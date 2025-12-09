اعتراض Jalen Hurts لـ OT يقضي على النسور بالخسارة أمام Chargers

إنجلوود، كاليفورنيا – سجل كاميرون ديكر هدفًا ميدانيًا بطول 54 ياردة – وهو أحد أهدافه الخمسة في المباراة – واعترض توني جيفرسون جالين هيرتس عند خط 1 ياردة، مما رفع فريق لوس أنجلوس تشارجرز إلى فوز 22-19 على فيلادلفيا إيجلز المتراجع في مباراة فوضوية لكلا الفريقين.

تغلب فريق Chargers (9-4) على ركلة جزاء Odafe Oweh في مخالفة المنطقة المحايدة التي أعطت النسور أول خسارة في المركزين الرابع والرابع. بعد لعب واحد، ألقى Hurts عميقًا إلى Jahan Dotson في تغطية مزدوجة فقط ليجعل جيفرسون يبقي قدميه في الحدود في اللعب الذي انتهى باللعبة.

ألقى هيرتس أربعة اعتراضات وارتكب النسور خمس تحولات. خسر حامل لقب Super Bowl ثالث أسوأ موسم له على التوالي وانخفض إلى 8-5.

أرسل هدف ديكر الميداني من 46 ياردة قبل 12 ثانية من نهاية المباراة المباراة إلى الجلسة الإضافية التي مدتها 10 دقائق بالتعادل 19-19 بعد أن وضع جيك إليوت قبل 44 دقيقة النسور في المقدمة بنتيجة 19-16. كان ديكر 5 مقابل 5.

سجل إليوت أربعة أهداف ميدانية خاصة به في ملعب SoFi، حيث انتشرت قمصان النسور باللونين الأخضر والأبيض بين الجماهير.

أعطى ساكون باركلي النسور تقدمهم الأول بهبوط 52 ياردة لبدء الربع الرابع الذي جعل النتيجة 16-13.

كان لاعب الوسط في فريق Chargers جاستن هربرت 12 من 26 لمسافة 138 ياردة وهبوط واحد واعتراض واحد أثناء اللعب بيده اليسرى التي تم إصلاحها جراحيًا وعدم رميها. ركض أيضًا لمسافة 66 ياردة على 10 عربات.

كان لاعب الوسط في إيجلز جالين هيرتس 21 من 40 لمسافة 240 ياردة وأربعة اعتراضات. في الربع الأول، كان لديه دورانان في نفس المسرحية كجزء من تسلسل فوضوي تم فيه اعتراضه وتخبط. التقط Da’Shawn Hand Hurts ثم تخبطت الكرة قبل أن يتعافى Hurts وتخبط لاعب الوسط وتعافى Troy Dye ليمنح فريق Chargers الاستحواذ.

سجل إليوت أيضًا أهدافًا ميدانية تبلغ 41 و 30 و 54 ياردة لصالح إيجلز حامل لقب سوبر بول (9-4)، الذي أوقف انزلاق مباراتين بينما عزز آمالهم في التصفيات.

كان لدى النسور خمسة تحولات وكان لدى الشاحن ثلاثة.

ركض باركلي لمسافة 78 ياردة مجتمعة في خسائر النسور أمام Cowboys and Bears قبل أن يسجل 122 في 20 حمل للمرة الثانية فقط هذا الموسم. كان لديه 150 ياردة ضد نيويورك جاينتس في 26 أكتوبر.

تعادل فريق Chargers النتيجة 16-16 بهدف ديكر الميداني البالغ 31 ياردة مع بقاء 7:26 في المركز الرابع.