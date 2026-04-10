اقرأ هذا قبل زراعة زنبق السلام في الهواء الطلق

لا تكره أصدقاءك المتحمسين لزنبق السلام في هاواي وبورتوريكو. لا يمكنهم مساعدتهم إذا كانوا من بين المعجبين الوحيدين بالنبات الذين لديهم درجات حرارة ورطوبة لزراعة هذا النبات المنزلي الشهير في الهواء الطلق. من الناحية الفنية، يمكن زراعة زنابق السلام (Spathiphyllum) في الهواء الطلق في مناطق الصلابة 11 و12 التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، والتي تشمل أيضًا جزر فلوريدا كيز وجزر فيرجن الأمريكية. ومع ذلك، لن يكون لدى معظم الأمريكيين خيار زراعتها بالخارج، لأنها نباتات استوائية وليست شديدة التحمل للبرد.
أقل من 60 درجة فهرنهايت، قد تبدأ زنابق السلام في التعرض للضرر. من المرجح أن يتوقف النمو عندما تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة فهرنهايت. بمجرد انخفاض مقياس الحرارة إلى 40 درجة فهرنهايت، تبدأ الصدمة الباردة ويبدأ النبات في التدهور. هذا هو الوقت المناسب للبحث عن العلامات التحذيرية التي تشير إلى معاناة نباتاتك من صدمة البرد، مثل الأوراق السوداء.
تتمتع زنابق السلام أيضًا باحتياجات خفيفة تجعل النمو الخارجي خارج مناطقها المفضلة أمرًا محفوفًا بالمخاطر. إنها نباتات ظل ولكنها لا تزال بحاجة إلى ضوء غير مباشر؛ ضوء الشمس المرقط يناسبهم جيدًا.
زرع زنبق السلام في الهواء الطلق فقط في مناطق الصلابة المناسبة لوزارة الزراعة الأمريكية
الحل الوسط اللائق لأولئك الذين يتوقون إلى زنابق السلام في الهواء الطلق هو أخذ نباتاتهم المحفوظة في أصص إلى الخارج في فصل الصيف. ولكن حتى في هذه الحالة، لا يمكنك القيام بذلك إلا عندما لا تقل درجات الحرارة ليلاً عن 60 درجة فهرنهايت. إنها فكرة جيدة أيضًا أن تتأقلم زنابق السلام الموضوعة في أصيصك تدريجيًا مع الهواء الطلق؛ على سبيل المثال، ابدأ بها على الشرفة لبضع ساعات فقط يوميًا. إذا انخفضت درجة الحرارة بشكل غير متوقع، ورأيت حواف الأوراق تتحول إلى اللون الأسود، فستحتاج إلى إدخال النباتات إلى الداخل على الفور. قد تتمكن من إعادة زنبق السلام المتضرر من البرد إلى حالته الصحية طالما لم تتضرر جذوره. قم بإزالة أي أوراق تالفة واحتفظ بها في مكان بدرجة حرارة 68 إلى 85 درجة فهرنهايت.
إذا كنت محظوظًا بما يكفي للعيش في منطقة حيث يمكن زراعة زنابق السلام في الهواء الطلق، فزرعها في تربة جيدة التصريف وغنية بالمواد العضوية وتقع في مكان مظلل مع ضوء الشمس غير المباشر. لاستيعاب النمو وتوفير دوران الهواء، قم بزراعة مسافة 2-1/2 إلى 3 أقدام. ستحتاج إلى تجنب الأخطاء الشائعة التي من المؤكد أنها ستقتل نباتات زنبق السلام الخاصة بك – الإفراط في الري والخطأ في متطلبات الإضاءة. يجب أن يتم سقي النبات بانتظام وأن يكون رطبًا باستمرار؛ تأكد من أن الأواني بها فتحات تصريف. انتبه للعلامات التي تدل على أنك تغمر نبات زنبق السلام تحت الماء، مثل الأوراق المتدلية والذابلة.
ستخبرك زنابق السلام إذا كانت تتعرض لأشعة الشمس كثيرًا من خلال إظهار أطراف بنية أو اصفرار على أوراقها. يمكنك التسميد شهريًا، من الربيع إلى أوائل الخريف باستخدام سماد حبيبي متوازن، باتباع التعليمات الموجودة على الملصق.