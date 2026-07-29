اقتباس اليوم بقلم ماري كوندو: "لم أر بعد منزلاً يفتقر إلى مساحة تخزين كافية." المشكلة الحقيقية هي..."

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لقد عملت ماري كوندو دائمًا على إنشاء منزل مرتب. عندما كانت في الخامسة من عمرها فقط، وجدت نفسها مذهولة بالديكورات الداخلية الخالية من العيوب المعروضة في مجلات أسلوب حياة والدتها، وأصبح تحقيق هذا المظهر الخالي من العيوب بمثابة هاجس قريب. عندما كبرت إلى سن المراهقة، ألقت بنفسها في دراسة التنظيم، وأصبحت مستوحاة من “فن التخلص: كيفية التخلص من الفوضى والعثور على الفرح” بقلم ناجيسا تاتسومي. شكلت عقلية مكافحة الفوضى هذه في البداية جوهر ممارستها الخاصة، ولكن بدلاً من التركيز على العناصر التي يجب التخلص منها، غيرت وجهة نظرها لتحديد القطع التي تستحق الاحتفاظ بها.
بدأت طريقة KonMari في التنظيم في التبلور في أواخر سن المراهقة، وبعد أن أدارت مشروعًا استشاريًا ناجحًا في مجال الترتيب، قررت مشاركة النتائج التي توصلت إليها مع العالم. كتابها الأول، “سحر الترتيب الذي يغير الحياة: الفن الياباني للتخلص من الفوضى والتنظيم”، باع أكثر من 14 مليون نسخة، وأتبعته بعناوين إضافية وحتى عرض على Netflix، “الترتيب مع ماري كوندو”.
من الواضح أن كوندو لديها الكثير من المعرفة عندما يتعلق الأمر بتحويل المساحة من الفوضى إلى المنظمة، لكنها حددت جوهر المشكلة ليكون شيئًا أبسط بكثير مما يتوقعه الكثيرون. لهذا السبب نحن نركز على كلماتها باعتبارها اقتباس اليوم.
مقولة اليوم لماري كوندو
وفقًا لماري كوندو: “لم أر بعد منزلًا يفتقر إلى مساحة تخزين كافية. المشكلة الحقيقية هي أن لدينا أكثر بكثير مما نحتاجه أو نريده”.
يأتي هذا الكشف من كتاب كوندو الأول، “سحر الترتيب الذي يغير الحياة”. تم نشرها لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2014، وهي تعرض لأول مرة تفاصيل النهج التنظيمي الذي تتبعه مع عملائها. داخل النص، تشارك تعليمات مباشرة للتعامل مع كل فئة من العناصر في المنزل، والملاحظات التي استخلصتها من وقتها كمستشارة ترتيب محترفة، ونصائح وحيل مفيدة. ومع ذلك، فإن التركيز الرئيسي ينصب على كيفية تحديد ما يجب الاحتفاظ به أو التخلص منه. بدلاً من مجرد رمي الأشياء التي تشغل مساحة إضافية، تطلب من القراء أن يمسكو كل عنصر، ويسألون أنفسهم سؤالاً بسيطًا: “هل يثير هذا الفرح؟”
أصبح “سحر الترتيب الذي يغير الحياة” ضجة كبيرة – حتى أولئك الذين لم يقرؤوا الكتاب من المحتمل أن يكونوا على دراية باسم كوندو أو طريقة كونماري. لقد تم إدراجه في قائمة CNN للكتب الأكثر تأثيرًا في العقد في عام 2019 وسرعان ما حقق مكانة أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز. ومع كل هذه الشعبية، جاء الجانب السلبي. غالبًا ما يتم تخفيف رسالة الكتاب أو التدقيق فيها أو إساءة تفسيرها في لعبة هاتف عملاقة، لكن هذا الاقتباس يعيدنا إلى النقطة التالية: لدينا جميعًا الكثير من الأشياء.
المعنى الأعمق لاقتباس ماري كوندو – الفضاء ليس هو المشكلة، بل التعلق هو المشكلة
قد يكون من السهل استخدام حجم المساحة الخاصة بك كذريعة للفوضى، لكن ماري كوندو ترفض هذه الفكرة. إن زيادة مساحة التخزين في شقة صغيرة أمر ضروري بالطبع، ولكن الحقيقة هي أننا لا نحتاج حقًا إلى التمسك بنفس القدر من الأشياء كما نفعل. العناصر التي نعتقد أنها قد تكون مفيدة يومًا ما، والتي هي في حالة جيدة ولكن لم يتم استخدامها، أو التي تبقى من المراحل السابقة من حياتنا تتراكم، ويتراكم عليها الغبار.
“أوصيك بالتخلص من أي شيء لا يندرج ضمن إحدى الفئات الثلاث: قيد الاستخدام حاليًا، أو مطلوب لفترة زمنية محدودة، أو يجب الاحتفاظ به إلى أجل غير مسمى،” شارك كوندو في “سحر الترتيب الذي يغير الحياة”. على الرغم من أن هذه النصيحة تبدو قاسية، إلا أنها تغطي الفئات الثلاث من الأساسيات. لقد اختفت العناصر التي تم نقلها دون داع من منزل إلى منزل للحصول على فرصة للتألق يومًا ما. بمجرد إزالة هذه الطبقة من الأشياء غير الضرورية، يصبح من الواضح تمامًا أنه حتى المساحات الصغيرة لديها مساحة كافية لتخزين ما هو مهم.
يرتبط اقتباس كوندو بفلسفة KonMari الخاصة بها أيضًا – فهي لا تركز فقط على حقيقة أن لدينا أشياء أكثر مما نحتاج، ولكنها تشير أيضًا إلى أن لدينا أكثر مما نريد. إن أسلوبها في تحديد ما إذا كانت العناصر تثير الفرح أم لا يترك مساحة للعناصر التي نحبها ولكن قد لا نستخدمها بشكل فعال، مثل قطع الملابس العاطفية والتذكارات والأعمال الفنية. إذا كنت لا تشعر بالارتباط بشيء ما ولا تحتاج إليه في حياتك اليومية، فلا يوجد سبب للاحتفاظ به.
المزيد من الاقتباسات من ماري كوندو
- “ولكن عندما نتعمق حقًا في الأسباب التي تجعلنا لا نستطيع ترك شيء ما، فهناك سببان فقط: التعلق بالماضي أو الخوف من المستقبل.” – من “سحر الترتيب الذي يغير الحياة”
- “أعتقد أن المبادئ الأساسية للترتيب يمكن تطبيقها على الحياة أيضًا. فالترتيب في جوهره يدور حول الاعتزاز بما هو مهم حقًا بالنسبة لك. ولهذا السبب، سواء كان ذلك في العلاقات أو العمل، فإن التخلي عما لم يعد يخدمك والتركيز على ما يهم حقًا يمكن أن يؤدي إلى حياة أكثر ثراءً وإشباعًا.” – من مقابلة كبيرة في عام 2025
- “تبدو نصيحتي بسيطة وأساسية، ولكني أعدك بأنها ستنجح. إنها فقط: لا تستسلم. فقط أدرك أنه كلما فعلت أكثر، كلما اقتربت من خط النهاية.” – من مقابلة على موقع Goodreads عام 2016
- “منذ اللحظة التي تبدأ فيها بالترتيب، ستكون مضطرًا إلى إعادة ضبط حياتك. ونتيجة لذلك، ستبدأ حياتك في التغير. ولهذا السبب يجب إنجاز مهمة ترتيب منزلك بسرعة. فهي تسمح لك بمواجهة القضايا المهمة حقًا.” – من “سحر الترتيب الذي يغير الحياة”
- “التخلص ليس هو الهدف؛ ما يهم هو الحفاظ على تلك الأشياء التي تجلب لك السعادة. إذا تخلصت من كل شيء حتى لم يتبق لديك سوى منزل فارغ، فلا أعتقد أنك ستكون سعيدًا بالعيش هناك. يجب أن يكون هدفنا في الترتيب هو خلق بيئة معيشية مليئة بالأشياء التي نحبها.” – من “Spark Joy: فصل دراسي مصور حول فن التنظيم والترتيب”