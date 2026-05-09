اعتزال بنوا ألاير مدرب حراس مرمى رينجرز منذ فترة طويلة

معلم حراسة المرمى في فريق رينجرز يعلق زلاجاته.

أعلن رينجرز في بيان يوم السبت أن بينوا ألاير، الذي عمل مع فريق Blueshirts كمدرب لحراسة المرمى من 2004 إلى 2024 قبل تقليص عبء عمله والانتقال إلى مدير حراسة المرمى خلال الموسمين الماضيين، سيتقاعد.

قال المدير العام كريس دروري في بيان صدر على X: “إن مساهمات بينوا ألاير في رينجرز على مدى العقدين الماضيين كانت لا تُحصى”.

“نيابة عن الجميع في منظمة رينجرز، نتمنى له ولزوجته لين كل التوفيق في التقاعد.”

لا تمثل هذه الأخبار صدمة، نظرًا لتقليص آلير مسؤولياته قبل عامين، مع ترقية جيف مالكولم ليحل محله كمدرب حراسة المرمى في المنظمة.

ومع ذلك، ظل آلير مرادفًا لفريق رينجرز لمدة 20 عامًا ولعب دورًا كبيرًا في تطوير كل من هنريك لوندكفيست وإيجور شيستيركين.

حتى لو لم يكن متواجدًا بنفس القدر في الموسمين الماضيين – وحتى لو كان شيستيركين واحدًا من عدد قليل من رينجرز الذين لم يتراجع أداؤهم في تلك الفترة الزمنية – فإن ألاير هو عنصر أساسي في المنظمة.

واحد سيكونون بدونه الآن.