اعترف الدراج بطل العالم روهان دينيس بأنه مذنب في تهمة أقل تتعلق بوفاة زوجته

تفاوض الدراج بطل العالم السابق روهان دينيس مع المدعين العامين بشأن صفقة إقرار بالذنب بشأن وفاة زوجته، زميلته الأولمبية الأسترالية ميليسا هوسكينز.

ولن يتم تحميل دينيس البالغ من العمر 34 عامًا المسؤولية عن وفاة هوسكينز، لكنه أقر بأنه مذنب في تهمة يعاقب عليها بحد أقصى بالسجن سبع سنوات.

مثل دينيس أمام محكمة الصلح في أديلايد يوم الثلاثاء للرد على تهم القيادة الخطرة التي تسببت في الوفاة وتهمة مشددة بالقيادة دون العناية الواجبة.

تم القبض على دينيس بعد أن صدمت سيارته هوسكينز (32 عامًا) أمام منزلهم في ميديندي شمال أديلايد في 30 ديسمبر 2023. وأصيب هوسكينز بجروح خطيرة في الحادث وتوفي في مستشفى رويال أديلايد.

وقالت محامية دينيس، جين آبي، للمحكمة إن الدفاع والمدعين العامين اتفقوا على إسقاط التهم الأصلية وسيتم بدلاً من ذلك توجيه تهمة مشددة تتمثل في خلق احتمال وقوع ضرر.

وقالت للقاضي جاستن ويكينز: “ما تم الاتفاق عليه أن يحدث اليوم هو أنه سيكون هناك التماس للعد ثلاثة – سيتم إسقاط التهم الأصلية”.

كان الزوجان مخطوبين في عام 2017 وتزوجا في عام 2018 ولديهما طفلان.

تم إطلاق سراح دينيس، الذي اعترف بالذنب في التهمة، بكفالة مستمرة وتم تقديمه إلى المحكمة الجزئية لإصدار الحكم في 24 يناير.

تنافس هوسكينز في أولمبياد 2012 و 2016 على المضمار في مطاردة الفريق وكان ضمن الفريق الذي فاز بلقب العالم 2015 في هذا الحدث.

وفاز دينيس، الذي اعتزل في نهاية موسم 2023، بلقبين عالميين في سباق زمن الطريق، بالإضافة إلى الميدالية الفضية في سباق المطاردة الجماعية في أولمبياد لندن والبرونزية في سباق زمن الطريق في أولمبياد طوكيو.

أصبح الأسترالي السابع الذي يرتدي القميص الأصفر كقائد للسباق في سباق فرنسا للدراجات بفوزه بتجربة الوقت الافتتاحي في عام 2015، مسجلاً رقماً قياسياً في السباق لمتوسط ​​سرعته.