اقلب أغطية الجرة إلى سلة تخزين فريدة من نوعها مع DIY الصديقة للميزانية

في الولايات المتحدة وحدها ، يتخلص كل شخص من حوالي 4.9 رطل من القمامة كل يوم ، لكل بيئة أمريكا. أغطية الجرة التي ترميها في سلة المهملات بمجرد أن تساهم في أي منتج أو عنصر طعام كان داخل الجرة يساهم في ذلك ، لذلك فكر في إعادة استخدام أغطية الجرة بدلاً من ذلك. يمكنك تحويل الغطاء إلى سلة تخزين فريدة من نوعها مع DIY الصديقة للميزانية التي يمكن إكمالها في بضع خطوات بسيطة. كل ما عليك فعله هو استخدام الغراء الساخن ، والنسيج ، والحبل لتزيين الغطاء ، وعصي المصاصة الغراء في جميع أنحاء الجزء الخارجي من الغطاء ، ثم لف الحبل حول العصي من القاع إلى الأعلى لتشكيل سلة.
أخيرًا ، لديك أيضًا خيار ترابط الشريط من خلال الحبل لإنشاء نمط زخرفي. النتيجة النهائية هي سلة حبل عصرية تشبه عناصر تخزين مماثلة يمكنك العثور عليها في متاجر المنزل والديكور الشهيرة بسعر ضخم. اختر هذا DIY على الخيارات التي تم شراؤها من المتجر لتوفير المال وتقليل النفايات. ألا تعتقد أن هذه السلة ستناسب تفضيلاتك البصرية؟ لا تتردد في تخصيصه كما تريد. يمكنك تخصيص سلةك باستخدام الحبل الملون بدلاً من الحبل البني العادي أو ربط المقابض إلى أعلى. خذ بعض الوقت لجعله لك حقًا.
كيفية تحويل غطاء جرة إلى سلة حبل
https://www.youtube.com/watch؟v=95DQA5DX58
لبناء هذه السلة ، ستحتاج إلى مسدس غراء ساخن ، لفة من الحبل الرقيق ، لفة من الحبل السميك ، النسيج ، وعصا المصباح. يمكنك جعل اختيارك بين خيارات ألوان قهوة Noanta.
ابدأ باستخدام الغراء الساخن لتوصيل النسيج أو ورق الاتصال المزخرف على الجزء العلوي من قطعة دائرية من الورق المقوى صغير بما يكفي لتناسب داخل الغطاء. الغراء دائرة الورق المقوى المغطاة بالنسيج داخل الغطاء. بعد ذلك ، قم بصق طبقة واحدة من حبلك النحيف حول الجزء الداخلي من الغطاء ، تليها طبقة ثانية من حبلك السميك.
لإنهاء ، تلتصق المصاصة الغراء الساخن بالتساوي حول الغطاء. يمكنك بعد ذلك استخدام الغراء الساخن للف حبلك حول العصي من أسفل إلى أعلى وتشكيل سلة. فكر في استخدام بعض الألوان المختلفة من الحبل لإنشاء نمط أثناء العمل في طريقك لأعلى العصي. إذا كان لديك حبل بني فاتح فقط في متناول اليد ، فيمكنك أيضًا تعزيز سلةك المكتملة باستخدام صبغة RIT CLEAR SILD SILD لإنشاء تأثير OMBRE. عندما تنتهي من ذلك ، يمكنك لفاشاتك الصغيرة وتخزينها في السلة. بدلاً من ذلك ، فكر في وضع الفاكهة داخل سلة تخزين DIY وعرضها في مطبخك. الاحتمالات لا حصر لها.