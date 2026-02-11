اعترفت جيسيكا سيمبسون بعدم استخدام معجون الأسنان لعدة أيام (نحن قلقون على أسنانها)

كانت جيسيكا سيمبسون محط أنظار الجمهور منذ فترة طويلة، وقد أحب الكثيرون تحولاتها الدرامية. ومع ذلك، فإن نظافة أسنانها غير الصحية قد تركت الكثير من التذلل. في عام 2010، اعترفت النجمة بعاداتها السيئة في برنامج “The Ellen Show”، قائلة إنها تنظف أسنانها ثلاث مرات فقط في الأسبوع. تذكير: الكمية الموصى بها هي مرتين يوميًا طوال الأيام السبعة، لذا فإن كمية سيمبسون الثلاث مرات أقل بكثير مما يشجعه أطباء الأسنان. وهي ليست غافلة عن هذه الحقيقة أيضًا. “أعلم أنه مقزز. إنه مقزز!” صرخت عندما ترك الجمهور في صمت بسبب إعلانها. وأوضح سيمبسون كذلك: “أنا لا أحب أن يشعروا بالانزلاق الشديد،” قبل أن يضيف: “أنا أستخدم مثل الليستيرين، وأستخدم الخيط كل يوم، لكنني لا أنظفهم بالفرشاة كل يوم”.

أدى اعتراف سيمبسون إلى قيام طبيب أسنانها بالتحدث علنًا ضد ممارسات طب الأسنان الضارة في Inside Edition. لقد أعطى المغني “الذي لا يقاوم” نصيحة سريعة يمكن للجميع التعلم منها: “كلمة واحدة، فرشاة!” وأوضح طبيب أسنان آخر لماذا لم تكن مجموعة سيمبسون ليسترين والخيط كافية: “تقع شعيرات فرشاة الأسنان تحت الشق حيث تلتقي اللثة بالأسنان وتزيل البلاك والبكتيريا. يجب أن يكون عملاً ميكانيكيًا” (عبر نحن). وفقًا لمركز تكساس لطب الأسنان التجميلي، فإن افتقار نجم البوب ​​إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة يرحب بالبكتيريا والمرض والعدوى.