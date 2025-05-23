اضطراب بيلي جويل الذي أجبره بشكل مأساوي على إلغاء جميع الحفلات الموسيقية

جديلة موسيقى البيانو الحزينة: بيلي جويل لا يغني لنا أغنية في أي وقت قريب. أعلن “رجل البيانو” الأسطوري أنه يلغي جميع مواعيد الجولات القادمة بسبب التشخيص الأخير لتسلية الضغط الطبيعي (NPH). وفقًا للبيان الصادر على موقع جويل على الإنترنت ، فإن حالته “تفاقمت بسبب عروض الحفلات الموسيقية الأخيرة ، مما أدى إلى مشاكل في السمع والرؤية والتوازن”.
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ويأتي هذا الإعلان بعد شهرين فقط من تأجيل موعد جولته في ميلووكي في حقل الأسرة الأمريكي بسبب حالة طبية غير معلنة. في الإعلان السابق ، أعلن جويل أنه كان يتأجل عن عروضه لمدة أربعة أشهر للتعافي من عملية جراحية حديثة ، لكنه خطط للعودة إلى المسرح لحفلته المقرر المقرر في استاد Acris في بيتسبرغ في 5 يوليو 2025.
وفقًا للإعلان الأخير ، تم إلغاء تاريخ بيتسبرغ – إلى جانب 16 مواعيد جولة مجدولة – إلى أجل غير مسمى ، مع إصدار المبالغ المستردة عند نقطة الشراء.
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ما هو استسقاء الضغط الطبيعي؟
NPH-استسقاء الضغط الطبيعي-هو حالة دماغية ناتجة عن تراكم السائل النخاعي حول الدماغ ، مما يسبب أعراض تشبه الخرف ، بما في ذلك المتاعب مع التركيز والحركة والذاكرة. هذه الحالة هي الأكثر شيوعًا في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، مما يؤثر على حوالي 0.2 ٪ من الأشخاص في شريحة Joel’s Age (بين 70 و 80). في بعض الحالات ، تكون الحالة قابلة للعكس ، ويمكن علاجها بجراحة تستنزف تراكم السوائل الزائدة من الجمجمة.
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بدا أن جويل يظهر أعراضًا للاضطراب العصبي خلال عرضه في The Mohegan Sun في Stamford ، كونيتيكت في 22 فبراير 2025. تظهر لقطات الحفل المغني الذي يسقط على ظهره بعد رمي الميكروفون والوقوف في الهواء أثناء أداء أغنيته الناجحة. على الرغم من أنه ساعده أعضاء فرقته ، وقادر على التجمع من أجل أغنيته النهائية على البيانو ، فإن الخريف يهتمون بحفلات موسيقية. وعلق أحدهم على أنه “يلتقط المكان عندما ضرب الأرض”.
متى سيعود بيلي إلى المسرح؟
بعد ضرب الأرض – وضرب العالم بإعلان الإلغاء – من غير الواضح متى سيصل جويل إلى المسرح مرة أخرى. في حين أن أخبار إلغاء جولة جويل وحالتها تأتي بالتأكيد بمثابة ضربة للجماهير ، فإن المغني يعطي الأولوية لصحته. لكل أوامر الطبيب ، فإن اللاعب البالغ من العمر 76 عامًا يقضي وقتًا في العلاج الطبيعي والشفاء ، إلى أجل غير مسمى. على الرغم من تشخيصه ، يبدو أن “حالة ذهنية في نيويورك” في حالة ذهنية جيدة. وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن فريق جويل ، “إنه ممتن لدعم المشجعين خلال هذا الوقت ويتطلع إلى اليوم الذي يمكنه فيه أن يأخذ المسرح مرة أخرى.”
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في هذا الوقت ، لا توجد تواريخ إعادة جدولة. في الواقع ، تم إعادة جدولة ثمانية من العروض الملغاة من التواريخ التي تم تأجيلها مسبقًا ، بما في ذلك العديد من التشكيلة الأيقونية إلى جانب زملائه الأساطير الموسيقية ستيفي نيكس وستينج. في بيانه ، قال جويل: “أنا آسف بإخلاص لخيبة أمل جمهورنا ، وأشكرك على فهمك”. إنه مجرد فصل مأساوي في الحياة المأساوية لبيلي جويل.