افتقار العمالقة إلى الاندفاع ينمو أكثر وأكثر إثارة للقلق

نيو أورليانز-على الرغم من إزعاج تحولات العمالقة الخمسة كانت ضد القديسين في خسارتهم 26-14 يوم الأحد في Superdome ، كان افتقارهم إلى الاندفاع المثير للقلق.

من المفترض أن تكون الجبهة الدفاعية واحدة من نقاط قوتها ، ومع ذلك فشل العمالقة في تسجيل كيس واحد من قورتربك لاعب الوسط سبنسر راتلر وكانوا يعزوون إلى قورتربك واحد فقط.

هذا غير مقبول بالنسبة لفريق لديه أمثال برايان بيرنز وكايفون ثيبودوس والباعم الصاعد عبد كارتر على الحواف والرامي المحترف دكستر لورانس الثاني في الوسط.

بسبب هذا الافتقار إلى الاندفاع ، سمح دفاع العمالقة للقديسين بالذهاب 7 مقابل 15 تحويل الهبوط الثالث ، وهو دفاع ضعيف.

قال بيرنز: “لم نتمكن من الدخول في أخدود”.

وقال بيرنز إن جزءًا من هذه القضية هو إطلاق النار على الكرة بسرعة ورمي الكثير من التمريرات القصيرة.

قال بيرنز: “شعرت أنه سيتغير (القيام بذلك) بمجرد أن أخذنا زمام المبادرة في وقت مبكر. شعرت أن ذلك سيكون فرصة لنا لفتح اللعبة. لكنه لم يسير على هذا النحو بمجرد أن يغلقوا هذه الفجوة ثم أخذوا زمام المبادرة.

“لا يزال يتعين علينا إيجاد طريقة للوصول إلى قورتربك ،” ذهب بيرنز. “علينا أن نجد طريقة. يجب أن يكون الدفاع أفضل.

ذهب العمالقة في الرابع إلى أسفل خمس مرات في اللعبة ، وتحويل ثلاثة منهم.

ومع ذلك ، بعد المباراة ، تم استجواب مدرب فريق العملاق براين دابول عن عدة مرات أنه اختار عدم الذهاب إليه في المركز الرابع.

وقال دابول: “كان هذا هو القرار الذي اتخذناه ، وليس للذهاب إليه (في بعض المسرحيات) ،” لقد ذهبنا في عدد من أربعة هبوط ، وكنا سنحاول تثبيتها هناك. لدينا (تحليلي) الرجال الذين أتكئ على المركز الرابع. نتواصل ونتحدث عن هؤلاء. كل قرار اتخذه أعتقد أنه أفضل قرار بعد التحدث مع اللاعبين الذين أميل إليه ، ثم في النهاية هو قراري. ”

كان لدى العمالقة اعتراض من جيفون هولندا ألغيت على حيازة القديسين الثانية بسبب عقوبة التداخل في الركن في الركن ديونتي بانكس ، وهو اختيار الجولة الأولى 2023. كان Rattler تم تصريحه المهدئ لكريس أولاف المميل واختارها هولندا.

لكن عقوبة البنوك ذهبت لمدة 25 ياردة.

بعد ذلك ، دافع Daboll إلى حد ما من البنوك وقال إنه “يثق” في كل من Banks و Cor’dale Flott.

قال دابول: “لقد قام تاي ببعض الأشياء الجيدة. كان لدينا زوجان يلعبان في أسفل الملعب الذي اعتقدت أنه كان لدينا فرصة لإنشاء. لذلك ليست جيدة بما فيه الكفاية. ”

وردا على سؤال حول ميل البنوك لعقابته ، قال دابول إنه يتعين عليه “مواصلة العمل على أسلوبنا. أعرف (المدربين الدفاعيين) موجودين مع هؤلاء الرجال كل يوم يعملون على تقنية وتجولهم عندما يحتاجون إلى الحصول على رأسهم وعدم كونهم يدويًا. وسنستمر في القيام بذلك.”

فاز عمالقة الأسبوع الماضي على الشواحن التي لم تهزمها سابقًا وخسر هذا الأسبوع أمام القديسين الذين لم يسبق لهم الفوز ، وهو بعض التماثل الغريب في العمل.

قال أندرو توماس: “هذا هو جمال اتحاد كرة القدم الأميركي ،” بغض النظر عن السجل ، فإن الهوامش صغيرة جدًا في هذا الدوري. إنها لعبة بوصة. أنت تقلب الكرة عدة مرات ، لن تعطي أنفسكم لقطة جيدة. “