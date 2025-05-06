اقلب أغطية الجرة إلى سلة تخزين فريدة من نوعها مع DIY الصديقة للميزانية

في الولايات المتحدة وحدها ، يتخلص كل شخص من حوالي 4.9 رطل من القمامة كل يوم ، لكل بيئة أمريكا. أغطية الجرة التي ترميها في سلة المهملات بمجرد أن تساهم في أي منتج أو عنصر طعام كان داخل الجرة يساهم في ذلك ، لذلك فكر في إعادة استخدام أغطية الجرة بدلاً من ذلك. يمكنك تحويل الغطاء إلى سلة تخزين فريدة من نوعها مع DIY الصديقة للميزانية التي يمكن إكمالها في بضع خطوات بسيطة. كل ما عليك فعله هو استخدام الغراء الساخن ، والنسيج ، والحبل لتزيين الغطاء ، وعصي المصاصة الغراء في جميع أنحاء الجزء الخارجي من الغطاء ، ثم لف الحبل حول العصي من القاع إلى الأعلى لتشكيل سلة.

أخيرًا ، لديك أيضًا خيار ترابط الشريط من خلال الحبل لإنشاء نمط زخرفي. النتيجة النهائية هي سلة حبل عصرية تشبه عناصر تخزين مماثلة يمكنك العثور عليها في متاجر المنزل والديكور الشهيرة بسعر ضخم. اختر هذا DIY على الخيارات التي تم شراؤها من المتجر لتوفير المال وتقليل النفايات. ألا تعتقد أن هذه السلة ستناسب تفضيلاتك البصرية؟ لا تتردد في تخصيصه كما تريد. يمكنك تخصيص سلةك باستخدام الحبل الملون بدلاً من الحبل البني العادي أو ربط المقابض إلى أعلى. خذ بعض الوقت لجعله لك حقًا.