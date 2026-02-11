اعترفت جيسيكا سيمبسون بعدم استخدام معجون الأسنان لعدة أيام (نحن قلقون على أسنانها)

كانت جيسيكا سيمبسون محط أنظار الجمهور منذ فترة طويلة، وقد أحب الكثيرون تحولاتها الدرامية. ومع ذلك، فإن نظافة أسنانها غير الصحية قد تركت الكثير من التذلل. في عام 2010، اعترفت النجمة بعاداتها السيئة في برنامج “The Ellen Show”، قائلة إنها تنظف أسنانها ثلاث مرات فقط في الأسبوع. تذكير: الكمية الموصى بها هي مرتين يوميًا طوال الأيام السبعة، لذا فإن كمية سيمبسون الثلاث مرات أقل بكثير مما يشجعه أطباء الأسنان. وهي ليست غافلة عن هذه الحقيقة أيضًا. “أعلم أنه مقزز. إنه مقزز!” صرخت عندما ترك الجمهور في صمت بسبب إعلانها. وأوضح سيمبسون كذلك: “أنا لا أحب أن يشعروا بالانزلاق الشديد،” قبل أن يضيف: “أنا أستخدم مثل الليستيرين، وأستخدم الخيط كل يوم، لكنني لا أنظفهم بالفرشاة كل يوم”.
أدى اعتراف سيمبسون إلى قيام طبيب أسنانها بالتحدث علنًا ضد ممارسات طب الأسنان الضارة في Inside Edition. لقد أعطى المغني “الذي لا يقاوم” نصيحة سريعة يمكن للجميع التعلم منها: “كلمة واحدة، فرشاة!” وأوضح طبيب أسنان آخر لماذا لم تكن مجموعة سيمبسون ليسترين والخيط كافية: “تقع شعيرات فرشاة الأسنان تحت الشق حيث تلتقي اللثة بالأسنان وتزيل البلاك والبكتيريا. يجب أن يكون عملاً ميكانيكيًا” (عبر نحن). وفقًا لمركز تكساس لطب الأسنان التجميلي، فإن افتقار نجم البوب إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة يرحب بالبكتيريا والمرض والعدوى.
سيمبسون ليس وحده الذي يتبنى العادات الفموية السيئة
لقد أدى أسلوب جيسيكا سيمبسون غير الصحي في نظافة الفم إلى خدش رؤوس الكثيرين وقلقهم على أسنان سيمبسون. على الرغم من استجابة أطباء الأسنان المنزعجة ومناشدتهم بعدم اتباع خطى مغنية البوب، فإن سيمبسون ليس وحده الذي يتبع هذا النظام الجذري. هناك الكثير من نجوم هوليود الذين دعموا إجراءات النظافة المماثلة التي تختلف بشكل كبير عن العلاجات الموصى بها. في الواقع، يقال إن أحد أيقونات البوب المنافسة لديه عقلية مشتركة مع سيمبسون.
في يوليو 2011، كشف الحارس الشخصي السابق لبريتني سبيرز أن المغنية “السامة” كانت من أشد المعجبين بأسلوب الحياة غير الصحي. وفقًا لموظف سبيرز، فإن المغنية ستمضي أيامًا دون تنظيف أسنانها. وكما قال (عبر ABC News)، “لم تستحم لعدة أيام متتالية، ولم تستخدم مزيل العرق، ولم تنظف أسنانها، ولم تصفف شعرها، ولم ترتدي أحذية أو جوارب”.
في حين أن هؤلاء المشاهير يتمسكون بعاداتهم الصحية المشكوك فيها، فقد بشر نجوم آخرون بالروتين الصحي، مثل صوفيا فيرغارا. تلتزم ممثلة “العائلة الحديثة” تمامًا بنظافة الأسنان. قالت لمجلة People في نوفمبر 2009، “أنا مهووسة! ابني يعتقد أنني مجنونة لأنني أجعله يقوم بالتنظيف كل ثلاثة أشهر. أحاول رشوة طبيب الأسنان لجعله يقوم بذلك عاجلاً!” حتى أن النجمة حلمت بأن تصبح طبيبة أسنان قبل أن تحصل على دور كمقدمة برنامج تلفزيوني.
الروتين المثالي لنظافة الأسنان
قد لا يدرك الكثير منا أننا نرتكب أخطاء فيما يتعلق بصحة الفم. كما تعلمنا جميعًا من قبل أطباء الأسنان، فإن تنظيف أسناننا مرتين يوميًا هو المعيار المثالي للحفاظ على صحة أسناننا. ومع ذلك، فإن الجزء المزعج الذي يكذب عليه الكثير منا من خلال أسناننا (لا أقصد التورية) لا يقل أهمية عن حماية لثتنا: تنظيف الأسنان بالخيط. يزيل الخيط البلاك المتراكم تحت خط اللثة، ويقلل من التجاويف، ويعمل ضد التهاب اللثة. لكن لا يمكننا التوقف عند مجرد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.
وفقًا لـ Harvard Health، فإن الاهتمام بنظافة أسناننا يعني التركيز على أكثر من مجرد بياضنا اللؤلؤي؛ الألسنة واللثة كلها جزء من النظام أيضًا. لذلك، على الرغم من أنه قد يكون لدينا تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط تحت أحزمتنا، فمن المهم بنفس القدر التركيز على حماية عضلات الفم إلى جانب العظام.
يعلن تقرير هارفارد للصحة أن أفضل روتين لتعزيز صحة الفم والوقاية من الأمراض هو شطف الفم أولاً لإزالة أي طعام زائد. بعد ذلك، استخدم فرشاة الأسنان، واستخدم خيط الأسنان، وأنهِ روتينك عن طريق كشط لسانك (طريقة رائعة لمنع رائحة الفم الكريهة). لا تنس أن تكمل نظامك بشطف آخر كإجراء جيد.