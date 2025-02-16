اضطراب النوم الشائع الذي يمكن أن يزيد من خطر الطول الطويل

أكثر من المحتمل ، كان لديك covid مرة واحدة على الأقل. تطورت Covid بشكل كبير منذ ظهورها في أواخر عام 2019 ، وسوف تستمر في إصابة الكثير من الناس كل عام مثل البرد الشائع. بالنسبة للبعض ، معركتهم مع Covid Consorers يوميًا على الرغم من أن لديهم اختبار Covid سلبي. يشير Covid الطويل ، المعروف سريريًا باسم SARS-COV-2 (PASC) ، إلى الأشخاص الذين يعانون من أعراض مثل التعب أو صعوبة التنفس أو ضباب الدماغ لأسابيع أو شهور أو سنوات بعد تشخيصهم الأولي.

على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أخرى لديهم خطر أكبر لطويل كوفيد ، فقد وجد مقال 2023 في النوم أن توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يزيد من مخاطرك. سحبت الدراسة البيانات من ثلاث شبكات بحثية لمعرفة من كان لديه توقف التنفس أثناء الطول الطويلة. بعد الحسبان من الحالات الصحية الأخرى التي تم ربطها أيضًا بـ Covid الطويل ، وجد الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم يرتبط بزيادة 75 ٪ من خطر الإصابة بالشبكات الطويلة بين شبكة من المرضى. كان خطر المرأة لطويل كوفيد 89 ٪ مقارنة بالرجال ، الذين كانت احتمالاتهم 59 ٪ إذا كان لديهم توقف التنفس أثناء النوم.