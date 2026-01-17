على الرغم من تعيين بيت هيجسيث وزيرا للحرب في الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب، إلا أنه بدا غير راغب في شن الكثير من الحرب ضد الجراثيم في عام 2019. وفي ذلك العام، ادعى أنه لم يغسل يديه طوال عقد من الزمن أثناء بث مباشر مع زملائه آنذاك من قناة فوكس نيوز. حتى أنه أضاف أن الجراثيم ليست “حقيقية”، وهو الرأي الذي أثار بسرعة وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد وقت قصير من بث تعليقاته، اعترف هيجسيث بأن تصريحه كان مزحة وليس اعترافًا حقيقيًا بعاداته الصحية. ومع ذلك، فهو لم يقم بإجراء 180 درجة كاملة: لقد أوضح نقطة لتحذير الأشخاص الذين ينظفون أيديهم بعناية. وتحقيقا لهذه الغاية، قال: “إننا نعيش في مجتمع يتجول فيه الناس وفي جيوبهم زجاجات البيورل، ويقومون بالتعقيم 19 ألف مرة في اليوم كما لو أن ذلك سينقذ حياتهم”.

ومن رد فعله، يبدو هيجسيث وكأنه قد لا يدرك أن غسل اليدين بشكل حقيقي قد يساعد بعض الأشخاص على تجنب الأمراض التي تهدد حياتهم، خاصة أولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض. وكما توضح منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 70% من موظفي الرعاية الصحية حول العالم يفشلون في غسل أيديهم. ونتيجة للرعاية في ظل ظروف غير صحية، يموت أكثر من 400 ألف طفل وأم سنويا.