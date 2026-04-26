اعتقد نيكولا يوكيتش أن شخصًا ما سرق ملابس داخلية بعد خسارة ناجتس أمام تمبروولفز

اعتقد نيكولا يوكيتش أنه خسر أكثر من مجرد المباراة الرابعة.

بعد خسارة ناجتس 112-96 أمام تيمبروولفز، اعتقد المركز الصربي أن قطعة ملابس مهمة بشكل خاص قد اختفت بعد الخروج من الحمام.

وقال يوكيتش في غرفة خلع الملابس: “لقد سرق شخص ما ملابسي الداخلية”.

لحسن الحظ، سرعان ما وجد يوكيتش ملابسه الداخلية في خزانة ملابسه، لكنها كانت ليلة صعبة بالنسبة لجائزة أفضل لاعب ثلاث مرات.

لقد أطلق 8 من أصل 22 من الملعب مقابل 24 نقطة – وارتكب أربع تحولات – حيث انتقلت مينيسوتا إلى مباراة واحدة من التقدم إلى الدور نصف النهائي من المؤتمر الغربي.

خلال أربع مباريات، سجل يوكيتش نسبة غير معتادة بلغت 39.1% من الملعب و18.5% من ثلاث مباريات، بينما سجل 25 نقطة وقام بأربعة دورانات في المسابقة.

انتهت لعبته 4 أيضًا بالعار حيث تم طرده بعد مناوشة مع Jaden McDaniels ولاعبين آخرين في مينيسوتا.

كان يوكيتش غاضبًا بعد أن سجل ماكدانيلز ركلة ركنية في وقت القمامة في الثواني الأخيرة من المباراة وتسبب في مشاجرة بسيطة عندما انطلق إلى الطرف الآخر من الملعب ودفع خصمه.

تم طرد جوليوس راندل من مينيسوتا من المسابقة أيضًا.

سيتطلع فريق Nuggets إلى البقاء على قيد الحياة ليلة الاثنين عندما يعودون إلى دنفر لخوض المباراة الخامسة المحورية.