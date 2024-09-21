اطلب 1000 دولار في رهانات المكافأة على مباريات كرة القدم الجامعية في الأسبوع الرابع، وجميع الرياضات في نهاية الأسبوع

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لقد حان يوم السبت لكرة القدم الجامعية، ويمكنك الانضمام إلى المرح مع عروض Fanatics Sportsbook الترويجيةتمنحك مكافأة التسجيل في Fanatics Sportsbook ما يصل إلى 1000 دولار أمريكي من قيمة المكافأة على مدار فترة مراهنة مدتها 10 أيام وتنطبق على جميع أسواق الرياضة.

ال عروض Fanatics Sportsbook الترويجية تنشط في أريزونا، CO، CT، IA، IL، IN، KS، KY، LA، MA، MD، MI، NC، NJ، NY، OH، PA، TN، VA، VT، WV و WY.

انقر هنا أو الزر أدناه للبدء في Fanatics Sportsbook.

تعرف على المزيد حول عرض Fanatics Sportsbook الترويجي

ال عروض Fanatics Sportsbook الترويجية يُدفع مبلغ 1000 دولار أمريكي كمكافأة رهان مطابقة خلال أول 10 أيام من التسجيل في Fanatics Sportsbook. يجب عليك الاشتراك في العرض الترويجي طوال الأيام العشرة ووضع رهان أول بقيمة 100 دولار أمريكي كل يوم للحصول على مبلغ 1000 دولار أمريكي بالكامل في رهانات المكافأة.

ليس من الضروري استخدام عروض Fanatics Sportsbook الترويجية لمدة 10 أيام، ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على رهان المكافأة الكامل بقيمة 1000 دولار.

إذا شاركت لمدة ثلاثة أيام فقط، على سبيل المثال، وقمت بعمل رهان أول بقيمة 100 دولار في كل يوم من تلك الأيام، فستحصل على 300 دولار في رهانات المكافأة. يمكنك أيضًا وضع رهان أول بقيمة أقل من 100 دولار وسيقوم Fanatics Sportsbook بمطابقته، مما يعني أن رهان أول بقيمة 25 دولارًا سيُقابل بـ 25 دولارًا في رهانات المكافأة.

تنتهي صلاحية الرهانات الإضافية في سبعة أيام، عروض Fanatics Sportsbook الترويجية يقوم بدفع رهانات المكافأة إذا فاز رهانك الأول في اليوم أو خسر.

استخدم عرض Fanatics Sportsbook الترويجي لمباراة تينيسي ضد أوكلاهوما

يلعب فريق أوكلاهوما سونرز المصنف رقم 15 أولى مبارياته في مؤتمر SEC مساء يوم السبت عندما يأتي فريق تينيسي فولونتيرز المصنف رقم 6 إلى المدينة. يعتبر فريق تينيسي المرشح للفوز خارج أرضه بفارق سبع نقاط على موقع Fanatics Sportsbook.

أحب هذا الانتشار لفريق Vols. فقد حقق فريق Tennessee فوزًا ساحقا على منافسيه خارج المؤتمر، وكان أبرز ما حققه الفوز 51-10 على فريق NC State في شارلوت في الأسبوع الثاني. وفي يوم السبت الماضي، تقدم فريق Volunteers على فريق Kent State بنتيجة 65-0… في الشوط الأول، وهو إنجاز مثير للإعجاب بغض النظر عن الفريق الذي تلعب ضده.

المراهنة على كرة القدم الجامعية؟

يبدأ كل شيء بالهجوم المثير الذي يقوده مدرب فريق تينيسي جوش هيوبل، الذي كان في الواقع لاعب الوسط لفريق أوكلاهوما الفائز بالبطولة الوطنية عام 2000. نفس الهجوم الذي دفع هندون هوكر إلى النجومية في عام 2022 يديره الآن لاعب الوسط السابق ذو الخمس نجوم نيكو إيماليفا، وقد ألقى بالفعل 698 ياردة وستة أهداف.

في غضون ذلك، لم يكن أداء أوكلاهوما مبهراً مثل أداء تينيسي في افتتاح الموسم. صحيح أنه تغلب على تيمبل بنتيجة 51-3 في الأسبوع الأول، لكنه هزم هيوستن بصعوبة في الأسبوع التالي وواجه صعوبة في هزيمة تولين على أرضه في الأسبوع الثالث. وبالنسبة لفريق موهوب مثل سونرز، فإن المباراتين الأخيرتين مثيرتان للقلق.

ثق في آلة هجوم تينيسي لمواصلة الدوران وإجبار فولز على التغطية عندما تستخدم عروض Fanatics Sportsbook الترويجية للتسجيل.

الاختيار: تينيسي -7

كيفية التسجيل في العرض الترويجي لـ Fanatics Sportsbook

انقر هنا أو على أي رابط للتسجيل في هذه القصة، والذي سيأخذك إلى صفحة التسجيل في Fanatics Sportsbook. قم بتنزيل تطبيق Fanatics Sportsbook عند وصولك إلى هناك. أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة، بما في ذلك اسمك وتاريخ ميلادك ورقم الضمان الاجتماعي والعنوان المنزلي لإنشاء حساب جديد. اقرأ ووافق على الشروط والأحكام. قم بإيداع أولي بقيمة 5 دولارات على الأقل. ضع رهانك الأول على تطبيق Fanatics Sportsbook.

يجب أن يكون عمرك 21 عامًا أو أكثر. هل لديك مشكلة مقامرة؟ اتصل على 1-800-GAMBLER (CO/IL/KS/KY/LA/MD/OH/MI/NC/NJ/PA/TN/VA/VT/WV/WY)، (800)-327-5050 أو http://gamblinghelplinema.org (MA)، اتصل على (877-8-HOPENY) أو أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة HOPENY (467369) (NY)، أو 1-800-NEXT-STEP أو أرسل رسالة نصية تحتوي على كلمة NEXTSTEP إلى 53342 (AZ)، أو (888) 789-7777 أو http://ccpg.org (CT)، أو 1-800-BETS-OFF (IA)، أو 1-800-9-WITH-IT (IN)، أو http://www.mdgamblinghelp.org (MD)، أو morethanagame.nc.gov (NC)، أو 1800gambler.net (WV).