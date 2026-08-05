اقتباس اليوم بقلم هيلاري فار: "الأمر لا يتعلق بقيمة القطع." الأمر يتعلق بقيمة..."

لقد عاشت هيلاري فار الكثير من الحياة. ولدت في تورونتو، كندا، ونشأت في لندن. خلال طفولتها، طورت شغفًا للأداء – أولاً أثناء التحاقها بمدرسة الباليه الملكية، وبعد ذلك كممثلة. قررت في النهاية أن الشاشة الفضية ليست مناسبة لها، وقررت تركيز جهودها على مهنة التصميم الداخلي.
بدأت شركة التصميم الخاصة بها، Hilary Farr Designs، في إحداث ضجة في كندا، خاصة بفضل فكرة Farr المبتكرة آنذاك لعرض المنازل للبيع. مع نمو سمعتها، كان من الواضح أنها لن تبتعد عن الأضواء لفترة طويلة. قادتها شعبيتها في عالم التصميم الداخلي وتجربتها السابقة مع الكاميرا إلى الحفلة التي تعرفها أكثر من غيرها: شاركت في استضافة برنامج “Love It or List It”، وهو أحد أشهر برامج HGTV وأطولها عرضًا. لقد كانت في العرض لمدة 19 موسمًا على مدار 15 عامًا، مما عزز سمعتها ليس فقط كرمز HGTV ولكن أيضًا اسمًا مألوفًا. لم تنته مسيرتها المهنية في HGTV عند هذا الحد؛ لقد شهدت أيضًا الكثير من النجاح من خلال عرض شعبي آخر، وهو “Tough Love with Hilary Farr”، حيث تعطي، على نحو مناسب، حبًا قويًا لأصحاب المنازل الذين يكافحون من أجل إيجاد السلام في مساحاتهم الحالية.
لقد منحتها مسيرة فار المهنية الواسعة في كل من عالمي الفنون والتصميم خبرتها القيمة ومنظورًا فريدًا حول ما يعنيه إنشاء مساحة تناسبك. ولهذا السبب فهي مصدر اقتباس اليوم من House Digest.
اقتباس اليوم من هيلاري فار
يقول الاقتباس الكامل لهيلاري فار: “الأمر لا يتعلق بقيمة القطع. بل يتعلق بقيمة الذكريات التي تجلبها لك. يمكنك تحديثها. يمكنك الاحتفاظ بها، وفي كثير من الأحيان إذا قمت بإعادة بنائها، يمكنك جعلها تبدو جديدة وأكثر تناغمًا مع الطريقة الجديدة التي تزين بها منزلك وما هو رائج.”
يأتي هذا الاقتباس من مقابلة مع موقع Realtor.com لعام 2022 مع Farr، في أعقاب مهمتها الممتدة في “Love It or List It” وفي بداية مشروعها الفردي الجديد، “Tough Love with Hilary Farr”. تتناول المقالة قرارها بالانتقال إلى مشروع جديد وتقدم الكثير من النصائح العملية لأصحاب المنازل غير الراضين عن مساحاتهم الحالية. على وجه الخصوص، تركز على العناصر التي يجب الاحتفاظ بها والتخلص منها أثناء عملية التجديد، وعلى الرغم من أن العاطفة والحب القاسي لا يتناغمان دائمًا، إلا أنها تعترف بأهمية العناصر التي طور أصحاب المنازل ارتباطًا بها على مر السنين.
قد لا يكون أسلوب فار المباشر في تقديم النصائح بسيطًا، لكنه ليس وحشيًا على الإطلاق. هدفها هو أن يقوم عملاؤها بإنشاء مساحة جميلة ولكنها لا تزال تشعر وكأنهم في المنزل، ونصيحتها لتحديث وتحديث العناصر المحملة بالحنين هي المثال المثالي لنهجها المتوازن في التجديدات.
المعنى الأعمق لاقتباس هيلاري فار – القيمة الشخصية لها أهمية قصوى في التصميم
منازلنا ليست مجرد عروض منسقة تمامًا للعناصر – إنها المكان الذي نعيش فيه حياتنا. وفقًا لفار، يجب أن تعكس القطع التي نحتفظ بها ذلك، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نغض الطرف عن الأسلوب تمامًا. يمكن أن تحافظ التحديثات على قيمة الحنين للقطعة بينما تسمح لها بالتناغم بسلاسة مع بقية المساحة الخاصة بك، وفي أغلب الأحيان، يمكن للتغييرات الصغيرة أن يكون لها تأثير كبير على مظهر العنصر.
يعكس الجزء الداخلي لمنزل فار هذا النهج. “في غرفة نومي، لدي كرسي من خشب الجوز منحوت بشكل جميل كانت والدتي تجلس فيه، في لندن. كانت هناك نافذة كبيرة هناك تجلب شمس الصباح، وأشعة الشمس في إنجلترا نادرة،” شاركت في مقال Realtor.com. “كل ما فعلته هو إعادة تنجيده باللون الأبيض، وهو في الواقع يبدو مثاليًا تمامًا مع أي ديكور. وفي كل مرة أمر بها، أتذكر والدتي.”
القطع العاطفية، سواء كانت إرثًا عائليًا أو مجرد عناصر تربطها بذكريات إيجابية في حياتك الخاصة، يمكن دائمًا العمل بها. إذا كانت لا تزال في حالة جيدة، فإن تغيير البقع أو طبقة الطلاء أو حتى تبديل سريع للأجهزة يمكن أن يعيدها إلى يومنا الحالي ويمنحها مظهرًا أكثر حداثة. من السهل صنع العديد من تقلبات الأثاث بنفسك، وإذا كنت على استعداد لبذل بعض الجهد، فيمكنك إنشاء ذكريات جديدة أثناء تحديث القطع العزيزة لديك.
المزيد من الاقتباسات من هيلاري فار
- “الشيء الأكثر أهمية هو أن تفهم ما الذي يمنحك المتعة. إذا كان برتقاليًا، قم بطلائه باللون البرتقالي. أحضر اللون البرتقالي، مهما كان ذلك. لا تسمح لنفسك أن تتأثر تمامًا بما يسمى بالموضة. لا تتأثر بما يتجاوز ما تنجذب إليه.” – من مقابلة مع Realtor.com عام 2022
- “أنت تريد أن تشعر أن كل يوم هو شيء مختلف ومميز وأن تتفهم تلك التحديات. وهذا حقًا ما أعتقد أنه يدفعني، على أي حال.” – من مقابلة مع أشخاص في عام 2023
- “أعتقد أنه يمكنك أن تكون مباشرًا جدًا، وأعتقد أن هذا في الواقع عمل لطيف.” – من مقابلة عام 2024 مع Be Kind Entertainment
- “عليك أن تسأل نفسك، ما هي نقطة البداية؟ ما الذي يجب أن أعمل به؟ يجب أن يكون عمليًا دائمًا، ولكن هل يجب أن يكون النمط متطفلاً؟ هل يجب أن يكون غريب الأطوار؟ أو صاخبًا أو مفعمًا بالحيوية؟ يمكن أن يعتمد على الكثير، بما في ذلك لون الجدار.” – من مقابلة عام 2023 مع المنازل والحدائق
- “لقد تحدثت دائمًا عن حقيقة أنه يجب ألا تنسى أبدًا ما هو المنزل حقًا، وهو أربعة جدران وسقف، ولكنه أيضًا مكان آمن وملاذ. في النهاية، هذا هو بيت القصيد.” – من مقابلة نسر 2023