اعتني بمطبخك المغطى بألواح خشبية بحيث يستمر عبر العصور

للتأكد من أن مطبخك المغطى بألواح خشبية يظل في شكل صالة العرض، قم بإزالة الغبار عنه ومسحه أسبوعيًا للبقاء على قمة الأوساخ أو الأوساخ المتراكمة. تأكد من عدم استخدام مواد كيميائية قاسية أو أدوات تنظيف كاشطة لأنها قد تلحق الضرر بالخشب. كل ما ستحتاجين إليه هو دلو من الماء الدافئ وقليل من صابون الأطباق المعتدل. امسح الألواح الخشبية بلطف باستخدام اسفنجة رطبة قليلاً، مع الحرص على عدم استخدام الكثير من الماء. يمكن أن يتسرب هذا إلى حبيبات الخشب ويسبب ضررًا دائمًا.

هناك مهمة أخرى بسيطة للعناية بالخشب وهي مسح أي انسكابات على الفور. دعونا نواجه الأمر – سوف تقع حوادث في المطبخ. لكن ترك الانسكابات قد يؤدي إلى تلطيخ دائم للألواح الخشبية، لذا لا تنس مسحها بسرعة. ضع في اعتبارك أيضًا تأثير الحرارة والضوء على الخشب. استخدم الركائز أو حافظات سطح العمل لتجنب ظهور علامات على الخشب من المقالي الساخنة وكن على دراية بأن التعرض المستمر لأشعة الشمس سوف يؤدي إلى تلاشي الألواح بمرور الوقت.

يمكن أن يؤدي تشميع وتلميع مطبخك الخشبي بشكل مستمر إلى نتائج عكسية. ويمكن أيضًا أن يترك بقايا سميكة. بدلًا من ذلك، قم برمل مطبخك المصنوع من الخشب الصلب وإعادة صقله كل 10 سنوات أو نحو ذلك لإعادته إلى الحياة.