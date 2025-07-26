اغسل المناشف الخاصة بك بمكون واحد بسيط للمطبخ للحفاظ عليها ناعمة ومثل جديدة

الجميع تقريبا يرتكب أخطاء عند غسل المناشف. ما لم تكن خبيرًا في المناشف ، حتى أن أكثر المناشف الفخمة والفخمة قد تصبح قاسية ومخدشًا مع الاستخدام المتكرر. بالإضافة إلى ذلك ، قد تلاحظ أنهم يبدأون في الرائحة. على الرغم من أن السبب ليس واضحًا ، إلا أنه يمكنك إلقاء اللوم على الماء العسر والمنظفات وتراكم المنقذ للأقمشة لهذه التغييرات التدريجية غير المرغوب فيها. والخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى كسر البنك وشراء مناشف جديدة. لا تحتاج حتى إلى شراء حل تنظيف خاص. هناك عنصر سحري وفعال من حيث التكلفة في مطبخك يمكنه استعادة المناشف إلى إعدادات المصنع: الخل.
يمكن أن يكون الخل أداة تنظيف متعددة الاستخدامات. لا تشبه مخلفات المعادن والمنظفات والمنظفات النقيات فرصة ضده بسبب خصائصها الحمضية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن حمض الخل في الخل هو محايد الرائحة المعروف. كما أنه مضاد للجراثيم ، والذي يعمل بشكل رائع لمعالجة بعض الجراثيم المتربصة في المناشف المحبوبة. للبدء ، كل ما ستحتاجه هو غسالة ملابس ، وخل ، وصودا الخبز إذا كنت تتعامل مع الروائح الشديدة أو لأقصى قدر من النضارة.
كيفية استخدام الخل لتليين المناشف الخاصة بك
أولاً ، من المهم أن نذكر أنه لن يعمل كل الخل من أجل هذا الاختراق. على سبيل المثال ، يجب عليك تجنب خل التفاح ، وكذلك تنظيف الخل ، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالغسالة. بدلاً من ذلك ، اختر الخل الأبيض المقطر ، والذي يجب أن يعمل مع معظم الأقمشة والغسالات القابلة للغسل.
بمجرد الحصول على نوع الصحيح من الخل ، قم بتجميع المناشف ووضعها في الغسالة. إذا كان لديك كمية كبيرة من المناشف لتنظيفها ، فتأكد من تقسيمها إلى أحمال متعددة حتى يكون لدى الجهاز مساحة كافية لتوفير نظافة عميقة. بعد ذلك ، قم بقياس 1/4 إلى 1/2 كوب من الخل الأبيض المقطر ، واسكبيه في فتحة مطهر القماش لغسالة الغسالة الخاصة بك. بعد ذلك ، اضبط درجة حرارتك على الدفء أو الساخنة – لا حاجة إلى منظف. دع الغسالة تسير ، وانتظر حتى يتم ذلك لرؤية نتائجك.
على الرغم من أن المرة الأولى عادة ما تقوم بالخدعة ، إلا أن الروائح الصعبة والتراكم قد تتطلب جولة ثانية. لذا ، إذا لم تكن راضيًا عن مدى تنظيف المناشف الخاصة بك ، فقد حان الوقت الآن للتفكير في إضافة صودا الخبز. هذه المرة ، قم بتشغيل الغسيل مرة أخرى بدون خل وأضف نصف كوب إلى 1 كوب من صودا الخبز بدلاً من ذلك. الآن ، كل ما تبقى للقيام به هو جفاف المناشف على نار متوسطة إلى متوسطة. للحصول على زغب إضافي ، لا تتردد في إضافة كرات المجفف. من خلال هذه النصائح والحيل ، ستتمكن من إعادة التوزيع حتى مناشفك الأكثر عجبًا.