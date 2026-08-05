اقتباس اليوم بقلم هيلاري فار: "الأمر لا يتعلق بقيمة القطع." الأمر يتعلق بقيمة..."

لقد عاشت هيلاري فار الكثير من الحياة. ولدت في تورونتو، كندا، ونشأت في لندن. خلال طفولتها، طورت شغفًا للأداء – أولاً أثناء التحاقها بمدرسة الباليه الملكية، وبعد ذلك كممثلة. قررت في النهاية أن الشاشة الفضية ليست مناسبة لها، وقررت تركيز جهودها على مهنة التصميم الداخلي.

بدأت شركة التصميم الخاصة بها، Hilary Farr Designs، في إحداث ضجة في كندا، خاصة بفضل فكرة Farr المبتكرة آنذاك لعرض المنازل للبيع. مع نمو سمعتها، كان من الواضح أنها لن تبتعد عن الأضواء لفترة طويلة. قادتها شعبيتها في عالم التصميم الداخلي وتجربتها السابقة مع الكاميرا إلى الحفلة التي تعرفها أكثر من غيرها: شاركت في استضافة برنامج “Love It or List It”، وهو أحد أشهر برامج HGTV وأطولها عرضًا. لقد كانت في العرض لمدة 19 موسمًا على مدار 15 عامًا، مما عزز سمعتها ليس فقط كرمز HGTV ولكن أيضًا اسمًا مألوفًا. لم تنته مسيرتها المهنية في HGTV عند هذا الحد؛ لقد شهدت أيضًا الكثير من النجاح من خلال عرض شعبي آخر، وهو “Tough Love with Hilary Farr”، حيث تعطي، على نحو مناسب، حبًا قويًا لأصحاب المنازل الذين يكافحون من أجل إيجاد السلام في مساحاتهم الحالية.

لقد منحتها مسيرة فار المهنية الواسعة في كل من عالمي الفنون والتصميم خبرتها القيمة ومنظورًا فريدًا حول ما يعنيه إنشاء مساحة تناسبك. ولهذا السبب فهي مصدر اقتباس اليوم من House Digest.