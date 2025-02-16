اضطراب النوم الشائع الذي يمكن أن يزيد من خطر الطول الطويل

أكثر من المحتمل ، كان لديك covid مرة واحدة على الأقل. تطورت Covid بشكل كبير منذ ظهورها في أواخر عام 2019 ، وسوف تستمر في إصابة الكثير من الناس كل عام مثل البرد الشائع. بالنسبة للبعض ، معركتهم مع Covid Consorers يوميًا على الرغم من أن لديهم اختبار Covid سلبي. يشير Covid الطويل ، المعروف سريريًا باسم SARS-COV-2 (PASC) ، إلى الأشخاص الذين يعانون من أعراض مثل التعب أو صعوبة التنفس أو ضباب الدماغ لأسابيع أو شهور أو سنوات بعد تشخيصهم الأولي.
على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أخرى لديهم خطر أكبر لطويل كوفيد ، فقد وجد مقال 2023 في النوم أن توقف التنفس أثناء النوم يمكن أن يزيد من مخاطرك. سحبت الدراسة البيانات من ثلاث شبكات بحثية لمعرفة من كان لديه توقف التنفس أثناء الطول الطويلة. بعد الحسبان من الحالات الصحية الأخرى التي تم ربطها أيضًا بـ Covid الطويل ، وجد الباحثون أن توقف التنفس أثناء النوم يرتبط بزيادة 75 ٪ من خطر الإصابة بالشبكات الطويلة بين شبكة من المرضى. كان خطر المرأة لطويل كوفيد 89 ٪ مقارنة بالرجال ، الذين كانت احتمالاتهم 59 ٪ إذا كان لديهم توقف التنفس أثناء النوم.
توقف التنفس أثناء النوم مرتبط بـ Covid
في البداية ، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم كان لديهم ما يقرب من أربعة أضعاف خطر تطوير طور طويل. انخفض هذا الخطر عندما نظر الباحثون في كيفية ساهم الأمراض المصاحبة مثل السمنة في هذا المخاطر المتزايدة. على وجه التحديد ، تم العثور على السمنة لتكون عاملاً بارزًا في كل من توقف التنفس أثناء كوفيد الطويل. (إليك بعض علامات التحذير التي قد تكون أرقك قد تكون توقف التنفس أثناء النوم.)
ومع ذلك ، فإن توقف التنفس أثناء النوم له ارتباط وثيق مع Covid بصرف النظر عن السمنة وغيرها من القضايا الصحية. وفقًا لمؤسسة النوم ، فإن توقف التنفس أثناء النوم و Covid لديهم أعراض متداخلة مثل التنفس الشاق وصعوبة النوم. كلاهما يمكن أن يسبب انخفاض مستويات الأكسجين في الدم الذي يمكن أن يزيد من الالتهاب في جسمك.
توقف التنفس أثناء النوم لا يزيد من خطر حدوث covid ، ولكنه يمكن أن يزيد من شدة أعراض covid الخاصة بك. ويرتبط توقف التنفس أثناء النوم غير المعالجة أيضًا بالأمراض المصاحبة التي تزيد أيضًا من شدة covid. في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، تكون أكثر عرضة لتطوير كوفيد طويل إذا كنت تعاني من عدوى شديدة.
منع الطويلة الطويلة
سواء كنت تعاني من Covid مرة واحدة أو عدة مرات ، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالبقاء الحالي على التطعيمات لمنع عدوى Covid أكثر حدة وتقليل خطر Covid الطويل. من الجيد أيضًا استخدام مرشح HEPA في منزلك واتخاذ تدابير للحفاظ على تداول الهواء ، مثل استخدام المعجبين أو فتحات فتح. لمنع الأمراض covid أو معظم الأمراض المعدية ، اغسل يديك كثيرًا وتنظيف الأسطح التي تم لمسها بشكل متكرر.
(اقرأ أي تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تمنع الطول الطويل.)
قد يستلزم منع الطويلة الطويلة أيضًا إلقاء نظرة فاحصة على نومك. إذا كنت تعلم أن لديك توقف التنفس أثناء النوم ، فإن جمعية الرئة الأمريكية تنصح علاجات مثل ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) أو جهاز عن طريق الفم لإدارة حالتك. تأكد من الحفاظ على نظافة هذه الأجهزة ، خاصة إذا كنت مصابًا بـ Covid. قد يوصي طبيبك أيضًا بفقدان بعض الوزن أو النوم على جانبك لمساعدتك على التنفس بشكل أفضل أثناء النوم. إن الإقلاع عن التدخين والحد من الكحول هي تغييرات أخرى في نمط الحياة التي يمكن أن تساعد في إدارة توقف التنفس أثناء النوم ومنع الطول الطويل.