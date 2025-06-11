اقلب الجرار الزجاجية الشجرة الدولار إلى موزعات الكاتشب والخردل الرائعة

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ألن يكون من الرائع أن تكون جميع زجاجات التوابل والتوابل التي اشتريتها جمالية مثل بقية منزلك؟ بدلاً من الاضطرار إلى خلط الأوعية المشرقة حول عشاء لطيف وإخفائها خلف عناصر أخرى ، ماذا لو تمكنت من تبديل الزجاجات القياسية التي تأتي بها الكاتشب والخردل في الجرار الماسون الأنيقة مع قضيب المضخة؟ على الرغم من أنه قد يبدو من السخف أن نفكر في جمالية توابلك ، إلا أن موسم الشواء يعني أنها معروضة طوال الوقت ، ولا تؤذي الثلاجة المرتبة أيضًا. إذا قمت بتمثيل هذه الصلصات وأعدت استخدام الجرار بمجرد أن تكون فارغة ، فأنت تقوم بإنشاء مطبخ أكثر اتساقًا بميزانية محدودة. كل ما تحتاجه هو جرار ميسون شجرة بضع دولارات وبعض أغطية المضخات إلى موزعات الكاتشب والخردل الرائعة.
يمكن أن يختلف حجم الجرار الزجاجية التي تشتريها أيضًا لتناسب احتياجاتك. تضيف الجرار الزجاجية ذات النمط الشبكة لمسة رائعة. أو ، إذا كنت تشتري عادةً ، فلماذا لا تشتري العديد من الجرار Mason لملء المزيد من التوابل؟ بالنسبة للمضخات ، تريد شيئًا مثل منتجات موزع جرة Mason Jar. ستحتاج أيضًا إلى بعض المقص ، بالإضافة إلى الزخارف إذا كنت تريد أن ترفع الجرار. واحدة من أبسط الطرق لجعل الكاتشب والخردل السهل الوصول إليها هي الاستفادة من حلول ايكيا لإحداث ثورة في تخزين الثلاجة ، مثل إضافة صينية تحول لعقد الضمادات والصلصات. بمجرد تبديل كل التوابل الخاصة بك ، سيجعل هذا الدرج يبدو أكثر ترتيبًا وتنظيمًا.
امنح التوابل الخاصة بك ترقية مع الجرار Mason
إذا كنت قد تساءلت يومًا ما هو الصبغة ولماذا يجب عليك استخدامه ، فلا تنظر إلى أبعد من هذا DIY. إعطاء منزلك تخطيطًا أكثر ترتيبًا وأنيقًا ، يعد الصرمة وسيلة صديقة للميزانية للحصول على مزيد من التوحيد. بمجرد شراء الجرار ، تأكد من منحهم غسلًا جيدًا. اسمح لهم بالتجفيف ، ثم قرر ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بها كزجاج واضح أو رسمها. إن طلاء الجرار باللون الأبيض أو الأسود غير اللامع ، ثم إضافة ملصقات إلى الجانب مع ملصقات وطلاء الطباشير ، سيساعدك على تحديد أي ما هو. يمكنك أيضًا إضافة سلسلة أو حبل وعلامة حول المضخة التي تصف كل واحدة. قبل إضافة أغطية المضخة ، قد تحتاج إلى تقليم القش لضمان تناسبها في جرة.
في حين أن استخدام الجرار القديمة للتخلص من المطبخ وتنظيمه ليس بالأمر الجديد ، فإن شراء الجرار الماسون لشجرة الدولار لتوابلك هو بالتأكيد وسيلة ذكية لرفع مساحة الطهي الخاصة بك وإضافة أسلوب صغير إلى حفلات الطهي أو حفلات العشاء. لا تنسَ غسل أغطية المضخة كلما أضفت المزيد من الخردل أو الكاتشب لتجنب انسدادها. استخدم هذه الخدعة للأطعمة الجافة الأخرى أو السوائل لتحقيق جمالية نظيفة حقًا في كل من الثلاجة والمخزن.