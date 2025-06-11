اقلب الجرار الزجاجية الشجرة الدولار إلى موزعات الكاتشب والخردل الرائعة

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ألن يكون من الرائع أن تكون جميع زجاجات التوابل والتوابل التي اشتريتها جمالية مثل بقية منزلك؟ بدلاً من الاضطرار إلى خلط الأوعية المشرقة حول عشاء لطيف وإخفائها خلف عناصر أخرى ، ماذا لو تمكنت من تبديل الزجاجات القياسية التي تأتي بها الكاتشب والخردل في الجرار الماسون الأنيقة مع قضيب المضخة؟ على الرغم من أنه قد يبدو من السخف أن نفكر في جمالية توابلك ، إلا أن موسم الشواء يعني أنها معروضة طوال الوقت ، ولا تؤذي الثلاجة المرتبة أيضًا. إذا قمت بتمثيل هذه الصلصات وأعدت استخدام الجرار بمجرد أن تكون فارغة ، فأنت تقوم بإنشاء مطبخ أكثر اتساقًا بميزانية محدودة. كل ما تحتاجه هو جرار ميسون شجرة بضع دولارات وبعض أغطية المضخات إلى موزعات الكاتشب والخردل الرائعة.

يمكن أن يختلف حجم الجرار الزجاجية التي تشتريها أيضًا لتناسب احتياجاتك. تضيف الجرار الزجاجية ذات النمط الشبكة لمسة رائعة. أو ، إذا كنت تشتري عادةً ، فلماذا لا تشتري العديد من الجرار Mason لملء المزيد من التوابل؟ بالنسبة للمضخات ، تريد شيئًا مثل منتجات موزع جرة Mason Jar. ستحتاج أيضًا إلى بعض المقص ، بالإضافة إلى الزخارف إذا كنت تريد أن ترفع الجرار. واحدة من أبسط الطرق لجعل الكاتشب والخردل السهل الوصول إليها هي الاستفادة من حلول ايكيا لإحداث ثورة في تخزين الثلاجة ، مثل إضافة صينية تحول لعقد الضمادات والصلصات. بمجرد تبديل كل التوابل الخاصة بك ، سيجعل هذا الدرج يبدو أكثر ترتيبًا وتنظيمًا.