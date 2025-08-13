اغل قشور البيض في قدر – حيلة ذكية توفر الكثير من المال

في معظم المطابخ، تُرمى قشور البيض مباشرة في سلة المهملات بعد الطهي. لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذه القشور تحمل قيمة غذائية كبيرة يمكن استثمارها لصالح حديقتك، بل وتساعدك على توفير المال الذي قد تصرفه على الأسمدة التجارية.

خطوات إعداد سماد طبيعي من قشور البيض

تنظيف جيد: اغسل القشور لإزالة بقايا البياض أو الصفار، حتى تتجنب أي روائح أو ملوثات. الغليان: ضع القشور في قدرٍ من الماء، واتركها تغلي لمدة 30 دقيقة تقريبًا. هذه الخطوة تطهّر القشور وتحرر المعادن الذائبة. التبريد والتجفيف: بعد الغلي، صَفِّ القشور واتركها تبرد تمامًا. الطحن: اطحن القشور في مطحنة حتى تتحول إلى مسحوق ناعم يسهل امتصاصه من قبل النباتات.

فوائد العناصر الغذائية الموجودة في القشور

الكالسيوم : أساسي لتقوية الجذور وبناء جدران الخلايا النباتية، مما يحميها من الأمراض.

: أساسي لتقوية الجذور وبناء جدران الخلايا النباتية، مما يحميها من الأمراض. المغنيسيوم : يدخل في تركيب الكلوروفيل، وهو ضروري لعملية التمثيل الضوئي .

: يدخل في تركيب الكلوروفيل، وهو ضروري لعملية . الفوسفور : يساعد على الإزهار وتكوين الثمار.

: يساعد على الإزهار وتكوين الثمار. البوتاسيوم: يعزز جودة وحجم الخضروات والفواكه.

طريقة الاستخدام في الحديقة

انثر ملعقة كبيرة من مسحوق قشور البيض حول قاعدة كل نبات، ثم اسقه كالمعتاد. هذه الطريقة تضمن وصول المغذيات مباشرةً إلى منطقة الجذور وتحسين امتصاصها.

وفورات مالية ملموسة

الأسمدة الجاهزة قد تكلف بين 5 و15 يورو للكيلوغرام، بينما قشور البيض مجانية تمامًا كونها من مخلفات المطبخ. تكلفة التحضير لا تتعدى الماء وكمية قليلة من الغاز أو الكهرباء للغلي، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وبيئيًا في آن واحد.