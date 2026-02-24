اضطر كارلوس رودون لاعب يانكيز إلى القيام ببعض “إعادة التعلم” بعد الجراحة

تامبا – أتاحت له الجراحة التي خضع لها في المرفق، والتي خضع لها كارلوس رودون في أكتوبر، ثني ذراعه اليسرى بالكامل، من أجل التغيير، واكتساب نطاق إضافي من الحركة على التل.

الجانب السلبي الوحيد، بصرف النظر عن غيابه عن بداية الموسم، هو الاضطرار إلى إعادة اكتشاف كيفية استخدام تلك المرونة الإضافية بالضبط بعد أن تكيف في السنوات الأخيرة مع الرمي بنطاق محدود.

“إنه شعور فضفاض حقًا والشيء الإدراكي (قدرة الجسم اللاواعية على إدراك موضعه الخاص)، يشبه إعادة تعلم حركة ونمط ذراعي لأن هناك قدرًا كبيرًا من درجات الانفصال عما كان عليه من قبل،” قال رودون صباح الاثنين في النادي في ملعب ستاينبرينر. “يستغرق الأمر بعض الوقت لمزامنة كل شيء معًا، توقيت الأشياء، وتدفق كل شيء.

“لذا، نعم، يستغرق الأمر بعض الوقت. أشعر وكأنني فضفاضة حقًا وأحب أن أشعر بنوع من الضيق والقصر. لذلك أنا أتعلم هذا الشعور.”