افعل هذا لتجنب الحصول على السالمونيلا من لحوم البقر

في أحسن الأحوال ، سيجعلك التسمم الغذائي تشعر بعدم الارتياح. من الارتعاش إلى القيء ، قد تواجه العديد من الأعراض غير السارة. ومع ذلك ، فإن الأمراض التي تنقلها الأغذية ليست دائمًا غير مريحة. يمكن أن تكون خطيرة ، وحتى تهدد الحياة ، وهذا سبب لاتخاذ الاحتياطات عند شراء الأطعمة وتخزينها وإعدادها والحفاظ عليها-بما في ذلك لحوم البقر الخام.
هناك العديد من السموم التي يمكن أن تمنحك التسمم الغذائي ؛ السالمونيلا واحد. السالمونيلا هو نوع من البكتيريا التي يمكن أن تكون خطرة في ظل الظروف المناسبة. لحسن الحظ ، عادة ما تكون آثار السالمونيلا مؤقتة: بعد بضعة أيام من درجة الحرارة المرتفعة والبراز الفضفاضة ، من المحتمل أن تشعر بأنها طبيعية مرة أخرى.
ولكن من يريد أن يقضي حتى بضع ساعات في التعامل مع الأمعاء الغاضبة والمسالك المعوية المضطربة؟ لهذا السبب سترغب في الابتعاد عن لحوم البقر الملوثة. تذكر أن اللحوم غير المطبوخة هي واحدة من حاملات السالمونيلا المعروفة لأن بكتيريا السالمونيلا تحدث بشكل طبيعي في بعض الحيوانات ، بما في ذلك بعض مخلوقات الماشية.
هناك مشكلة واحدة فقط: لحوم البقر الملوثة بالسالمونيلا لا تقدم أدلة واضحة ، لذلك لا يمكنك الاعتماد على حواسك لمعرفة ما إذا كان الطعام مصابًا بالسالمونيلا. ربما هذا هو أحد الأسباب التي تجعل السالمونيلا هو السبب المفترض للتسمم الغذائي في أكثر من مليون حالة سنويًا.
استراتيجيات موثوقة للحد من حوادث التسمم الغذائي
إليك كيفية منح نفسك أفضل فرصة لمنع السالمونيلا: ابدأ بمعالجة نظافة مطبخك. نظرًا لأن بكتيريا السالمونيلا يمكن أن تعيش على الأسطح من كونترتوب إلى الجلد ، يجب عليك دائمًا التأكد من تنظيف يديك وأوانيك قبل لمس اللحوم النيئة. وبهذه الطريقة ، ستكون أقل عرضة لنقل البكتيريا التي يمكن أن تبدأ في الضرب.
بعد ذلك ، استثمر في مقياس حرارة اللحوم اللائق وتعلم كيفية معرفة ما إذا كان من المحتمل أن يكون اللحوم غير محدودة. يجب طهي جميع اللحم البقري على درجة حرارة داخلية تتراوح بين 145 و 160 درجة فهرنهايت اعتمادًا على القطع. كن سريعًا بشأن استخدام مقياس الحرارة الخاص بك بدلاً من افتراض أن شرائح اللحم البقري أو فطيرة الأرض مطبوخة بالكامل. قد يكون اللحوم يزدهر من الخارج وبالكاد يتم طهيها في الداخل. بالإضافة إلى ذلك ، تجنب طهي اللحم البقري في الميكروويف لأنه قد يسخن اللحم بشكل غير متساو ويترك البقع النيئة.
أخيرًا ، ضع لحم البقر المطبوخ غير المطبوخ بأسرع ما يمكن. على سبيل المثال ، بعد طلاء العشاء ، ضع أي بقايا في الحاويات ووضعها في الثلاجة أو الثلاجة. وبهذه الطريقة ، سوف يبرد الطعام بشكل أسرع ويكون أقل عرضة لتصبح حاملات السالمونيلا.
التعامل مع نوبة سيئة من السالمونيلا
بالطبع ، يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع و ما زال لا يمكنك دائمًا حماية نفسك من كل فرشاة مع السالمونيلا ، خاصة إذا كنت تتناول الطعام. في حين أن تفشي السالمونيلا في الأماكن العامة ليس الأحداث اليومية ، فإنها تحدث بشكل متكرر. يشير تقرير عام 2023 عن الأمراض التي تنقلها الأغذية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن 18.6 ٪ من تفشي مطعم الغذاء في التجزئة بين عامي 2017 و 2019 كان قابلاً للتتبع إلى السالمونيلا.
ما هو أول شيء يجب عليك فعله إذا كنت تعتقد أن لديك تسممًا غذائيًا؟ البقاء رطب. تنصح الدكتورة أليسون أوبراين ، أخصائي سلامة الأغذية ، أنه من الجيد شرب السوائل ولكن “انظر الطبيب إذا كان لديك دم في البراز” (عبر المعاهد الوطنية للصحة). وتوصي أن يرى الأطفال المصابون بالتسمم بالسالمونيلا بغض النظر عن شدة مرضهم.
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