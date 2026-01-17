اعترف بيت هيجسيث بعادة النظافة الشائعة التي تعرض صحته للخطر

على الرغم من تعيين بيت هيجسيث وزيرا للحرب في الولايات المتحدة في عهد إدارة ترامب، إلا أنه بدا غير راغب في شن الكثير من الحرب ضد الجراثيم في عام 2019. وفي ذلك العام، ادعى أنه لم يغسل يديه طوال عقد من الزمن أثناء بث مباشر مع زملائه آنذاك من قناة فوكس نيوز. حتى أنه أضاف أن الجراثيم ليست “حقيقية”، وهو الرأي الذي أثار بسرعة وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد وقت قصير من بث تعليقاته، اعترف هيجسيث بأن تصريحه كان مزحة وليس اعترافًا حقيقيًا بعاداته الصحية. ومع ذلك، فهو لم يقم بإجراء 180 درجة كاملة: لقد أوضح نقطة لتحذير الأشخاص الذين ينظفون أيديهم بعناية. وتحقيقا لهذه الغاية، قال: “إننا نعيش في مجتمع يتجول فيه الناس وفي جيوبهم زجاجات البيورل، ويقومون بالتعقيم 19 ألف مرة في اليوم كما لو أن ذلك سينقذ حياتهم”.
ومن رد فعله، يبدو هيجسيث وكأنه قد لا يدرك أن غسل اليدين بشكل حقيقي قد يساعد بعض الأشخاص على تجنب الأمراض التي تهدد حياتهم، خاصة أولئك الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض. وكما توضح منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 70% من موظفي الرعاية الصحية حول العالم يفشلون في غسل أيديهم. ونتيجة للرعاية في ظل ظروف غير صحية، يموت أكثر من 400 ألف طفل وأم سنويا.
لماذا غسل اليدين المناسب مهم؟
تكمن مشكلة الفشل في الحفاظ على نظافة يديك في أنه يمكنك نقل الجراثيم والأمراض والبكتيريا والفيروسات الخطيرة عن غير قصد إلى أصدقائك وعائلتك وحتى الغرباء. إن مجرد لمس سطح مشترك مثل مقبض الباب يمكن أن يسمح بانتقال نزلات البرد والفيروسات والأمراض المعدية إلى شخص آخر.
خذ على سبيل المثال الأنفلونزا الموسمية. يمكن لفيروس الأنفلونزا أن ينتقل من شخص إلى آخر، مما يؤدي في النهاية إلى مشاكل باهظة الثمن. تشير تقارير WebMD إلى أن الأنفلونزا تسبب دمارًا للموظفين وأصحاب العمل والاقتصاد بما يصل إلى مليارات الدولارات كل عام. وتحذر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التهابات الإسهال وأمراض الجهاز التنفسي يمكن أن تنتشر من خلال الأيدي غير المغسولة أيضًا. لكن غسل اليدين يمكن أن يقلل من نوبات الإسهال التي يمكن الوقاية منها بنسبة تصل إلى 40%، ونزلات البرد بنسبة تصل إلى 21%، وأمراض المعدة لدى الأطفال بنسبة تصل إلى 57%.
إنها فكرة جيدة أن تتبع الفلسفة الأساسية المتمثلة في غسل يديك لمدة 20 ثانية بالماء الدافئ والصابون بعد الذهاب إلى الحمام، أو تحضير الطعام أو تناوله، أو لمس الأسطح المتسخة (والجراثيم). ومع ذلك، فإن عددًا مدهشًا من الأشخاص غير مستعدين لاتخاذ الحد الأدنى من التدابير لحماية صحتهم (وغيرهم). (قد ترغب في التأكد من أنك لا تغسل يديك بشكل خاطئ تمامًا، فقط للتأكد).
هناك عدد مذهل من الناس لا يحبون غسل أيديهم
كم عدد الأشخاص الذين لا يغسلون أيديهم على الإطلاق؟ أكثر مما قد تعتقد: أظهرت بيانات عام 2025 الصادرة عن المؤسسة الوطنية للأمراض المعدية أن حوالي واحد من كل خمسة أشخاص لا يشارك في غسل اليدين – على الإطلاق. ومن بين أسباب عدم وصولهم إلى الصابون الشعور بأنه “غير ضروري” أو أنه يأخذ الكثير من وقتهم.
ولكي نكون منصفين، فقد أوضح هيجسيث مرارًا وتكرارًا أن إعلانه في عام 2019 كان أكثر سخافة من الصدق. (قد يكون هذا أمرًا جيدًا، مع الأخذ في الاعتبار أن دونالد ترامب قد أصبح معروفًا بأنه كاره للجراثيم).
ومع ذلك، يبدو أن نكتة هيجسيث المرتجلة تلاحقه، حيث عادت إلى الظهور على تويتر في عام 2024 في الوقت الذي تم فيه طرحه في الأصل كمرشح لمنصب وزير الحرب. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استجوابه فيها بشأن خياراته السلوكية أيضًا. تم استدعاء هيجسيث بسبب عادة الأكل المثيرة للجدل: انتهاك قاعدة الخمس ثوانٍ.