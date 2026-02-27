افتتاحية الألبوم الأكثر سقمًا في تاريخ موسيقى الروك

في حين أن عالم البث الرائع يشجع المستمعين على الغوص في قوائم التشغيل الموسيقية التي أنشأتها الخوارزميات، فإن معظم الفنانين الذين أنشأوا تلك الموسيقى يفضلون أن نستمع إليها بالطريقة التي أرادوها: من خلال تشغيل الألبوم بالكامل، بالترتيب الذي تظهر به الأغاني. وبالنسبة للمستمع فإن المكافآت وافرة. إن سماع أغانٍ معزولة من ألبومات مثل “Dark Side of the Moon” لفرقة Pink Floyd أو أغنية “Tommy” لفرقة The Who يتضاءل مقارنةً بالاستمتاع بهذه الألبومات ككل، والتي تم تصميمها بشكل معقد لخلق تجربة موسيقية تهدف إلى أخذ المستمع في رحلة.
تنعم بعض الألبومات بمسارات افتتاحية قوية، ولكن لكي تكون افتتاحية الألبوم مريضة حقًا، يجب أن تمسك بنا على الفور من الياقة، وترمينا في مقعد الراكب، ثم تبتعد، لتأخذنا في مغامرة موسيقية إلى نقاط غير معروفة. عندما نظرنا في أفضل الأغاني الافتتاحية للألبوم، لم نكتفي بالأغاني الجيدة فحسب، بل بالأغاني الرائعة التي لا تحدد نغمة ما سيأتي فحسب، بل تتطلب أيضًا انتباه المستمع على الفور.
البيتلز – تعالوا معًا من طريق آبي
عند استكشاف الحقيقة التي لا توصف عن فرقة البيتلز، فإن إحدى المفارقات الكبرى هي أن الفرقة سجلت أفضل ألبوم لها مباشرة قبل تفككها المرير. يعتبر ألبوم الفرقة “Abbey Road” الذي يحتوي على أغنية البجعة، على نطاق واسع بمثابة أعظم تأليف لها، والذي يبدأ بالأغنية الافتتاحية المذهلة، “Come Together” لجون لينون.
تبدأ الأغنية بما افترض العديد من المستمعين أنه تسجيل معدل صوتيًا لاتصال هاتفي دوار، ولكنه في الواقع صوت لينون المعدل إلكترونيًا وهو هسهسة، “أطلق علي النار”، تمامًا كما يبدأ خط الجهير المليء بالموت لبول مكارتني تقدمه البطيء والثابت. تم رفع كلمات لينون الافتتاحية، “Here Come Old Flat-top”، من أغنية “You Can’t Catch Me” لتشاك بيري، ولكن من هناك تحولت الكلمات إلى الكلمات غير المنطقية مع عبارات مثل “ju-ju Eyeball”، و”Toe Jam Football”، و”Walrus Gumboot”.
مع استمرار الأغنية، تأخذ أغنية “Come Together” منعطفًا مشؤومًا مع عبارة “أمسكك على كرسيه، يمكنك أن تشعر بمرضه”، وتتصاعد الموسيقى إلى تصعيد مع مزيج من الأرغن غير التقليدي (بإذن من بيلي بريستون) وقرع الطبول البدائي لرينغو ستار. وفي الوقت نفسه، يتناقض غيتار لينون الإيقاعي المشوه مع عزف جورج هاريسون المنفرد، وكلها تندمج في أغنية اعتبرتها رولينج ستون واحدة من أفضل 10 أغاني في فرقة فاب فور.
رولينج ستونز – أعطني مأوى من فيلم Let It Bleed
من بين جميع الأغاني الكلاسيكية في مجموعة Stones، من الواضح أن أغنية “Gimme Shelter” صمدت بشكل جيد على مر السنين، وهي واحدة من خمس أغاني روك من عام 1969 والتي تبدو أكثر روعة اليوم. يبدأ المسار الافتتاحي لألبوم الفرقة “Let It Bleed” لعام 1969 بتقدم جيتار مرتعش منوم إلى حد ما، وأخدود سامبا بطيء، و”oooh” اللطيف للمغنيات الاحتياطيات. ثم تدق طبول تشارلي واتس، وتتناغم الأغنية مع إيقاع موسيقى الروك الذي لا لبس فيه.
“أوه، عاصفة تهدد / حياتي ذاتها اليوم،” يغني الرجل الأمامي ميك جاغر في الآية الافتتاحية المشؤومة. “إذا لم أحصل على بعض المأوى/ أوه نعم، فسوف أتلاشى.” ومع ذلك، تصبح الأغنية أكثر قتامة عندما تنطلق الجوقة، حيث يحذر جاغر – الذي انضمت إليه المغنية ميري كلايتون – من أن الحرب “على بعد طلقة واحدة فقط”. مع بدء الأغنية، تتولى كلايتون زمام الأمور، وتسرق الأغنية بأنابيبها القوية وهي تغني، “اغتصاب، قتل، إنها مجرد طلقة واحدة”. (استمع عن كثب بعد علامة الثلاث دقائق مباشرةً، ويمكن سماع صوت تقدير “whoo!” في الخلفية بعد أن تتقنها.)
هل يمثل هذا أعظم لحظة للأحجار؟ هذه مسألة رأي، على الرغم من أنها تتحدث عن مجلدات أعلنتها كل من رولينج ستون وغيرها من وسائل الإعلام في مجال صناعة الموسيقى أن أغنية “Gimme Shelter” هي أفضل أغنية للفرقة على الإطلاق. على أية حال، سيواجه عشاق موسيقى الروك ضغوطًا شديدة للعثور على مسار أقوى لفتح الألبوم.
بوب ديلان – مثل رولينج ستون من الطريق السريع 61 تمت إعادة النظر فيه
في ألبومه “Bringing It All Back Home” عام 1965، تخطى بوب ديلان صورته الشعبية المتجولة مع أول LP له ليحتوي على دعم من فرقة روك (على الرغم من أنه قام بتحوط رهانه قليلاً، مع جانب واحد من مادة كهربائية، والآخر صوتي). بالنسبة لمتابعته، “إعادة النظر في الطريق السريع 61” (الذي تم إصداره في وقت لاحق من نفس العام)، أصبح كل شيء كهربائيًا تقريبًا. أولئك الذين اشتروا الألبوم في ذلك الوقت، وغرسوا الإبرة على الجانب الأول، تم الترحيب بهم بأغنية لا تشبه أي شيء أنتجه ديلان – أو، في هذا الصدد، أي شخص آخر – على الإطلاق، “Like a Rolling Stone” المترامية الأطراف.
بالتأكيد، أصبحت الآن واحدة من أكثر الأغاني شهرة في تاريخ موسيقى الروك، لكن تخيل أنك تسمعها لأول مرة. أولاً يأتي مزيج من الطبول، والباس، والرنين، والبيانو الهونكي تونك، مع إطلاق كلمات ديلان اللاذعة والسريعة النار على الفور: “ذات مرة كنت ترتدي ملابس رائعة /
لقد رميت المتشردين عشرة سنتات في أوج نشاطك، أليس كذلك؟” بعد تسجيلها في حوالي ست دقائق – وهو وقت طويل يبعث على السخرية بالنسبة لأغنية بوب منفردة في ذلك الوقت – تتقدم الأغنية، مع القيثارات المتلألئة بينما يسخر ديلان ويسخر. بعد ذلك، يرتجل عازف الجلسة آل كوبر (الذي ادعى أنه لم يعزف على الآلة قبل تلك الجلسة) نغمة الأرغن الشهيرة الآن والتي تبلور كل شيء. الآن هذه هي الطريقة التي تفتح بها الألبوم.
جيمي هندريكس – الضباب الأرجواني من هل أنت من ذوي الخبرة
في مايو 1967، قبل أسابيع من تقديم فرقة البيتلز للمخدر في الاتجاه السائد مع “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”، فتح جيمي هندريكس آفاقًا جديدة في براعة الجيتار بألبومه الأول “Are You Experienced”. لقد شعر عازفو الجيتار الروك المشهورون مثل إريك كلابتون وجيف بيك بالتواضع من الابتكار التكنولوجي والإبداع الذي أظهره هندريكس، والذي تبلور كل ذلك في المسار الأول للألبوم، “Purple Haze”.
من نغمات الجيتار المتنافرة التي تبدأ الأغنية، كانت أغنية “Purple Haze” أغنية وسعت حدود ما يستطيع الجيتار فعله. في هذه الأثناء، كان هيندريكس يدفع أيضًا حدود الواقع نفسه – مدفوعًا بعقار إل إس دي – حيث تردد الأصوات المؤلمة في الخلفية وتتردد أصداء تأثيرات الجيتار المتأثرة بالتغذية الراجعة طوال الوقت (يقال إن الكلمات الثلاثية تأثرت برواية خيال علمي). في حين أن هناك العديد من الأغاني الاستثنائية الأخرى في “هل أنت من ذوي الخبرة”، إلا أنه لا يمكن لأي منها أن يتفوق على الغرابة المهيبة والأصالة المطلقة للمسار الذي يبدأ الألبوم.
توم بيتي وهارت بريكرز – لاجئ من لعنة الطوربيدات
نجح فيلم Tom Petty and the Heartbreakers في الظهور لأول مرة عام 1976، مدعومًا بأغنيتي “Breakdown” و”American Girl”. سيكون الألبوم الثالث للفرقة، “Damn the Torpedoes”، هو الذي وضع Petty and the Heartbreakers في المقدمة، بقيادة قوة الأغنية الافتتاحية “Refugee”.
“اللاجئ” هو تافه تمامًا في أكثر حالاته تحديًا، ويفتخر بكلمات مستوحاة من المعركة التي خاضها مع شركة التسجيلات الخاصة به في ذلك الوقت. نغمات غيتار عازف الجيتار مايك كامبل مذهلة وخام وخطيرة، في حين أن غناء بيتي مشبع بالكثافة.
لم يكن التقاط هذه الأغنية بالأمر الفذ، حيث تطلب الأمر 100 لقطة لا تصدق قبل أن يشعروا أنهم حصلوا عليها بشكل صحيح. كشف كامبل لموسيقى الروك الكلاسيكية أن جزءًا من ذلك كان بسبب المفتاح الذي كانت فيه. “إنها أغنية يصعب غنائها لأنها في الجزء العلوي من نطاق (بيتي)، وكانت هناك أوقات كان يقول فيها:” لا أستطيع ضرب تلك النغمات الليلة يا رفاق. سيتعين علينا تركها خارج القائمة. “” في النهاية، عند التفكير في الحقيقة التي لا توصف لتوم بيتي، أصبحت أغنية “Refugee” في النهاية هي الأغنية التي ترتكز عليها جميع أغاني Heartbreakers الأخرى. تم قياسها. واعترف كامبل ضاحكاً: “إنه طائر القطرس”. “لكنها مشكلة جيدة.”