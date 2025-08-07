اعتقل البالغ من العمر 18 عامًا بزعم أنه ضرب اثنان مع لعبة جنسية في لعبة WNBA

تم إلقاء القبض على طفل يبلغ من العمر 18 عامًا بسبب تورطه المزعوم في أحدث ما في سلسلة من الحوادث التي شملت المشجعين في ألعاب WNBA التي تطلق ألعابًا جنسية ملونة بألوان زاهية نحو الملعب أثناء إجراء اللعبة.

تم احتجاز كادين لوبيز من قبل شرطة فينيكس بينما كان داخل ساحة PHX بعد أن ألقى “دسار أخضر” وضرب رجلاً وابنة أخته البالغة من العمر 9 سنوات خلال مسابقة يوم الثلاثاء بين ميركوري وسن ، حسبما ذكرت فوكس 10 فينيكس ليلة الأربعاء.

تم حجز Lopez للاشتباه في السلوك غير المنضبط والاعتداء والعرض العام للمواد الجنسية الصريحة وظهرت أمام المحكمة يوم الأربعاء.

أكدت إدارة شرطة فينيكس للمنصب أنه تم القبض على ذكر بالغ في 5 أغسطس ، حوالي الساعة 8:03 مساءً بالتوقيت المحلي ، المتعلق بالحادث ، وأن الشخص كان متعاونًا مع الضباط.

وقال متحدث باسم الوزارة “في النهاية ، سيتخذ مكتب محامي مقاطعة ماريكوبا القرار النهائي بشأن الادعاء”.

ذكرت وثائق المحكمة التي نظر إليها Fox 10 أن الضحية الذكر قال إنه وابنة أخته كانا يراقبان العمل ، “عندما ضرب شيء ما ظهره في ذلك الوقت على الأرض بجوارهم”.

أشارت الوثائق إلى أنه أدرك بسرعة أنه قد صدم بلعبة جنسية و “يرغب في الادعاء”.

تم القبض على الحادث على الفيديو ، وشاهدها أحد المتطوعين في الساحة قبل متابعة لوبيز ، حيث كان يعالجه لمنعه من المغادرة وانتظر وصول السلطات ، حسبما ذكرت فوكس 10.

“يظهر لقطات الفيديو لوبيز ، وهو يجلس في مقعده ، ويسترجع دسار الأخضر من جيبه الأمامي السترة ثم يرمي دسار إلى الأمام. ثم يقف ويترك المنطقة ، حسبما ذكرت وثيقة المحكمة.

يزعم أن لوبيز اشترى لعبة الجنس في اليوم السابق للذهاب إلى اللعبة.

ذكرت مستندات المحكمة أن لوبيز كان نادمًا على ما فعله ووصفه بأنه “مزحة غبية كانت تتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي”.

وذكرت Fox 10 أن PHX Arena و WNBA تريد أن تتم محاكمة Lopez بسبب السلوك غير المنضبط.

لم يرد WNBA على الفور على أسئلة من المنشور.

يعد الحادث في Phoenix هو الأحدث في وباء مثيلات مماثلة حيث أطلق المشجعون أشياء تجاه الملعب أثناء الألعاب. شقّت ألعاب الجنس طريقها إلى المحاكم خلال لعبة بين فالكيريز والحلم في أتلانتا في 29 يوليو ، و Valkyries و Sky في شيكاغو في 1 أغسطس ، والحمى والشرر في لوس أنجلوس في 5 أغسطس.

حصل الحادث الذي وقع في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء على الكثير من الاهتمام بعد أن صدمت لعبة الجنس إلى مهاجم صوفي كننغهام وحارس سباركس كيلسي بلوم سرعان ما ركل العنصر عن الأرض.

في مركز باركليز ، تم إلقاء لعبة جنسية ، لكنها لم تصل إلى المحكمة ، وحدث الشيء نفسه مع الحادث في فينيكس.

وقالت WNBA في بيان حديث: “إن سلامة ورفاهية كل شخص في الساحات لدينا هي أولوية قصوى في دورينا”. “يمكن للأشياء من أي نوع يتم إلقاؤها على الملعب أو في منطقة الجلوس أن تشكل مخاطر السلامة للاعبين ، ومسؤولي اللعبة ، والمعجبين. تمشيا مع معايير أمن WNBA Arena ، سيتم إلقاء أي من المعجبين الذين يرمون أي شيء على المحكمة على الفور ومواجهة حظرًا على الأقل لمدة عام واحد بالإضافة إلى الخضوع للاعتراض والملاحقة المحلية.”

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تم إلقاء القبض على ديلبرت كارفر البالغ من العمر 23 عامًا وتواجه تهمًا بالسلوك غير المنضبط ، والتعرض العام/التعرض غير اللائق ، والتعدي الجنائي لحادث 29 يوليو في جورجيا.