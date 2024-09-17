اصنع قوسًا من البالونات على شكل بركة للاحتفال بعيد ميلادك القادم في المنزل

إذا كنت تبحث عن طريقة رائعة لتزيين حفلة عيد ميلاد، سواء كانت لطفل أو شخص بالغ، فيمكنك تحويل عوامات حمام السباحة من Dollar Tree إلى ديكور مثالي لحفلة عيد ميلاد. يستخدم هذا المشروع البسيط عوامة إسفنجية لإنشاء قاعدة لقوس البالونات. للحصول على قوس أكبر، قد تحتاج إلى ربط عدة عوامات حمام سباحة معًا، حيث يحدد هذا طول ديكورك. باستخدام عوامة حمام السباحة وأحجام وأنماط وألوان مختلفة من البالونات وشرائط قوس البالونات (كل من العوامة وشرائط القوس بسعر 1.25 دولارًا لكل منهما في Dollar Tree)، ستتمكن من صنع ديكور رائع لحفلة عيد ميلاد بنفسك بتكلفة منخفضة.

عند تحديد كيفية التزيين بالبالونات، من المهم اختيار الألوان والأنماط التي تتناسب معًا بشكل جيد. يمكنك ببساطة استخدام ظلال مختلفة من نفس اللون أو الحصول على مجموعة فريدة من الألوان. نظرًا لأن هذه الأقواس الزخرفية تميل إلى الظهور بشكل أفضل عندما لا تكون موحدة تمامًا، فحاول إقران بعض البالونات الأصغر مع البالونات الأكبر. على موقع أمازون، يمكنك العثور على عبوة من 70 بالونًا مقاس 5 بوصات بألوان مختلفة بحوالي 5 دولارات، ويحتوي موقع Dollar Tree على عبوة من 20 بالونًا من اللاتكس مقاس 12 بوصة. أثناء العمل، يمكنك إعادة ترتيب البالونات للحصول على المظهر الجمالي المثالي. إذا كنت ترغب في إضافة بعض البالونات الفريدة للزينة، فإن موقع Dollar Tree لديه بالون كبير على شكل نجمة Happy Birthday بالإضافة إلى عبوة مكونة من ست بالونات مملوءة بالقصاصات الورقية. يمكنك أيضًا استخدام بالونات على شكل Happy Birthday بسعر 6 دولارات في Target.