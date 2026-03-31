اعتراف فاليري بيرتينيللي بالثديين “المشوهين” يستحق ترحيبا حارا، وليس السخرية

تركت الممثلة فاليري بيرتينيلي كل شيء يمضي أثناء مناقشة كتابها الجديد “Getting Naked” أثناء تسجيل مباشر مع صديقتها مضيف البرنامج الحواري درو باريمور (عبر موقع YouTube). “أعني، إذا قرأت الكتاب، ستعرف أن ثديي مشوه، وأنا أتحدث بشكل موسع للغاية وبشكل بياني عن مدى تشوههما. لقد أجريت أربع عمليات جراحية في عام 2024،” كشفت أمام الجمهور المكتظ في 92nd Street Y، نيويورك. تقول القصة أن بيرتينيللي أجرى عملية زراعة الثدي لأول مرة في الثمانينات لتحقيق مظهر أكثر اكتمالا. وقالت في وقت لاحق للناس عن القرار: “لقد أحببته لبعض الوقت ثم بدأت أكرهه”. تم قطعها إلى عام 2024، عندما اختارت إزالة الغرسات بعد تمزق نتيجة سقوط سيئ. وكشف بيرتينيلي: “ثم أصيب ثديي بالعدوى وبدأ في الانهيار على نفسه. وتحول إلى حفرة”.

للأسف، قوبل إعلان بيرتنيلي الشخصي العميق بوابل من السخرية عبر الإنترنت – حتى أنه أثار سلسلة كاملة من المتصيدين عبر الإنترنت على موقع Reddit للسخرية علنًا من رغبتها في أن تكون منفتحة وصادقة بشأن صراعاتها مع جسدها والطريقة التي أثرت بها على احترامها لذاتها. قال أحد مستخدمي Reddit ساخرًا: “سيدتي، هذا مطعم Wendy’s”. وفي الوقت نفسه، كتب آخر: “حسنًا، شكرًا جزيلاً على المعلومات فاليري”. وعلق ثالث جزئيًا قائلاً: “إنها بحاجة إلى الاحتفاظ ببعض الأشياء لنفسها، بشكل حقيقي”.

يكفي أن نقول أن هذه التعليقات بالتأكيد لا تجتاز اختبار الحيوية. إذا كان هناك أي شيء، فإن اعتراف بيرتينيللي يستحق تصفيقًا حارًا للحقيقة المطلقة المتمثلة في أنها تقدم رؤية قيمة للآخرين فيما يتعلق بالمخاطر غير المتوقعة للجراحة التجميلية، والآثار الجانبية الأقل شهرة، والخسارة الحقيقية التي يمكن أن تلحقها بالصحة العقلية للشخص.