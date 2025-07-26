اغسل المناشف الخاصة بك بمكون واحد بسيط للمطبخ للحفاظ عليها ناعمة ومثل جديدة

أولاً ، من المهم أن نذكر أنه لن يعمل كل الخل من أجل هذا الاختراق. على سبيل المثال ، يجب عليك تجنب خل التفاح ، وكذلك تنظيف الخل ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالغسالة. بدلاً من ذلك ، اختر الخل الأبيض المقطر ، والذي يجب أن يعمل مع معظم الأقمشة والغسالات القابلة للغسل.

بمجرد الحصول على نوع الصحيح من الخل ، قم بتجميع المناشف ووضعها في الغسالة. إذا كان لديك كمية كبيرة من المناشف لتنظيفها ، فتأكد من تقسيمها إلى أحمال متعددة حتى يكون لدى الجهاز مساحة كافية لتوفير نظافة عميقة. بعد ذلك ، قم بقياس 1/4 إلى 1/2 كوب من الخل الأبيض المقطر ، واسكبيه في فتحة مطهر القماش لغسالة الغسالة الخاصة بك. بعد ذلك ، اضبط درجة حرارتك على الدفء أو الساخنة – لا حاجة إلى منظف. دع الغسالة تسير ، وانتظر حتى يتم ذلك لرؤية نتائجك.

على الرغم من أن المرة الأولى عادة ما تقوم بالخدعة ، إلا أن الروائح الصعبة والتراكم قد تتطلب جولة ثانية. لذا ، إذا لم تكن راضيًا عن مدى تنظيف المناشف الخاصة بك ، فقد حان الوقت الآن للتفكير في إضافة صودا الخبز. هذه المرة ، قم بتشغيل الغسيل مرة أخرى بدون خل وأضف نصف كوب إلى 1 كوب من صودا الخبز بدلاً من ذلك. الآن ، كل ما تبقى للقيام به هو جفاف المناشف على نار متوسطة إلى متوسطة. للحصول على زغب إضافي ، لا تتردد في إضافة كرات المجفف. من خلال هذه النصائح والحيل ، ستتمكن من إعادة التوزيع حتى مناشفك الأكثر عجبًا.