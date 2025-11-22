اعتزال كريس بول بعد موسم لينهي مسيرة أسطورية في الدوري الأمريكي للمحترفين استمرت 21 عامًا

رياضة
اعتزال كريس بول بعد موسم لينهي مسيرة أسطورية في الدوري الأمريكي للمحترفين استمرت 21 عامًا

ستكون هذه آخر مسابقات رعاة البقر لكريس بول.

أعلن نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، والذي يلعب حاليًا مع كليبرز، اعتزاله بعد الموسم، حسبما أعلن يوم السبت.

“يا لها من رحلة،” كتب بول على X. “لا يزال هناك الكثير المتبقي … ممتن لهذه الرحلة الأخيرة !!”

وفي موسمه الحادي والعشرين بالدوري، عاد بول إلى كليبرز، حيث سبق له أن أمضى ستة مواسم في الفترة من 2011 إلى 2017.

بول، 40 عامًا، هو عضو في فريق كل النجوم 12 مرة، و11 مرة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، و9 مرات في فريق الدفاع، وكان أفضل لاعب جديد في عام 2006.

ومن المرجح أن ينهي مسيرته دون الفوز بأي بطولة على الإطلاق، حيث عانى كليبرز لبدء العام، ودخل يوم السبت بسجل 4-11.

سيتم تحديث هذه القصة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية