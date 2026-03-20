اعترف جون شير من فريق Duke بشكل صادم بعد فوز March Madness على سيينا

يعرف مدرب ديوك جون شير أن فريقه، الذي كاد أن يسقط الكرة في الجولة الأولى من March Madness، يبدأ من القمة.

خلال مقابلة جانبية بعد فترة وجيزة من فوز ديوك المصنف الأول بنتيجة 71-65 على سيينا رقم 16 في مباراة الجولة الأولى للمنطقة الشرقية يوم الخميس، اعترف شير بأن مدرب فريق القديسين جيري ماكنمارا “تفوق عليه” بعد ظهر الخميس.

قال شير: “لقد تفوق عليّ جي ماك”. “لقد كانوا أكثر استعدادًا للعب.”

وقال شير أيضًا إنه على الرغم من المباراة المتقاربة، فإنه فخور بلاعبيه لعودتهم للفوز بعد تأخرهم بفارق 11 نقطة في الشوط الأول.

وقال: “الجاهزية والصلابة التي أظهرها رجالنا للتغلب على تلك العاصفة في الشوط الثاني”. “أنا فخور بهم. إنه لأمر رائع أن نحقق هذا الفوز، وأعتقد أن هناك الكثير الذي يمكننا تعلمه للمضي قدمًا.”

وعلى الرغم من خسارة سيينا، أشاد ماكنمارا بأداء لاعبيه، قائلاً إنهم لعبوا بشكل جيد بما يكفي لهزيمة ديوك.

وقال ماكنمارا للصحفيين، بحسب وكالة أسوشيتد برس: “أنا فخور حقًا”. “أنا محطم من أجلهم لأننا لم نكن خائفين.. أنا منسحق من أجلهم لأنهم لعبوا بشكل جيد بما يكفي لتحقيق الفوز.”

كافح الشياطين الأزرق للسيطرة على سيينا طوال المباراة تقريبًا قبل أن يسيطروا أخيرًا في الدقائق الثماني الأخيرة.

وقال شير: “تتعلق البطولة باستعدادك التنافسي، وقد كان لدى سيينا ذلك بالإضافة إلى أي فريق واجهناه”. “لقد توقعنا منهم أن يحاولوا فعل أشياء لإبعادنا عن الطلاء، وقد فعلوا ذلك بشكل رائع.

“في اللحظات التي ركضنا فيها، لم يتراجعوا.”

قاد النجم المهاجم كاميرون بوزر الطريق لصالح ديوك، حيث سجل 22 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة بينما سدد 13 مقابل 14 من خط الرمية الحرة في 39 دقيقة.

واعترف بوزر بأن فريقه يجب أن يكون أكثر استعدادًا للمضي قدمًا في البطولة.

وقال بوزر: “أعتقد أننا لم نكن مستعدين للعب اليوم، وعلينا أن نتقدم بشكل أفضل”.

وسيواجه ديوك فريق TCU بعد ذلك يوم السبت في دور الـ 32.