اقرأ هذا قبل زراعة زنبق السلام في الهواء الطلق

لا تكره أصدقاءك المتحمسين لزنبق السلام في هاواي وبورتوريكو. لا يمكنهم مساعدتهم إذا كانوا من بين المعجبين الوحيدين بالنبات الذين لديهم درجات حرارة ورطوبة لزراعة هذا النبات المنزلي الشهير في الهواء الطلق. من الناحية الفنية، يمكن زراعة زنابق السلام (Spathiphyllum) في الهواء الطلق في مناطق الصلابة 11 و12 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، والتي تشمل أيضًا جزر فلوريدا كيز وجزر فيرجن الأمريكية. ومع ذلك، لن يكون لدى معظم الأمريكيين خيار زراعتها بالخارج، لأنها نباتات استوائية وليست شديدة التحمل للبرد.

أقل من 60 درجة فهرنهايت، قد تبدأ زنابق السلام في التعرض للضرر. من المرجح أن يتوقف النمو عندما تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة فهرنهايت. بمجرد انخفاض مقياس الحرارة إلى 40 درجة فهرنهايت، تبدأ الصدمة الباردة ويبدأ النبات في التدهور. هذا هو الوقت المناسب للبحث عن العلامات التحذيرية التي تشير إلى معاناة نباتاتك من صدمة البرد، مثل الأوراق السوداء.

تتمتع زنابق السلام أيضًا باحتياجات خفيفة تجعل النمو الخارجي خارج مناطقها المفضلة أمرًا محفوفًا بالمخاطر. إنها نباتات ظل ولكنها لا تزال بحاجة إلى ضوء غير مباشر؛ ضوء الشمس المرقط يناسبهم جيدًا.