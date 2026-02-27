افتتاحية الألبوم الأكثر سقمًا في تاريخ موسيقى الروك

عند استكشاف الحقيقة التي لا توصف عن فرقة البيتلز، فإن إحدى المفارقات الكبرى هي أن الفرقة سجلت أفضل ألبوم لها مباشرة قبل تفككها المرير. يعتبر ألبوم الفرقة “Abbey Road” الذي يحتوي على أغنية البجعة، على نطاق واسع بمثابة أعظم تأليف لها، والذي يبدأ بالأغنية الافتتاحية المذهلة، “Come Together” لجون لينون.

تبدأ الأغنية بما افترض العديد من المستمعين أنه تسجيل معدل صوتيًا لاتصال هاتفي دوار، ولكنه في الواقع صوت لينون المعدل إلكترونيًا وهو هسهسة، “أطلق علي النار”، تمامًا كما يبدأ خط الجهير المليء بالموت لبول مكارتني تقدمه البطيء والثابت. تم رفع كلمات لينون الافتتاحية، “Here Come Old Flat-top”، من أغنية “You Can’t Catch Me” لتشاك بيري، ولكن من هناك تحولت الكلمات إلى الكلمات غير المنطقية مع عبارات مثل “ju-ju Eyeball”، و”Toe Jam Football”، و”Walrus Gumboot”.

مع استمرار الأغنية، تأخذ أغنية “Come Together” منعطفًا مشؤومًا مع عبارة “أمسكك على كرسيه، يمكنك أن تشعر بمرضه”، وتتصاعد الموسيقى إلى تصعيد مع مزيج من الأرغن غير التقليدي (بإذن من بيلي بريستون) وقرع الطبول البدائي لرينغو ستار. وفي الوقت نفسه، يتناقض غيتار لينون الإيقاعي المشوه مع عزف جورج هاريسون المنفرد، وكلها تندمج في أغنية اعتبرتها رولينج ستون واحدة من أفضل 10 أغاني في فرقة فاب فور.