نظرة على اختراق Dollar Tree هذا لإنشاء صينية منسوجة جميلة من نفس الكتل المتداعية حتى تتمكن من التقاط كتل إضافية لهذا المشروع.

ستحتاج أيضًا إلى صفائح الفلين اللاصقة المربعة من Crafter وبعض من غراء الخشب الأصلي لشركة Super Glue Corporation. إذا كنت تريد أن تجعل هذا المشروع خاصًا بك، فاطلع على الإمدادات الحرفية الأخرى في Dollar Tree أيضًا. قد تكون بعض ورق الحائط القابل للتقشير أو أحجار الراين أو الطلاء مفيدًا.