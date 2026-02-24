اضطر كارلوس رودون لاعب يانكيز إلى القيام ببعض “إعادة التعلم” بعد الجراحة

رياضة
اضطر كارلوس رودون لاعب يانكيز إلى القيام ببعض "إعادة التعلم" بعد الجراحة

تامبا – أتاحت له الجراحة التي خضع لها في المرفق، والتي خضع لها كارلوس رودون في أكتوبر، ثني ذراعه اليسرى بالكامل، من أجل التغيير، واكتساب نطاق إضافي من الحركة على التل.

الجانب السلبي الوحيد، بصرف النظر عن غيابه عن بداية الموسم، هو الاضطرار إلى إعادة اكتشاف كيفية استخدام تلك المرونة الإضافية بالضبط بعد أن تكيف في السنوات الأخيرة مع الرمي بنطاق محدود.

“إنه شعور فضفاض حقًا والشيء الإدراكي (قدرة الجسم اللاواعية على إدراك موضعه الخاص)، يشبه إعادة تعلم حركة ونمط ذراعي لأن هناك قدرًا كبيرًا من درجات الانفصال عما كان عليه من قبل،” قال رودون صباح الاثنين في النادي في ملعب ستاينبرينر. “يستغرق الأمر بعض الوقت لمزامنة كل شيء معًا، توقيت الأشياء، وتدفق كل شيء.

“لذا، نعم، يستغرق الأمر بعض الوقت. أشعر وكأنني فضفاضة حقًا وأحب أن أشعر بنوع من الضيق والقصر. لذلك أنا أتعلم هذا الشعور.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية