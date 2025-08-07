اعتقال الشرطة المشتبه به في إطلاق النار على المراهقين بعد نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين 7

وقالت الشرطة ان رجلا اعتقل الاثنين لإطلاق النار على صبي يبلغ من العمر 14 عامًا بعد أن فاز الرعد في المباراة 7 من نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين في 22 يونيو.

واتهم المشتبه به ، كازيا بنسل ، البالغة من العمر 20 عامًا ، بالاعتداء والبطارية بسلاح مميت.

وقع إطلاق النار في حديقة مقصات أوكلاهوما سيتي ، مما تسبب في إصابة المراهق غير المهددة.

هرب بينس من مكان الحادث بعد المشاجرة ، وفتشت الشرطة المنطقة التي تلي الحادث مباشرة لكنها لم تستطع التعرف على المشتبه به.

بعد يومين ، سحبت الشرطة سيارة بنسلفانيا لتوقف عن حركة المرور بالقرب من مركز رعاة الرعد قبل الساعة 11 مساءً مباشرة ، واعتقلته لحيازته غير القانونية لسلاح ناري.

عندما تم إدخال البندقية ، مسدس Glock 43x 9mm ، في شبكة المعلومات البالستية الوطنية المتكاملة ، أدركت السلطات أنه نفس السلاح المستخدم في إطلاق النار في 22 يونيو.

نفذت السلطات مذكرة تفتيش في مدينة بنسلفانيا في وسط الغرب ، أوكلا في 4 أغسطس ، وأخذته إلى الحجز بعد ما أطلقوا عليه “التحقيق المطول”.

بعد إطلاق النار ، عثرت الشرطة على الصبي البالغ من العمر 14 عامًا على الأرض مصابًا بطلق ناري في ساقه ، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها Koco 5 News.

عندما وصل إلى المستشفى ، أخبر الضحية السلطات أنه لا يعرف سبب إطلاق النار عليه أو الذي أطلق النار عليه ، وفقًا لوثائق المحكمة.

في مقابلة مع الشرطة ، اعترف بن بإطلاق النار وقال إنه كان يساعد ابن عمه ، الذي تعرض للاعتداء من قبل أشخاص آخرين وفاق عددهم ، وفقًا لوثائق المحكمة.

وأضاف بن أن ابن عمه كان يجري متابعته ، لذلك أطلق النار على مجموعة من الناس القادمين عليهم.

وفقًا لبيانات من هاتف Penn الذي تم الحصول عليه ، كان في منطقة إطلاق النار خلال اللعبة 7.