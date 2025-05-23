اضطراب بيلي جويل الذي أجبره بشكل مأساوي على إلغاء جميع الحفلات الموسيقية

جديلة موسيقى البيانو الحزينة: بيلي جويل لا يغني لنا أغنية في أي وقت قريب. أعلن “رجل البيانو” الأسطوري أنه يلغي جميع مواعيد الجولات القادمة بسبب التشخيص الأخير لتسلية الضغط الطبيعي (NPH). وفقًا للبيان الصادر على موقع جويل على الإنترنت ، فإن حالته “تفاقمت بسبب عروض الحفلات الموسيقية الأخيرة ، مما أدى إلى مشاكل في السمع والرؤية والتوازن”.

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ويأتي هذا الإعلان بعد شهرين فقط من تأجيل موعد جولته في ميلووكي في حقل الأسرة الأمريكي بسبب حالة طبية غير معلنة. في الإعلان السابق ، أعلن جويل أنه كان يتأجل عن عروضه لمدة أربعة أشهر للتعافي من عملية جراحية حديثة ، لكنه خطط للعودة إلى المسرح لحفلته المقرر المقرر في استاد Acris في بيتسبرغ في 5 يوليو 2025.

وفقًا للإعلان الأخير ، تم إلغاء تاريخ بيتسبرغ – إلى جانب 16 مواعيد جولة مجدولة – إلى أجل غير مسمى ، مع إصدار المبالغ المستردة عند نقطة الشراء.

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