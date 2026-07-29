اقتباس اليوم بقلم ماري كوندو: "لم أر بعد منزلاً يفتقر إلى مساحة تخزين كافية." المشكلة الحقيقية هي..."

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لقد عملت ماري كوندو دائمًا على إنشاء منزل مرتب. عندما كانت في الخامسة من عمرها فقط، وجدت نفسها مذهولة بالديكورات الداخلية الخالية من العيوب المعروضة في مجلات أسلوب حياة والدتها، وأصبح تحقيق هذا المظهر الخالي من العيوب بمثابة هاجس قريب. عندما كبرت إلى سن المراهقة، ألقت بنفسها في دراسة التنظيم، وأصبحت مستوحاة من “فن التخلص: كيفية التخلص من الفوضى والعثور على الفرح” بقلم ناجيسا تاتسومي. شكلت عقلية مكافحة الفوضى هذه في البداية جوهر ممارستها الخاصة، ولكن بدلاً من التركيز على العناصر التي يجب التخلص منها، غيرت وجهة نظرها لتحديد القطع التي تستحق الاحتفاظ بها.

بدأت طريقة KonMari في التنظيم في التبلور في أواخر سن المراهقة، وبعد أن أدارت مشروعًا استشاريًا ناجحًا في مجال الترتيب، قررت مشاركة النتائج التي توصلت إليها مع العالم. كتابها الأول، “سحر الترتيب الذي يغير الحياة: الفن الياباني للتخلص من الفوضى والتنظيم”، باع أكثر من 14 مليون نسخة، وأتبعته بعناوين إضافية وحتى عرض على Netflix، “الترتيب مع ماري كوندو”.

من الواضح أن كوندو لديها الكثير من المعرفة عندما يتعلق الأمر بتحويل المساحة من الفوضى إلى المنظمة، لكنها حددت جوهر المشكلة ليكون شيئًا أبسط بكثير مما يتوقعه الكثيرون. لهذا السبب نحن نركز على كلماتها باعتبارها اقتباس اليوم.