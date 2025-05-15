افعل هذا لتجنب الحصول على السالمونيلا من لحوم البقر

في أحسن الأحوال ، سيجعلك التسمم الغذائي تشعر بعدم الارتياح. من الارتعاش إلى القيء ، قد تواجه العديد من الأعراض غير السارة. ومع ذلك ، فإن الأمراض التي تنقلها الأغذية ليست دائمًا غير مريحة. يمكن أن تكون خطيرة ، وحتى تهدد الحياة ، وهذا سبب لاتخاذ الاحتياطات عند شراء الأطعمة وتخزينها وإعدادها والحفاظ عليها-بما في ذلك لحوم البقر الخام.

هناك العديد من السموم التي يمكن أن تمنحك التسمم الغذائي ؛ السالمونيلا واحد. السالمونيلا هو نوع من البكتيريا التي يمكن أن تكون خطرة في ظل الظروف المناسبة. لحسن الحظ ، عادة ما تكون آثار السالمونيلا مؤقتة: بعد بضعة أيام من درجة الحرارة المرتفعة والبراز الفضفاضة ، من المحتمل أن تشعر بأنها طبيعية مرة أخرى.

ولكن من يريد أن يقضي حتى بضع ساعات في التعامل مع الأمعاء الغاضبة والمسالك المعوية المضطربة؟ لهذا السبب سترغب في الابتعاد عن لحوم البقر الملوثة. تذكر أن اللحوم غير المطبوخة هي واحدة من حاملات السالمونيلا المعروفة لأن بكتيريا السالمونيلا تحدث بشكل طبيعي في بعض الحيوانات ، بما في ذلك بعض مخلوقات الماشية.

هناك مشكلة واحدة فقط: لحوم البقر الملوثة بالسالمونيلا لا تقدم أدلة واضحة ، لذلك لا يمكنك الاعتماد على حواسك لمعرفة ما إذا كان الطعام مصابًا بالسالمونيلا. ربما هذا هو أحد الأسباب التي تجعل السالمونيلا هو السبب المفترض للتسمم الغذائي في أكثر من مليون حالة سنويًا.