اضطر ماتيو أرنالدي إلى الانسحاب مباشرة قبل الدور نصف النهائي من بطولة Frecn Open

تعرض فريق الرجال في بطولة فرنسا المفتوحة لمفاجأة صباح الجمعة.

انسحب الإيطالي ماتيو أرنالدي، الذي وصل إلى نصف نهائي بطولة جراند سلام لأول مرة في مسيرته وكان من المقرر أن يواجه مواطنه فلافيو كوبولي للحصول على مكان في النهائي، فجأة من مباراته هذا الصباح، قبل وقت قصير من الموعد المقرر لبدء المباراة ضد فيليب شاترييه. أصيب أرنالدي بفيروس ليلة الخميس وكان لا يزال يشعر بتوعك يوم الجمعة.

أدى اعتزال أرنالدي تلقائيًا إلى إرسال صديقه كوبولي إلى أول نهائي في مسيرته، حيث سيواجه الألماني ألكسندر زفيريف.

وصل أرنالدي إلى نصف النهائي الأول له بفوزه على مواطنه ماتيو بيريتيني في ربع النهائي. واضطر بريتيني إلى الانسحاب في المجموعة الثانية بسبب إصابة في الفخذ، مما منح أرنالدي طريقا مختصرا إلى نصف النهائي قبل أن يصاب بالمرض.

إنها ضربة مدمرة للاعب البالغ من العمر 25 عامًا في أفضل أداء له في بطولة كبرى حتى الآن.

آخر مرة أُجبر فيها لاعب على الانسحاب في وقت متأخر من إحدى البطولات الكبرى كانت في ويمبلدون عام 2022، عندما غادر رافائيل نادال بسبب الإصابة وأرسل نيك كيريوس إلى النهائي.

وعقد أرنالدي وكوبولي مؤتمرا صحفيا مشتركا يوم الجمعة بعد انتشار خبر التقاعد.

وقال أرنالدي للصحفيين: “الأمر صعب لأنه بالنسبة للبطولة وعدد الساعات التي أمضيتها في الملعب، كنت أشعر أنني بحالة جيدة للغاية”. “الانسحاب من الدور قبل النهائي الأول في البطولات الأربع الكبرى ليس شيئًا يتمناه أي شخص.

“حاولت الاستعداد وحاولت البقاء قدر المستطاع هنا وحاولت معرفة ما إذا كان بإمكاني الذهاب إلى الملعب، ولكن في كل مرة أستيقظ فيها، أشعر بالدوار، ولا أشعر بأنني في أفضل حال. أنا متأكد تمامًا إذا تناولت الطعام مرة أخرى، فلن أشعر أنني بحالة جيدة. كان هذا هو القرار الصحيح الذي يجب علي اتخاذه.”

شارك كوبولي مشاعره المحيطة بخروج صديقه العزيز.

وقال كوبولي: “عندما جاء إلي (ماتيو) قبل ساعة تقريبا، بكيت تقريبا”. “كما تعلمون، إنه شيء لا تتوقعه على الإطلاق. كنت مستعدًا للعب هذه المباراة. وعندما جاء، كنت حزينًا تمامًا من أجله”.

وسيواجه كوبولي زفيريف على ملعب فيليب شاترييه صباح الأحد في بطولة الرجال.